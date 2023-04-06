Крапленый груз: почему картели нарастили поставки кокаина в РФ

Крупнейшую за последние годы партию наркотиков изъяли полицейские на окраине Петербурга — 225 кг кокаина прибыли в Северную столицы вместе с грузом тропических фруктов. Задержаны два перевозчика. Эксперты «Известий» считают столь крупный улов дурным знаком, предвещающим рост наркотрафика из-за океана в ближайшие годы. Подробнее — в материале.

Груз в 200

Тайник с десятками брикетов кокаина, брендированных эмблемой «Ролс Ройса» (профессиональный юмор наркодельцов), обнаружили сыщики ГУНК МВД России в Колпинском районе Санкт-Петербурга в конце марта . При попытке перевозки груза два россиянина были задержаны на месте.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в Санкт-Петербурге задержаны два ранее неоднократно судимых местных жителя. Предварительно установлено, что в перевозившем фрукты грузовом автомобиле они оборудовали тайники с наркотиками. Полицейские изъяли более 200 кг кокаина, стоимость которого по ценам черного рынка превышает 800 млн рублей» , — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Подследственным 46 и 49 лет. Ни один из них свою вину не признает. 1 апреля фигуранты дела о контрабанде наркотиков были арестованы Колпинским райсудом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как уточнил в беседе с «Известиями» источник в правоохранительных органах, запрещенные вещества прибыли в Ленобласть вместе с грузом бананов и проделали долгий путь из Латинской Америки. Товар заходил в панамские и европейские порты, включая Амстердам. Для транспортировки сообщники использовали пикап.

Партия из первых рук

По словам эксперта по международному наркотрафику, полковника юстиции в отставке Сергея Пелиха, кокаин сейчас дешевеет.

— В последние год-полтора российская наркопреступность имеет дело напрямую с производителями из стран Латинской Америки. И задержание такого крупного веса — лишнее тому подтверждение. Картели пытаются напрямую работать с российским криминалитетом без посредников из Европы, как это было раньше. Падает цена на продукт, растут объемы, — поясняет эксперт.

По его словам, международный наркобизнес всегда остро чувствует потенциальный спрос на психоактивные вещества.

Откуда везут кокаин в Россию

Кокаиновый путь в Россию проложен был не вчера: элитный наркотик из Колумбии, Эквадора и других стран Южной и Центральной Америки регулярно попадает в Россию в течение последних 30 лет. Вопрос лишь в объемах поставок. Сейчас есть все основания предполагать, что грузопоток в Старый Свет будет наращиваться, причем не только в Россию.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jorge Peteiro

Справка «Известий» В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности, опубликованном в 2022 году, говорится о рекордном росте производства кокаина в последние годы. В 2020-м объем выработки вещества увеличился на 11% и составил почти 2 тыс. т. До 90% кокаина, изъятого по всему миру в 2021 году, перевозились морем, в контейнерах. Аналитики заявляют о новом витке распространения наркотиков в Северной Америке, Европе. Также бурно растет рынок сбыта в Африке и Азии. В УНП ООН подсчитали, что углеродный след 1 кг кокаина в 30 раз больше, чем 1 кг какао-бобов. В докладе также говорится о значительной занятости женщин в кокаиновой экономике: они вовлечены в выращивание коки, транспортировку небольших партий, продажу потребителям и передачу наркотиков в тюрьмы.

В конце марта более 800 кг вещества арестовали норвежские полицейские в порту Осло. Это крупнейший груз, когда-либо изымавшийся в королевстве. Разумеется, далеко не вся эта масса предназначалась потребителям-скандинавам — порты Норвегии лишь лежат на пути наркотрафика. Любопытно, что наводку коллегам дали германские стражи порядка. Груз также находился в ящиках с бананами.

Самый большой объем кокаина в Россию приходит морем, львиная доля приходится на порт Санкт-Петербурга. Также значимая часть кокаинового потока традиционно приходила в Россию по суше — через страны Восточной Европы, в первую очередь Латвию, Эстонию, Польшу и Украину. Но с февраля прошлого года в свете геополитических перемен эти воронки оказались недоступными для драгдилеров.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Продукт от «Кали»

Российским силовикам известно, что попытки наладить канал поставки из Нового Света напрямую в страну начались в 2018 году. Неудачную пилотную поставку кокаина из Гуякиля в Санкт-Петербург контролировал гражданин Эквадора и Испании Фернандо Санчес. Его задержали полицейские. Он дал подробные показания, которые привели к аресту эмиссара наркокартеля «Кали» по прозвищу Педро — за этим именем скрывался Кортес Кинонес Франсиско Шавье. Мафиози, скрывавшегося в Испании, выдали России по запросу об экстрадиции. Колумбийский наркокартель «Кали» контролирует до 90% кокаинового трафика в мире и имеет устойчивые коррупционные связи в государственных институтах стран Америки и Европы.

Порошковая зависимость

Кокаин еще буквально 100 лет назад свободно продавался в аптеках как лекарство от насморка и кашля, рассказал «Известиям» главный врач Клиники доктора Исаева, психиатр-нарколог Даниил Петров. Однако уже в 40-х годах прошлого века заметили, что люди впадали в зависимость от вещества и принимали его для получения эйфории.

— Свободная продажа в аптеках тогда была запрещена, но в список запрещенных психотропных препаратов он попал только в 1971 году. С тех пор производство и продажа кокаина стали нелегальными, — рассказывает специалист.

Кокаин — это очень опасный наркотик, а зависимость от него формируется быстро.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Продолжительное употребление кокаина перетекает в сложную стадию зависимости, когда эффект эйфории сокращается во времени, а доза всегда повышается. К побочным действиям вещества относятся апатия, депрессивный фон, нарушение сна, тахикардия, сердечно-сосудистая недостаточность, тремор конечностей. Возникают суицидальные мысли из-за тяжелых депрессивных состояний, — добавляет он.

Кокаин является стимулятором выработки главных нейромедиаторов: употребление наркотика провоцирует выброс дофамина, норадреналина и одновременно серотонина.

— Сильнейшая зависимость формируется из-за того, что кокаин блокирует обратный захват этих нейромедиаторов. С одной стороны, при каждом импульсе в нейроне уровень нейромедиаторов парадоксально повышается, а с другой — обратного захвата не происходит. В связи с этим организм истощается, он не может бесконечно синтезировать нейромедиаторы, и тут наступает толерантность, когда для получения той же самой эйфории требуется всё большая доза, — дополняет эксперт.

После сильнейшего истощения организма человек ощущает синдром отмены. Он сопровождается галлюцинациями и параноидальными мыслями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Это очень опасное состояние: человек может навредить себе и окружающим, — говорит доктор Петров. — Зачастую это может заканчиваться очень трагично, летальным исходом. Также употребление кокаина влечет за собой и соматические проблемы. Атрофируется носовая слизистая, теряется обоняние, происходят кровотечения. Человек становится неусидчивым, слишком активным.

Зависимость от кокаина очень сильная, лечить ее сложно, говорит нарколог.

— Не существует медикаментов, которые могут напрямую воздействовать на избавление от зависимости, как в случае с зависимостью от опиатов, например. Чаще всего первое употребление становится трамплином к зависимости. И понадобится проделать большую работу над собой, чтобы вернуться к здоровой жизни. Иногда людям не удается вернуть прежние когнитивные функции, — резюмирует врач.