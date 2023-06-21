Чужого не надо: за использование «недружественного» ПО придется заплатить

В следующем году заработает механизм отчислений за использование программного обеспечения иностранных разработчиков. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на CNews Forum – 2023. Он подчеркнул, что речь о нелицензированном зарубежном ПО. Сейчас в министерстве идет работа над законопроектом. До конца года его представят на рассмотрение в Госдуму. Подробности — в материале «Известий».

Драйвер для отечественного IT-сектора

Эффект будет зависеть от деталей, в частности от того, каков будет размер отчислений, полагает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

— Лица, принимающие решения о покупке ПО, будут сопоставлять возросшую стоимость привычного, но нелицензионного зарубежного ПО с издержками от установки непривычного российского. В этом плане российское ПО получает преимущество, которое, вероятно, отечественные компании сумеют использовать.

По словам эксперта, отечественные разработчики операционных систем (ОС), систем управления базами данных (СУБД), информационной безопасности (ИБ) в последний год сообщают о кратном росте выручки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Однако некоторые из них добавляют, что процесс замещения импортного ПО в полную силу еще не стартовал. Механизм отчислений послужит одним из драйверов его роста. Что касается самих отчислений, то в силу небольшой величины отечественного сектора IТ-разработки в масштабе всей экономики их эффект не будет велик. Но эти отчисления можно будет использовать, к примеру, для финансирования высокорисковых прорывных проектов, на которые иначе денег могло бы и не найтись, — говорит он.

По мнению собеседника «Известий», высокие темпы роста отечественных разработчиков ОС, СУБД и систем ИБ делают их потенциально привлекательными эмитентами акций и создает предпосылки для успешных IPO компаний IТ-сектора в России.

— Но одним из барьеров для предпринимателей служат опасения побочных эффектов в виде потери контроля над компанией, увеличения издержек на отчетность и преждевременное окончание ее роста, — продолжает он. — В других странах выход IТ-сектора на биржи стимулировали, разрешая выпускать акции разных классов, позволившие основателям продавать экономическую долю без потери контроля и упрощенных требований к отчетности. Подобные меры и у нас упростили бы IТ-компаниям доступ к капиталу при помощи размещения акций. Был бы задействован естественный механизм, когда поддерживать отрасль рублем будет массовый инвестор, желающий на этой отрасли заработать.

Вообще ситуацию для разработчиков ОС, СУБД, решений ИБ и облачных платформ Леонид Делицын считает благоприятной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Разработчикам специализированного софта для промышленности несколько труднее, поскольку продукт у них тоже сложный, а клиентов меньше. Сильнее всего менять бизнес-модель приходится системным интеграторам, которые раньше внедряли зарубежный софт на предприятиях. Теперь они внедряют отечественные решения, занимаются разработкой и даже пытаются производить технику.

Работай не хочу

IT-сектор сейчас — один из самых благодатных для развития в России, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Сотрудники аккредитованных IT-компаний получают разнообразные льготы. Сами компании пользуются беспрецедентными мерами поддержки: отсутствие проверок, налоговые льготы. Рынок освобождается от конкурентов. Если использование иностранного ПО без лицензии будет дорого для бизнеса, он переключится на отечественное ПО. Остается только работать и соответствовать качеству.

Главным тормозом для развития IT-сферы Екатерина Косарева называет нехватку квалифицированных кадров.

— В частности, никак не урегулирована система обучения. В обилии обучающих курсов легко потеряться, получить некачественное образование и разочароваться в сфере.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Разброд и шатание

Предлагаемый механизм, по сути, повышает издержки российских организаций по использованию ПО компаний из недружественных стран, выступая в качестве стимула для перехода на российское ПО, считает ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного управления РАНХиГС доктор юридических наук Алексей Ефремов.

— Однако его внедрение требует глубокой проработки, поскольку возникают вопросы контроля за использованием ПО в любой организации со стороны государства. Необходимо определить, будут ли новые отчисления в бюджет касаться вновь приобретаемого ПО — и тогда это контроль за вендорами. Или уже используемого — и тогда это контроль за всеми организациями. Важно, чтобы такой механизм по своей «стоимости» и для бизнеса — в части, например, неизбежной отчетности об используемом ПО, — и для государства — в части обеспечения соответствующего контроля — не был «дороже», чем планируемые выгоды для роста российской отрасли ИТ. А для этого необходима полноценная оценка регулирующего воздействия предлагаемого механизма и создаваемых им издержек как для бизнеса, так и государственных органов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По мнению эксперта, развитие отрасли ИТ в целом на сегодняшний день в рамках стратегического планирования в определенной мере ведомственно разобщено, так как у нас есть отдельно «развитие отрасли ИТ», за которое отвечает Минцифры России, «развитие электронной промышленности» (Минпромторг) и «научно-технологическое развитие» (Минобрнауки).

— В нынешних условиях для обеспечения технологического суверенитета важно преодолеть эти разрывы, в том числе в рамках реализации новой Концепции технологического развития России до 2030 года, — подводит итоги Алексей Ефремов.

Устранить неравенство

Предложение введения механизма финансовых отчислений за использование ПО иностранных вендоров, ушедших из России, направлено на устранение неравенства, рассуждает эксперт центра «Россия – ОЭСР» РАНХиГС Александра Коваль.

— Неравенство возникает из-за того, что ряд компаний бесплатно использует нелицензированное иностранное ПО, а другие — оплачивают лицензии за ПО (российское или иностранное).

Из логики следует, что проигрывают в этой истории не только ушедшие с российского рынка зарубежные компании, которые потеряли российских клиентов, но и отечественные разработчики софта.

— Ситуация немного напоминает период до введения «налога на Google», когда иностранные организации, оказывающие цифровые услуги, не платили НДС (в отличие от российских), — продолжает она. — То есть российский бизнес был поставлен в худшие условия.

Ситуация допущения использования нелицензированного ПО является куда более экстраординарной и связана с уходом значимых иностранных IT-компаний с российского рынка вследствие санкционной политики, считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В 2022 году в России даже активно обсуждалась отмена ответственности за использование нелицензированного ПО. Такой подход совершенно не создает мотиваций для бизнеса переходить на отечественные цифровые решения.

Безусловно, резюмирует Александра Коваль, замена иностранного софта на российский требует времени, а также мер поддержки отрасли, в том числе за счет пролонгации льгот, обеспечения эффективного доступа бизнеса к финансированию (расширение возможностей получения финансирования под залог ПО и др.), упрощения требований валютного контроля для IT и др.

Надо успеть

В ситуации, когда иностранные игроки ушли с нашего рынка и их ПО стало фактически бесплатным для российского бизнеса, при этом отсутствуют санкции за его нелицензионное использование, отечественным IT-компаниям стало очень сложно продавать свою продукцию , обозначает проблему эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

— Теперь плата возвращается, но деньги будут направляться на гранты для отечественного IT-сектора. Фактически вся экономика в этой ситуации лишается внезапно возникшего конкурентного преимущества для того, чтобы поддержать один сектор. Решение носит временный характер и вряд ли изменит долгосрочную ситуацию с программным обеспечением. Хотя, конечно, в этой ситуации наши производители смогут демпинговать, а иностранные игроки снизить размер отчислений за их продукцию по сравнению с теми тарифами, которые были ранее, не смогут, разве что официально объявят его бесплатным для России.