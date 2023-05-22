Тропический край: банан могут признать социально значимым продуктом

Бананы хотят признать социально значимым продуктом и временно обнулить на них импортные пошлины. Об этом говорится в протоколе совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы Минэка Максима Решетникова (проработкой вопроса занимается это ведомство). Базовая ставка таможенной пошлины составляет 4%, но не менее 0,015 €/кг. Инициативу положительно оценивают в комитетах Госдумы по экономической политике и по защите конкуренции. Там считают, что это приведет к снижению цен на бананы в России.

Социальный продукт

Бананы могут стать социально значимым продуктом для россиян. Такую меру поручено рассмотреть Минэку по итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы ведомства Максима Решетникова. С протоколом совещания от 24 марта ознакомились «Известия».

«Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле», — говорится в документе, утвержденном первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Справка «Известий» На данный момент в список социально значимых продуктов входят говядина, свинина, баранина (все — кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко питьевое, куриные яйца, сахар-песок, поваренная пищевая cоль, черный байховый чай, пшеничная мука, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, хлебобулочные изделия из пшеничной муки, шлифованный рис, пшено, крупа гречневая — ядрица, вермишель, картофель, белокочанная свежая капуста, репчатый лук, морковь, яблоки. Региональные власти имеют право расширить перечень, издав собственный приказ. При этом важно, чтобы соблюдался федеральный реестр, т.е. сокращение числа позиций недопустимо. Если же стоимость перечисленных продуктов увеличится на 30% и более за месяц, правительство вправе начать прямое регулирование цен.

В протоколе также предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы и доложить об этом на очередном заседании подкомиссии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сейчас базовая ставка таможенной пошлины составляет 4%, но не менее 0,015 €/кг. В последние годы импорт бананов в РФ остается на уровне 1,3–1,5 млн т в год. Один из крупнейших поставщиков — Эквадор. Но в 2022-м его отгрузки в РФ упали — по состоянию на октябрь, на 4,54 млн ящиков (в одном ящике 18,14 кг), а цены в рознице выросли.

По данным Росстата, в апреле прошлого года цена за 1 кг составляла 115,2 рубля, а в апреле этого года она достигла уже 129,5 рубля. Потребление бананов на 0,8–0,9 кг больше яблок и достигает 9,8 кг в год на душу населения в России. «Известия» направили запрос в статистическую службу.

В пресс-службе правительства «Известиям» рекомендовали обратиться за комментарием в Минэкономразвития. Там оперативно не ответили.

— На рассмотрении в Роспотребнадзоре находится предложение по отнесению бананов к категории социально значимых товаров. В настоящее время это предложение прорабатывается, — сказали «Известиям» в службе.

В Госдуме оценили инициативу кабмина положительно.

— Это предложение правительства, видимо, связано с желанием снизить повысившиеся цены на товар, ведь бананы в России как «Доширак» — это очень популярный у россиян продукт, очень сытный, калорийный и в то же время полезный, — сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев.

По его словам, поэтому предложение по отмене экспортной пошлины заслуживает поддержки, тем более что это не приведет к большим потерям федерального бюджета. Выпадающие доходы будут компенсированы ростом поставок, считает депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Конечно, инициативу можно оценивать только положительно, так как очевидно, что цены на этот товар после отмены пошлины могут снизиться, — согласен глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Спрос возрастет

В «Опоре России» расценили инициативу кабмина как намерение поддержать дружественные страны и укрепить отношения. По словам президента организации Александра Калинина, очевидно, что это может привести к снижению цен, а также к росту спроса на бананы на российском рынке.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Известиям», что для россиян бананы — наиболее доступный и популярный фрукт.

— В среднем в России в год потребляется около 1,4 млн т, на сегодняшний день наша страна — второй по значимости импортер бананов для Эквадора, основного поставщика этого товара в мире, — пояснил он.

По его словам, обнуление ставки таможенной пошлины позволит частично компенсировать рост себестоимости этих фруктов и стабилизировать внутренние цены для российских потребителей.

— В том числе ритейлеры смогут сдерживать цены на полке в случае роста закупочных цен или влияния иных факторов. У крупных розничных сетей цены на бананы наиболее устойчивы за счет прямых поставок из Эквадора и долгосрочных контрактов с фиксированной стоимостью, — сообщил Игорь Караваев.

«Известия» также направили запросы в X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», «Окей», «Ленту» и другим крупнейшим ритейлерам страны.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова считает, что обсуждаемое решение может быть связано с желанием правительства не допустить дальнейшего роста цен.

Фото: Global Look Press/Silas Stein

— Мировые цены на бананы растут в течение последних нескольких месяцев. Причиной стал целый ряд факторов. Во-первых, неурожай в странах Латинской Америки, во-вторых, изменение логистики. Если раньше к нам их поставляли регулярными морскими рейсами, то сейчас ситуация резко изменилась — количество рейсов существенно сократилось, — пояснила эксперт.

По ее словам, подорожала и сама логистика — топливо и контейнеры, а также удлинилась доставка по Европе, «поэтому бананы становятся очень дорогими, уже приезжая к нам в страну».

Но в связи с тем, что это один из продуктов, который в России пользуется большим спросом, обсуждается решение о том, чтобы не допустить роста цен и поддержать импортеров, которые занимаются доставкой бананов в нашу страну, допустила эксперт.

Диетолог Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич сказала «Известиям», что бананы вполне могут стать социально значимым товаром.

— Как и любые другие фрукты и ягоды, бананы содержат очень много витаминов, микроэлементов и пищевых волокон. На 100 г бананов приходится от 80 до 90 килокалорий. Бананы содержат полисахариды — сложные углеводы в комбинации с пищевыми волокнами. Кроме того, банан — это единственный фрукт, который содержит триптофан, способствует синтезу серотонина, улучшает настроение. Этот продукт также содержит витамины группы B, железо, фосфор, калий, витамин C, — добавила эксперт.

Она считает, что в аспекте здорового рационального питания один банан в день никому не повредит. Правда, уточнила, что если человек находится на пути коррекции массы тела, то на это нужно смотреть индивидуально.