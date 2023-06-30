Далеко за айти: замещение западных технологий в РФ может занять 10-15 лет
На замещение западных технологий России потребуется от 10 до 15 лет, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который изучили «Известия». Частично продукция будет производиться внутри страны, а частично — ввозиться из Юго-Восточной Азии, объяснил один из авторов исследования Дмитрий Белоусов. Экономисты уверены, что массовый выпуск техники в РФ потребует госинвестиций в десятки миллиардов долларов. И, по их мнению, пока производство и каналы поставок не налажены, потребность в теневом импорте сохранится, но это не значит, что продукцию будут завозить тайно от государства.
Успеть за декаду
Сегодня ввоз товаров в РФ способствует восстановлению экономики, при этом ограничивая возможности импортозамещения. В частности, развитие товарооборота электроники стимулирует оживление потребительских рынков. Об этом говорится в докладе ЦМАКП о сценариях социально-экономического развития РФ.
Авторы исследования приводят в пример отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которая включает в себя компьютеры, сетевое оборудование, программное обеспечение, IT-услуги. Как отмечается в докладе, эта сфера в РФ долгое время находилась в режиме «импортодополнения» — обеспечения доступа нацпроизводителей к зарубежным компонентам — и только сейчас начала из него выходить.
Этот процесс, по мнению аналитиков, займет 10–15 лет. В докладе подчеркивается, что в России уже есть определенные заделы в квантовых вычислениях и связи, фотонике, искусственном интеллекте, но мало разработок по электронной компонентной базе, которая необходима для развития отрасли ИКТ.
В ближайшем будущем в РФ будет два параллельных процесса: частичное производство внутри страны и параллельная экспансия на юго-восточные рынки, рассказал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. По его ожиданиям, во многом Россия просто переориентируется с западного оборудования на китайское. Соответственно, придется выстраивать всю программную и аппаратную периферию вокруг него.
— Мы так или иначе будем развивать и экспортировать собственные технологии, потому что в мире есть спрос на независимые решения. Однако не прекратятся поставки из Китая, который уже давно наладил производственные циклы в этой области, — считает эксперт.
«Известия» направили запрос в Минцифры.
Оптимистичный сценарий
Для замещения информационно-коммуникационного оборудования потребуется большое количество времени — это касается и элементной базы, и технологий сборки, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, срок в 10–15 лет выглядит реалистично, однако работать придется интенсивно.
— С точки зрения развития «софта» (программного обеспечения — ПО) у России есть мощный внутренний потенциал, центры компетенций и высококвалифицированные кадры. Однако производство «харда» (железа) потребует долгосрочных и больших государственных вложений. Причем часть таких инвестиций уйдет бесследно, поскольку не все разработки смогут оправдать себя, — добавил эксперт.
Предприятия полупроводниковой индустрии, создающие продукцию для массового рынка, требуют инвестиций в десятки миллиардов долларов, оценил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. При этом уже сегодня продажи отечественных операционных систем, устройств управления базами данных и решений информационной безопасности показывают кратный рост. Как отметил эксперт, эти продукты могут найти высокий спрос за рубежом.
— Когда эксперты называют срок в 10–15 лет, они ориентируются на текущее отставание российской компонентной базы от мировой. Но нужно учитывать, что спустя такое время зарубежные корпорации также уйдут вперед. Единственный способ сократить разрыв — не повторять уже пройденные этапы, а сразу идти в сторону перспективных решений, которые еще не реализованы, — полагает доцент, заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательства ФЭСН РАНХиГС Евгений Ицаков.
Сейчас то, что Россия не может произвести сама, закупается на юго-восточных рынках, отметил Агван Микаэлян из FinExpertiza. Во многом это замена одной зависимости на другую, продолжил он. Поэтому переориентация должна сопровождаться разработкой своего собственного оборудования для ИКТ. Сегодня наиболее интересный вариант — закупки не готового IT-оборудования, а элементной базы для его сборки уже на территории РФ, рассказал эксперт. За счет этого будет происходить постепенное развитие производства и уже в будущем переход на отечественную продукцию.
Россия принимает правильное стратегическое решение, объединяясь с партнерами из Юго-Восточной Азии, поскольку имеет с ними схожий интерес — технологический суверенитет, отметил гендиректор компании разработчика веб-сервера Angie Заур Абасмирзоев.
Отойти в тень
Также в докладе ЦМАКП отмечается, что по опыту других стран на восстановление каналов поставок бизнесу потребуется два-три года. А пока в России неизбежно будет расти так называемый теневой импорт, в том числе западного ПО, отметил Дмитрий Белоусов. Однако это может иметь последствия в виде угроз информационной безопасности, добавил он.
Рост такого импорта — это не риск, а способ смягчить удар отключения РФ от доступа к современным мировым разработкам, продолжил Евгений Ицаков из РАНХиГС. Российский бизнес сегодня активно делает закупки на иностранные юрлица и ввозит необходимые компоненты. Проблема в том, что серые каналы ненадежны и они сильно повышают стоимость конечного продукта для потребителя, подчеркнул эксперт.
— В текущей ситуации экономика РФ нуждается в теневом импорте. Это не значит, что поставщики будут завозить продукцию тайно от государства. Речь идет о защите компаний от санкций при сохранении важных для промышленности поставок, — считает Агван Микаэлян.
У поступившего по такому теневому импорту оборудования не будет приемлемого техобслуживания, однако это тоже может дать определенный импульс для внутреннего развития, отметил эксперт. По его словам, объемы поставок по серым схемам нужно регулировать, но нельзя полностью перекрывать этот канал.