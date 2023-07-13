Делает сама: способна ли Россия на индустриальный рывок

Михаил Мишустин заявил, что российская промышленность уже не вернется к модели, основанной на импорте технологий. Депутат Госдумы Геннадий Семигин считает, что отечественные отрасли должны овладеть не только собственными технологиями производства товаров, но и поддерживать ценовую конкурентоспособность, прежде всего по сравнению с китайскими аналогами. Опрошенные промышленники заявили «Известиям», что стране безотлагательно нужна полноценная стратегия технологического суверенитета в ключевых отраслях. Подъем нашей промышленности более чем реален, но сейчас требуется продуманная поддержка государства. Подробности — в материале «Известий».

Ты поднимешься однажды

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения отраслях. «Это серьезный вызов для нашей промышленности, но возврата к прежним моделям работы — с опорой на импорт иностранных технологий — уже не будет», — сказал Мишустин в ходе стратегической сессии «Устойчивое производство. Стратегия обновления» международной промышленной выставки «Иннопром-2023» (цитата согласно пресс-релизу правительства).

Премьер подчеркнул, что в будущем Россия должна выпускать весь спектр собственной высокотехнологичной продукции и быть конкурентоспособной. Такая задача требует принципиально новых подходов и иного уровня взаимодействия науки, производства и государства.

К слову, недавно была утверждена концепция технологического развития России, созданная для поддержания ключевых направлений: станкостроения, радиоэлектроники, малотоннажной химии, судо- и авиастроения.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Михаил Мишустин на полях «Иннопрома-2023» пообещал, что государство будет помогать отечественному бизнесу осваивать ниши, ранее занятые зарубежными конкурентами. В связи с этим он отметил, что по поручению президента Владимира Путина правительство донастроило существующие и создало новые механизмы поддержки отраслей. Так, Фонд развития промышленности в 2022 году выдал компаниям льготных займов на рекордную сумму в 140 млрд рублей. Все они были направлены на разработку необходимых материалов и комплектующих.

— Сейчас стране нужен специальный нацпроект по возрождению, созданию и строительству предприятий новой суверенной промышленности , — сказал «Известиям» депутат Госдумы Геннадий Семигин. — Для этого необходимо установить особые налоговые льготы, местами вовсе освободить от налогообложения, обеспечить господдержкой высокотехнологичные и перспективно развивающиеся отрасли. Самое главное — требуется планирование и система взаимодействия между промышленными отраслями, секторами и регионами.

Согласно рейтингу Минпромторга, в 2023 году в топ-10 регионов с эффективной реализацией промышленной политики выбились: Москва, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тульская, Челябинская, Свердловская и Нижегородская области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— По итогам 2023 года можно ожидать роста промышленного производства до 3% , — прогнозирует президент ТПП РФ Сергей Катырин. — Этому способствует адаптация предпринимателей в отрасли к последствиям санкций, которые привели к минимизации импорта ряда технологий. Сейчас вопросы с нехваткой комплектующих решаются, цепочки поставок восстанавливаются. К концу года эти проблемы, надо полагать, уйдут из числа приоритетных, акцент будет сделан именно на развитии.

ТПП предлагает ввести новый федеральный проект по развитию производственного бизнеса в рамках нацпроекта по поддержке МСП (малое и среднее предпринимательство). В этом сегменте доля производственных компаний составляет от 5 до 10%, а развитие идет недостаточными темпами.

Под ропот конвейеров

Представители производств рассказали «Известиям», что в настоящее время различное оборудование и комплектующие из западных стран уже заменены на китайские аналоги. Хотя, очевидно, это уже создает определенную зависимость от КНР. Замдиректора ООО «ПКФ «Виринея» Полина Сокка рассказала «Известиям», что промышленность готова заменять западное оборудование на китайское либо на российское и расширять производство, но существуют две проблемы.

Во-первых, господдержка (лизинг) дается только под отечественное оборудование, а такого в России не производят , отмечает она. Под китайское оборудование господдержки не получить. При наличии госпрограмм с приобретением, софинансированием, льготным долгосрочным лизингом (более семи лет) можно увеличить обороты производства на 60–65%.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Во-вторых, материалы для производства той же спецодежды закупаются преимущественно (более чем на 75%) у российских комбинатов. Но на данный момент комбинаты не справляются с заданными объемами поставок и с двух недель увеличили производства ткани до одного месяца и планируют увеличить срок и далее, что, возможно, снова приведет к частичной замене отечественного сырья на китайское и корейское, — пояснила собеседница.

Заместитель гендиректора АО «Автоматизированные металлообрабатывающие системы» Александр Корнильцев полагает, что для автономизации отечественных промышленных возможностей сейчас следует воссоздать систему профессионального образования (лицеи, ПТУ), систему среднего специального образования (колледжи, техникумы). При этом лицеи и колледжи, которые готовят специалистов для промышленности, фактически лишены современного лабораторного и учебного оборудования.

— Необходимо широкое финансирование прикладных исследований и разработок на уровне вузов, — объясняет промышленник. — По поводу оснащения технических вузов — ситуация схожая с лицеями и колледжами. Далее требуется коммерциализация прикладных исследований и разработок, сделанных за государственный счет. Нужна господдержка инициативных разработок, проводимых самими компаниями. О структурах типа DARPA в США, нам приходится только мечтать. «Фонд Бортника» — частный и чуть ли не единственный на всю страну.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Александр Корнильцев замечает, что в РФ пока нет механизмов создания за счет государства высокотехнологичных производств с последующим акционированием или приватизацией после выхода этих предприятий на производственные мощности.

— Более того, в России пока нет беспроцентного кредитования компаний, которые занимаются фундаментальными направлениями в промышленности — это станкоинструментальная отрасль, микрорадиоэлектроника, подшипниковая отрасль и аналогичные, — сетует Корнильцев. — Нет таможенной протекционистской политики. Не хватает повышенных таможенных пошлин на ввоз технологий и высокотехнологичных продуктов или сырья для этих продуктов (при наличии аналогов в России).

Китай нам друг, но независимость дороже

Помимо ограничения западного ввоза нужны умные заградительные меры от китайских замен , отмечает завлабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Сергей Цухло.

— А если говорить об автопроме, нужно вообще ввести полный запрет, например, на продажу автомобилей из КНР вне дилерских салонов, а также закрыть пошлинами параллельный ввоз частными лицами и продажу через компании и салоны, принадлежащие иностранным компаниям любой юрисдикции, — считает эксперт. Иначе, по его словам, китайские автопроизводители смогут торговать напрямую и заполнят рынок целиком.

Специалист полагает, что основа точек роста в любой сфере сейчас — другой подход к кредитованию, причем массово. Если применить более качественные финансовые модели для анализа рисков, то можно перейти к массовой практике беззалогового кредитования малого и среднего бизнеса, поскольку главное препятствие его роста — это нехватка оборотных средств и длинных денег на реализацию больших проектов.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Направлений, в которых РФ как экспортер можем быть интересной мировому рынку страной, несколько, указывает Сергей Цухло. Это космос в части развития собственных многоразовых носителей, продукция сложной органической химии, большой потенциал есть у ВПК в рамках продвижения внутри БРИКС, судостроение, которое сейчас получило крайне мощный импульс для развития, атомная энергетика, в рамках которой есть уникальные разработки безопасных реакторов.

Заявленный премьером курс на промышленную независимость России выглядит разумным, но его реализация может столкнуться с серьезными проблемами и потребовать значительных ресурсов — финансовых, интеллектуальных, трудовых, административных — для перестройки очень многих сфер промышленного развития, предупреждает замдиректора Института экономики и менеджмента Томского государственного университета Михаил Чиков.

— Мы не можем в одночасье взять суверенную технологию и внедрить ее в производство, — говорит он. — Для начала технологии как минимум должны быть созданы, а это означает, что необходимо в том числе качественно менять работу с научно-образовательным комплексом. Одной из точек роста может стать наукоемкое производство в ВПК.

По его мнению, очевидно, что в ближайшие десятилетия не только Россия, но и многие другие страны будут вкладываться в создание самых высокотехнологичных видов вооружений, которые в перспективе могут быть технологически полезны и для гражданских отраслей.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В целом отечественная промышленность дает поводы для сдержанного оптимизма , говорит директор по развитию GoodsForecast Сергей Котик. Он отмечает, что сейчас рост идет во многом за счет ВПК и всего, что с ним связано. Дело в том, что крупнейшие производства загружены гособоронзаказом на 100%, на заводах не хватает рабочего персонала и квалифицированных кадров, безработица на исторических минимумах. При этом в стране сохраняется высокий внутренний спрос на гражданские изделия и есть база, позволяющая совершить качественный скачок в текущих сложных условиях.

— Будет очень сложно, но сегодня открывается пространство возможностей, которым мы просто обязаны воспользоваться, — настаивает Сергей Котик. — В мире во многих отраслях, не связанных с экспортом природных ресурсов, наблюдается рост интереса к российской промышленной продукции. Например, продовольственные и сельхозтовары, азотные удобрения, оптика.

На взгляд эксперта, использование и развитие научного потенциала, нанотехнологий, применение интеллектуальных решений, в том числе методов математической оптимизации, могут помочь в качественной трансформации промышленности.