Попасть яблочком: российская система сортировки фруктов заменит иностранные аналоги

Российские инженеры разработали сортировочную линию для овощей и фруктов, которая в автоматическом режиме отбирает плоды по заданным параметрам — например, по весу, размеру или цвету. Это изобретение может прийти на смену западному оборудованию, которое до последнего времени использовали наши сельхозпроизводители. По мнению экспертов, если новая система действительно сможет с высокой точностью сортировать продукцию без помощи человека, то такие линии будут востребованы на рынке .

Куда катишься?

Специалисты Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова) разработали автоматический сортировочный комплекс для плодоовощной продукции. Он может заменить иностранные системы . Покупка такого оборудования на Западе сильно осложнилась из-за антироссийских ограничений. При этом, по словам наших специалистов, оно часто оказывается ненадлежащего качества и не соответствует заявленным характеристикам.

— Линии, которые наши производители закупали в Западной Европе, не обладают теми характеристиками, которые прописаны в договоре. В РФ было поставлено порядка 15 таких систем, и все они не обеспечивали заявленную производительность сортировки продукта. Сам алгоритм этой операции был составлен некорректно . Использование оборудования на высокой скорости приводило к тому, что плоды диаметром 50 мм и 100 мм попадали в один ящик. Торговые сети не принимают такой продукт, так как покупателям не нравится пересортица», — сказал профессор кафедры технологий машиностроения БГТУ им. В.Г. Шухова Михаил Чепчуров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

У инженеров уже есть опытный образец устройства . Его первый промышленный экземпляр находится на стадии производства.

Российскую разработку в первую очередь планируют использовать также для сортировки яблок. Скорость их обработки отечественной системой достигает 10 т в час . По словам специалистов, это средний показатель для подобных линий, который оптимален для сельского хозяйства в западной части страны, поскольку там яблоки — это не основная плодовая культура и их выращивают не так много.

В отличие от иностранных линий, в отечественном изобретении для анализа размеров плодов используется не нейросеть, а классические программные алгоритмы . Для того чтобы обеспечить высокую скорость работы, к каждой камере, которая фотографирует яблоки, подключен отдельный компьютер. Он анализирует изображение и вычисляет по снимку диаметр, после чего передает данные для обработки на еще один вычислитель.

Проект автоматической сортировочной линии для предприятий, занятых выращиванием, хранением, переработкой и реализацией овощей и фруктов Фото: БГТУ имени В. Г. Шухова

Яблоки поступают на линию в стандартных контейнерах и робот-перегружатель перенаправляет их в водный канал , по которому они транспортируются в модуль очистки. На выходе они просушиваются и затем передаются на сортировку. Сначала фрукты просвечивают инфракрасным светом, чтобы выявить внутреннюю гниль. Если есть дефекты, плоды отбраковывают . На следующем этапе яблоко взвешивается и фотографируется. Плоды двигаются по трем потокам, каждый в отдельной чаше. По команде от контролера емкость опрокидывается напротив одного из 12 выходов и плод попадает в свой ящик.

По оценкам специалистов БГТУ им. В.Г. Шухова, одна линия западного производства стоит около €500 тыс. Российский аналог, изготовленный из отечественных материалов и комплектующих, дешевле вдвое .

Только без рук

Если разработка российских ученых сможет сортировать яблоки без вмешательства человека, ее создание можно считать большим достижением , считает старший преподаватель Агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН имени Патриса Лумумбы Валерий Бурлуцкий. В России много садов, где выращивают только один сорт яблок. Однако и для таких хозяйств нужно выявлять плоды с порчей и с так называемым загаром , когда, например, желтый плод краснеет. Всех их нужно сортировать, поскольку ритейлерам важно, чтобы яблоки были одного цвета и размера .

— Покупатель в крупных городах не готов покупать «межсортицу», чтобы в упаковке были и желтые и красные яблоки разных размеров, поэтому нужна сортировка по этим параметрам и контроль за повреждениями плодов, — сказал Валерий Бурлуцкий.

По словам специалиста, при обработке яблок для переработки важно разделять плоды с порчей, которые нужно обрабатывать немедленно, и без нее, тогда это можно сделать позднее . В тех фруктах, которые идут на длительное хранение, стоит выявлять скрытые дефекты, чтобы они не испортились со временем сами и не затронули всю партию .

Фото: ТАСС/Александр Погожев

По словам специалиста, сейчас в производство яблок идут большие субсидии от государства , чтобы достичь показателей производства овощей и фруктов на душу населения. Поэтому объемы плодов, которые необходимо сортировать, будут только увеличиваться .

— Российская автоматическая сортировочная линия очень нужна производителям яблок. Пока для отбора плодов используется ручной труд . Учитывая дефицит рабочий силы на рынке, чем больше труда будет автоматизировано, тем лучше. Важна надежность и цена такого оборудования , — сказал владелец крестьянско-фермерского хозяйства «Доброе поле» Ярослав Звягин.

Разработка БГТУ им. В.Г. Шухова выглядит интересно и наверняка найдет практическое применение, однако нужно детально изучить техническую документацию, оценить экономическую эффективность внедрения такого оборудования и, самое главное, протестировать его в реальных производственных условиях , считает директор департамента управления цепями поставок агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Андрей Гужов.

Проект автоматической сортировочной линии для предприятий, занятых выращиванием, хранением, переработкой и реализацией овощей и фруктов Фото: БГТУ имени В. Г. Шухова

— Наши тепличные комплексы выращивают широкий ассортимент томатов всех категорий. Мы используем технологическое оборудование, но томат — чувствительный к внешним воздействиям продукт, поэтому какие-то виды мы можем сортировать полностью в автоматическом режиме, а другие — только вручную . При сортировке помидоров не используется и не может использоваться вода. Есть также множество других моментов, которые нельзя не брать во внимание, — сказал Андрей Гужов.