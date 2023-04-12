Банан и новые ворота: кокаин под видом фруктов наводнил мировые порты

Еще одна крупная партия кокаина общим весом 700 кг задержана оперативниками ФСБ в России. Напомним, на прошлой неделе более 200 кг элитного наркотика изъяли в Санкт-Петербурге. Что стоит за неудачами латиноамериканских наркокартелей и почему бароны упрямо пытаются затолкнуть в Россию свой груз, разбирались эксперты «Известий».

Через Россию с любовью

Трое иностранцев — два колумбийца и гражданин ЕС — задержаны в России за контрабанду и незаконный оборот кокаина. Сотрудники спецслужб зафиксировали попытку сбыта крупной партии наркотика из Латинской Америки в Москву. Было установлено, что ранее в Россию попал крупный груз вещества общим весом не менее 699 кг. Задачей предполагаемых преступников было реализовать часть товара в России и переправить оставшееся за границу — на европейский рынок.

«По оценкам специалистов, оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей. Розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6 млрд рублей» , — говорится в сообщении на сайте ФСБ России. В службе подчеркнули, что с 2019 года пресечено значительное число международных поставок кокаина и героина, предназначавшихся прежде всего для европейских потребителей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Особо крупный размер кокаина начинается с веса в полтора килограмма, поэтому задержанным, вероятно, будут предъявлены обвинения в покушениях на контрабанду наркотиков и на их сбыт в особо крупном размере, объясняет адвокат Константин Кудряшов. Поскольку пожизненное лишение свободы за покушение на преступление не назначается, то по каждому из двух обвинений задержанным грозит по 15 лет лишения свободы.

Без оглядки на политику

Спецслужбы всех стран мира сотрудничают в борьбе с контрабандой наркотиков и международным наркотрафиком, как правило, вне зависимости от политической обстановки в мире, говорит адвокат Кудряшов.

— Порядок такого взаимодействия является секретным. Также по закону государственной тайной являются сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы или оказывающих содействие правоохранительным органам на конфиденциальной основе — об агентах спецслужб. Поэтому было ли задержание реализацией оперативной информации, полученной из-за рубежа, или результатом оперативной разработки и работы агентов внутри страны, мы узнаем вряд ли, — говорит он.

Напомним, неделей ранее стало известно о задержании в Санкт-Петербурге двух россиян при попытке перевезти другой контрабандный груз кокаина весом более 200 кг. Полиция предполагает, что запрещенное вещество закинули в Россию морем вместе с грузом бананов. Еще одна суперпартия кокаина была арестована в марте норвежскими полицейскими в порту Осло — сыщики реализовали информацию коллеги из Германии. Груз в каждом случае был спрятан в контейнерах с фруктами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Время экспериментов

Эксперт по международному наркотрафику, полковник юстиции в отставке Сергей Пелих считает, что рост попыток нелегально ввезти в Россию крупные партии кокаина — оборотная сторона перемен в продовольственной логистике.

— Рост импорта от новых партнеров в Южной Америке из-за внешнеполитических реалий неизбежно таит в себе опасность нарваться на наркодилеров. Сейчас российские компании не имеют возможности досконально проверить контрагентов из стран, которые готовы торговать с нами, — нужно обеспечить бесперебойную поставку продуктов, к которым привыкло население. С одной стороны, политика открытых дверей в этой сфере дала феноменальные в условиях санкций выбор фруктов и сохранение низких цен. С другой — это риск попасть на недобросовестного поставщика, который дружит с картелями и дает им возможность провозить в своем товаре наркотики в Россию, — объясняет эксперт.

Кокс дешевеет

По оценке Сергея Пелиха, оптовая цена на кокаин может оказаться чуть ниже официально объявленной.

— Вероятно, расчеты сделаны по уровню цен до пандемии. Сейчас мы живем в других реалиях — кокаин серьезно подешевел. Плюс стоит учитывать дисконт, полагающийся за такой объем. Если раньше можно было говорить о цене $35–45 тыс. за 1 кг, то сегодня это $21–35 тыс. На мой взгляд, 2,5 млрд рублей — это стоимость не оптовой партии, а сумма, которую могли бы выручить все участники наркоцепочки после продажи конечному потребителю.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, по данным источника «Известий» в столичной полиции, розничная стоимость кокаина в Москве может доходить до 17 тыс. рублей за 1 г. При такой арифметике цифры ФСБ даже занижены. Розничная стоимость партии (без учета разбавления ее посредниками) может доходить до 10–12 млрд рублей. Однако стоит учитывать, что цена для рядового потребителя в Москве выше, чем в том же Санкт-Петербурге, не говоря уже о других мегаполисах.

Сергей Пелих скептически относится к версии о том, что кокаин из России мог пойти дальше в Европу.

— Насколько мне известно, такой груз вполне может быть реализован в России. Все эти крупные поставки — следствие договоренностей, заключенных еще во время мундиаля в 2018 году. Тогда нашим криминальным кланам и латиноамериканцам удалось достичь серьезных договоренностей, — рассказывает специалист.

Говоришь Колумбия, подразумеваешь Мексика

Есть все основания полагать, что объемы вырабатываемого кокаина серьезно растут. Последним трендом в криминальном мире Нового Света становится скрещивание мексиканской и колумбийской наркомафии. Если еще несколько лет назад североамериканская республика была лишь транзитной зоной на пути колумбийского кокса в Штаты, то сегодня мексиканскую оргпреступность смело можно назвать бенефициаром кокаинового бизнеса. По данным ООН, за последнее десятилетие северному соседу удалось из партнеров по логистике и инвесторов превратиться в хозяев и администраторов производства. Они же на месте следят за качеством производимого вещества.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Главные игроки сегодня — картель Синалоа и так называемый картель нового поколения Халиско. Эти преступные сообщества растут и крепнут. Они обзавелись структурами, где работают профессиональные агрономы — их направляют в Колумбию для улучшения объема и качества урожая (речь о листьях коки).

Кроме того, мексиканских боссов уже задерживали колумбийские силовики. В национальной полиции заявили, что наркобароны (среди них находящийся в международном розыске Карлос Омар Феликс и Сильвано Франсиско Мариано) координировали работу с колумбийскими сателлитами по производству и экспорту фентанила.

Не ходите в Африку гулять

Между тем падение цен на кокаин спровоцировало в самой Колумбии гуманитарную напряженность — занятые на плантациях фермеры беднеют и даже голодают, пишет «Аль-Джазира». Дело в том, что культивирование коки в отдельных регионах страны до сих пор остается единственным средством к существованию для большой части сельского населения.

Во время расцвета наркомафии в республике многие крестьяне отказались от возделывания продовольственных культур в пользу наркосодержащих кустарников. На 2021 год, как подсчитали в ООН, под коку в стране было отведено свыше 200 тыс. га (чуть меньше площади современной Москвы). Есть мнение, что картели идут ва-банк, серьезно рискуя товаром в поисках новых логистических путей, чтобы решить проблему с поиском покупателя и сбыть товар.

Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt

Серьезное фиаско кокаиновые картели потерпели и на Черном континенте весной. В Гвинее была арестована гигантская партия в 1,5 т вещества. Груз из 60 мешков по 25 кг в каждом нашли на судне под флагом Сьерра-Леоне в начале апреля, задержаны 10 членов экипажа (четыре гражданина Сьерра-Леоне, трое ганцев и три гвинейца).

Эксперты управления ООН по наркотикам и преступности ранее сообщали, что африканские страны постепенно превращаются из транзитных зон в страны — потребители кокаина. Высокий уровень потребления отмечается в Западной и Центральной Африке. С 2019 по 2022 год на пути в эти регионы было изъято как минимум 57 т кокаина: Кабо-Верде (16,6 т), Сенегал (4,7 т), Бенин (3,9 т).