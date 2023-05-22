Тропический край: банан могут признать социально значимым продуктом
Бананы хотят признать социально значимым продуктом и временно обнулить на них импортные пошлины. Об этом говорится в протоколе совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы Минэка Максима Решетникова (проработкой вопроса занимается это ведомство). Базовая ставка таможенной пошлины составляет 4%, но не менее 0,015 €/кг. Инициативу положительно оценивают в комитетах Госдумы по экономической политике и по защите конкуренции. Там считают, что это приведет к снижению цен на бананы в России.
Социальный продукт
Бананы могут стать социально значимым продуктом для россиян. Такую меру поручено рассмотреть Минэку по итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы ведомства Максима Решетникова. С протоколом совещания от 24 марта ознакомились «Известия».
«Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле», — говорится в документе, утвержденном первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
В протоколе также предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы и доложить об этом на очередном заседании подкомиссии.
Сейчас базовая ставка таможенной пошлины составляет 4%, но не менее 0,015 €/кг. В последние годы импорт бананов в РФ остается на уровне 1,3–1,5 млн т в год. Один из крупнейших поставщиков — Эквадор. Но в 2022-м его отгрузки в РФ упали — по состоянию на октябрь, на 4,54 млн ящиков (в одном ящике 18,14 кг), а цены в рознице выросли.
По данным Росстата, в апреле прошлого года цена за 1 кг составляла 115,2 рубля, а в апреле этого года она достигла уже 129,5 рубля. Потребление бананов на 0,8–0,9 кг больше яблок и достигает 9,8 кг в год на душу населения в России. «Известия» направили запрос в статистическую службу.
В пресс-службе правительства «Известиям» рекомендовали обратиться за комментарием в Минэкономразвития. Там оперативно не ответили.
— На рассмотрении в Роспотребнадзоре находится предложение по отнесению бананов к категории социально значимых товаров. В настоящее время это предложение прорабатывается, — сказали «Известиям» в службе.
В Госдуме оценили инициативу кабмина положительно.
— Это предложение правительства, видимо, связано с желанием снизить повысившиеся цены на товар, ведь бананы в России как «Доширак» — это очень популярный у россиян продукт, очень сытный, калорийный и в то же время полезный, — сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев.
По его словам, поэтому предложение по отмене экспортной пошлины заслуживает поддержки, тем более что это не приведет к большим потерям федерального бюджета. Выпадающие доходы будут компенсированы ростом поставок, считает депутат.
— Конечно, инициативу можно оценивать только положительно, так как очевидно, что цены на этот товар после отмены пошлины могут снизиться, — согласен глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг.
Спрос возрастет
В «Опоре России» расценили инициативу кабмина как намерение поддержать дружественные страны и укрепить отношения. По словам президента организации Александра Калинина, очевидно, что это может привести к снижению цен, а также к росту спроса на бананы на российском рынке.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Известиям», что для россиян бананы — наиболее доступный и популярный фрукт.
— В среднем в России в год потребляется около 1,4 млн т, на сегодняшний день наша страна — второй по значимости импортер бананов для Эквадора, основного поставщика этого товара в мире, — пояснил он.
По его словам, обнуление ставки таможенной пошлины позволит частично компенсировать рост себестоимости этих фруктов и стабилизировать внутренние цены для российских потребителей.
— В том числе ритейлеры смогут сдерживать цены на полке в случае роста закупочных цен или влияния иных факторов. У крупных розничных сетей цены на бананы наиболее устойчивы за счет прямых поставок из Эквадора и долгосрочных контрактов с фиксированной стоимостью, — сообщил Игорь Караваев.
«Известия» также направили запросы в X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», «Окей», «Ленту» и другим крупнейшим ритейлерам страны.
Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова считает, что обсуждаемое решение может быть связано с желанием правительства не допустить дальнейшего роста цен.
— Мировые цены на бананы растут в течение последних нескольких месяцев. Причиной стал целый ряд факторов. Во-первых, неурожай в странах Латинской Америки, во-вторых, изменение логистики. Если раньше к нам их поставляли регулярными морскими рейсами, то сейчас ситуация резко изменилась — количество рейсов существенно сократилось, — пояснила эксперт.
По ее словам, подорожала и сама логистика — топливо и контейнеры, а также удлинилась доставка по Европе, «поэтому бананы становятся очень дорогими, уже приезжая к нам в страну».
Но в связи с тем, что это один из продуктов, который в России пользуется большим спросом, обсуждается решение о том, чтобы не допустить роста цен и поддержать импортеров, которые занимаются доставкой бананов в нашу страну, допустила эксперт.
Диетолог Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич сказала «Известиям», что бананы вполне могут стать социально значимым товаром.
— Как и любые другие фрукты и ягоды, бананы содержат очень много витаминов, микроэлементов и пищевых волокон. На 100 г бананов приходится от 80 до 90 килокалорий. Бананы содержат полисахариды — сложные углеводы в комбинации с пищевыми волокнами. Кроме того, банан — это единственный фрукт, который содержит триптофан, способствует синтезу серотонина, улучшает настроение. Этот продукт также содержит витамины группы B, железо, фосфор, калий, витамин C, — добавила эксперт.
Она считает, что в аспекте здорового рационального питания один банан в день никому не повредит. Правда, уточнила, что если человек находится на пути коррекции массы тела, то на это нужно смотреть индивидуально.