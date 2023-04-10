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Почти 700 кг кокаина изъяла ФСБ у членов международного картеля в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Подмосковье сотрудники ФСБ изъяли 699 кг кокаина на 2,5 млрд рублей у членов международного картеля, планировавших переправить наркотик в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ в понедельник, 10 апреля.

Там добавили, что по делу о рекордной партии кокаина задержаны трое иностранцев, два из которых являются гражданами Колумбии и один гражданином государства ЕС.

«ФСБ пресечена попытка очередной международной преступной группировки использовать территорию РФ для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. <…> При задержании с поличным у прибывших в Россию членов картеля обнаружено 699 кг кокаина», — отметили в спецслужбе.

Уточняется, что оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей. Розничный сбыт, по оценкам ФСБ, мог принести преступникам прибыль в размере не менее 6 млрд рублей.

По данным спецслужбы, оптовую партию кокаина доставили в Москву из Латинской Америки и разместили на арендованном на подставное лицо складе в Подмосковье. Далее часть партии кокаина преступники планировали отправить в одну из стран ЕС, другую часть наркотиков планировалось сбывать на территории России.

В отношении трех иностранных наркодилеров возбуждено уголовное дело, они были заключены под стражу.

Крапленый груз: почему картели нарастили поставки кокаина в РФ
Полиция изъяла рекордную партию элитного наркотика в Санкт-Петербурге

До этого, 31 марта, в Санкт-Петербурге полицейские изъяли более 200 кг латиноамериканского кокаина, стоимость которого по ценам черного рынка превышает 800 млн рублей. Задержанные оборудовали тайники с наркотиками в перевозившем фрукты грузовом автомобиле.

Ранее, в феврале, в одной из квартир Лосино-Петровского округа Подмосковья нашли склад с крупными партиями наркотиков, общая стоимость которых может достигать 150 млн рублей. Как сообщал телеканал «Звезда», всё содержимое хранилища планировалось распространить с помощью тайников-закладок по территории Московской области.

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