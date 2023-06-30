Далеко за айти: замещение западных технологий в РФ может занять 10-15 лет

На замещение западных технологий России потребуется от 10 до 15 лет , говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который изучили «Известия». Частично продукция будет производиться внутри страны, а частично — ввозиться из Юго-Восточной Азии , объяснил один из авторов исследования Дмитрий Белоусов. Экономисты уверены, что массовый выпуск техники в РФ потребует госинвестиций в десятки миллиардов долларов. И, по их мнению, пока производство и каналы поставок не налажены, потребность в теневом импорте сохранится, но это не значит, что продукцию будут завозить тайно от государства .

Успеть за декаду

Сегодня ввоз товаров в РФ способствует восстановлению экономики, при этом ограничивая возможности импортозамещения . В частности, развитие товарооборота электроники стимулирует оживление потребительских рынков . Об этом говорится в докладе ЦМАКП о сценариях социально-экономического развития РФ.

Авторы исследования приводят в пример отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которая включает в себя компьютеры, сетевое оборудование, программное обеспечение, IT-услуги. Как отмечается в докладе, эта сфера в РФ долгое время находилась в режиме «импортодополнения» — обеспечения доступа нацпроизводителей к зарубежным компонентам — и только сейчас начала из него выходить .

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Этот процесс, по мнению аналитиков, займет 10–15 лет . В докладе подчеркивается, что в России уже есть определенные заделы в квантовых вычислениях и связи, фотонике, искусственном интеллекте, но мало разработок по электронной компонентной базе, которая необходима для развития отрасли ИКТ .

В ближайшем будущем в РФ будет два параллельных процесса: частичное производство внутри страны и параллельная экспансия на юго-восточные рынки , рассказал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. По его ожиданиям, во многом Россия просто переориентируется с западного оборудования на китайское. Соответственно, придется выстраивать всю программную и аппаратную периферию вокруг него .

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— Мы так или иначе будем развивать и экспортировать собственные технологии, потому что в мире есть спрос на независимые решения . Однако не прекратятся поставки из Китая, который уже давно наладил производственные циклы в этой области, — считает эксперт.

«Известия» направили запрос в Минцифры.

Оптимистичный сценарий

Для замещения информационно-коммуникационного оборудования потребуется большое количество времени — это касается и элементной базы, и технологий сборки , считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, срок в 10–15 лет выглядит реалистично, однако работать придется интенсивно .

— С точки зрения развития «софта» (программного обеспечения — ПО) у России есть мощный внутренний потенциал, центры компетенций и высококвалифицированные кадры . Однако производство «харда» (железа) потребует долгосрочных и больших государственных вложений . Причем часть таких инвестиций уйдет бесследно, поскольку не все разработки смогут оправдать себя, — добавил эксперт.

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Предприятия полупроводниковой индустрии, создающие продукцию для массового рынка, требуют инвестиций в десятки миллиардов долларов, оценил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. При этом уже сегодня продажи отечественных операционных систем, устройств управления базами данных и решений информационной безопасности показывают кратный рост . Как отметил эксперт, эти продукты могут найти высокий спрос за рубежом.

— Когда эксперты называют срок в 10–15 лет, они ориентируются на текущее отставание российской компонентной базы от мировой. Но нужно учитывать, что спустя такое время зарубежные корпорации также уйдут вперед. Единственный способ сократить разрыв — не повторять уже пройденные этапы, а сразу идти в сторону перспективных решений , которые еще не реализованы, — полагает доцент, заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательства ФЭСН РАНХиГС Евгений Ицаков.

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Сейчас то, что Россия не может произвести сама, закупается на юго-восточных рынках , отметил Агван Микаэлян из FinExpertiza. Во многом это замена одной зависимости на другую, продолжил он. Поэтому переориентация должна сопровождаться разработкой своего собственного оборудования для ИКТ. Сегодня наиболее интересный вариант — закупки не готового IT-оборудования, а элементной базы для его сборки уже на территории РФ , рассказал эксперт. За счет этого будет происходить постепенное развитие производства и уже в будущем переход на отечественную продукцию.

Россия принимает правильное стратегическое решение, объединяясь с партнерами из Юго-Восточной Азии, поскольку имеет с ними схожий интерес — технологический суверенитет, отметил гендиректор компании разработчика веб-сервера Angie Заур Абасмирзоев.

Отойти в тень

Также в докладе ЦМАКП отмечается, что по опыту других стран на восстановление каналов поставок бизнесу потребуется два-три года. А пока в России неизбежно будет расти так называемый теневой импорт , в том числе западного ПО, отметил Дмитрий Белоусов. Однако это может иметь последствия в виде угроз информационной безопасности, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рост такого импорта — это не риск, а способ смягчить удар отключения РФ от доступа к современным мировым разработкам , продолжил Евгений Ицаков из РАНХиГС. Российский бизнес сегодня активно делает закупки на иностранные юрлица и ввозит необходимые компоненты. Проблема в том, что серые каналы ненадежны и они сильно повышают стоимость конечного продукта для потребителя, подчеркнул эксперт.

— В текущей ситуации экономика РФ нуждается в теневом импорте. Это не значит, что поставщики будут завозить продукцию тайно от государства. Речь идет о защите компаний от санкций при сохранении важных для промышленности поставок , — считает Агван Микаэлян.