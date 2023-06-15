«Нам прогнозировали падение, но мы удар выдержали»

Ленинградской области удалось справиться с последствиями санкций и сохранить большинство производств. Сегодня предприятия здесь не только не останавливают, а, наоборот, открывают новые. Региону нужны рабочие руки. Параллельно в Ленобласти активно развивают туризм. О преодолении санкций, зарплатах и ожиданиях от ПМЭФ-2023 «Известиям» рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Оптимизма у Ленинградской области не занимать»

— В прошлом году индекс промышленного производства Ленобласти потерял почти 3%, а в Санкт-Петербурге в это же время был рост почти на 3%. Почему, на ваш взгляд, это произошло и какие в регионе драйверы роста?

— Более чем 400 предприятий Ленинградской области созданы с участием иностранного капитала. Причем, это крупные предприятия: Schneider Electric, IKEA, Nokian Tyres, Caterpillar, Henkel — эти компании на слуху, называть можно долго. И когда против России стали один за другим вводить санкционные пакеты, ситуация стала очень сложной, в Минэкономразвития нас сразу поставили в красную зону. Нам прогнозировали падение индекса промпроизводства на 10-12% по итогам года. Помимо компаний с участием иностранного капитала в сложную ситуацию попала лесная промышленность. Все-таки лесная отрасль Ленинградской области полностью ориентировалась на поставки в Скандинавию. Мы поставляли и готовую продукцию, и полуфабрикаты — и в один день этот рынок закрылся. В результате нам удалось удержать регион от крупного падения: спад индекса промпроизводства составил менее 3%. А в 2023 году, по итогам пяти месяцев, у нас уже рост к уровню прошлого года. То есть мы удар выдержали и даже не вошли в нокдаун. Пару раз, конечно, чувствовали удар, но сегодня уже и по очкам выигрываем.

— Как решалась судьба компаний, которые бросили свое имущество и ушли? На слуху история с IKEA, как решались вопросы в других компаниях?

— Мы и сегодня продолжаем решать эти вопросы. Самое главное — от этого есть эффект. Тихвинский вагоностроительный завод, подшипники для которого производились только на одном предприятии в США. (Завод останавливался из-за прекращения работы совместного предприятия с американской компанией Timken — она поставляла тихвинцам кассетные подшипники — ред.). Кстати, 50% этого предприятия Тихвинскому заводу и принадлежали. А теперь санкции, экспорт запрещен. Сегодня завод работает, и не просто работает! Заказы выросли на 25%, растет объем перевозок по стране — сами понимаете, почему. Тихвинский вагоностроительный завод стал одним из драйверов роста машиностроения в Ленинградской области.

Что касается IKEA Industry. Была очень сложная ситуация, производство останавливали, пытались закрыть совсем. Непростая ситуация была и с продажей, но мы действовали жестко: понимали, что на цену пакета акций компании влияет аренда лесного фонда. В какой-то момент пришлось поставить жесткое условие, что договор аренды будет расторгнут, если компания не смягчит условия по продаже бизнеса в России. В результате сделка состоялась. Пришли партнеры, с которыми мы уже выходим на прямые контакты. Я думаю, что все объемы производства будут восстановлены.

С заводом шин Nokian Tyres нам помогла «Татнефть» — она стала партнером и в конце концов приобрела завод. Самыми сложными в этой сделке были не вопросы покупки завода, а вопросы сохранения технологий, названия и так далее.

С иностранными компаниями было очень много подводных камней, но хочу отметить, что на 80% мы все эти проблемы решили. То есть, 80% предприятий не только работают, но и нарастили объем производства. По оставшимся 20% компаний такая работа еще предстоит, но опыт показывает, что работать можно. Оптимизма у Ленинградской области не занимать.

— Расскажите подробнее об этих 20% компаний.

— Это иностранные компании, которые очень жестко базировались на своих технологиях. Например, норвежская компания Jotun, мировой производитель специальных красок для судов, подстанций и сложного климата, жаркого и холодного. В любой краске очень важен состав компонентов. Чтобы производить такую же краску, нужно не только оборудование, которое мы выкупили, но и технологии. Работа завода приостанавливалась, но сейчас все запускается.

То же самое и со Schneider Electric, производителем специфического электрооборудования. У нее тоже свои базовые технологии, и нам важно решить, как мы поступаем с ними и с комплектующими.

Бывает, что в момент продажи бизнеса компании обещают, что трудностей с комплектующими не будет, а они возникают, и приходится менять логистические цепочки. Сегодня все эти вопросы учитываются уже на стадии переговоров и поиска инвестора для уходящих иностранных компаний.

«Рабочих рук не хватает»

— Как закрытие компаний отразилось на рынке труда?

— В целом нам удалось удержать рынок. Ленинградская область входит в пятерку регионов с самым низким показателем по уровню безработицы в России. У нас сегодня нехватка 49 тысяч рабочих рук. С чем это связано? С тем, что у нас продолжает активно развиваться рынок строительства. Это и промышленное строительство, и инвестиционное строительство, те же новые производства. Плюс мы один из регионов-лидеров России по жилищному строительству. На стройке всегда не хватает рабочих рук.

Кроме того, как ни странно, у нас продолжают расти инвестиции. В 2022 году они выросли на 12,5% по сравнению с 2021 годом. По итогам 2023 года рост и вовсе составил 24%, до этого тоже росли. А инвестиция — это опять-таки дополнительные рабочие места и рабочие руки. Иными словами, мы не испытали проблем с безработицей, она у нас не подскочила. Наоборот, повторюсь, нам не хватает рабочих рук.

Единственное, у нас случались перетоки, когда предприятие вставало. Например, когда тот же Тихвинский вагоностроительный завод встал. Несмотря на то, что там выплачивали две трети ставки в виде компенсации или даже сохранялась зарплата, люди уходили на работающие предприятия. А сегодня идет обратный процесс. Тому же Тихвинскому заводу требуется дополнительно полторы тысячи рабочих.

— А есть ресурс для привлечения сотрудников? Дело в том, что эта проблема остро стоит и для Санкт-Петербурга. Промышленности города не хватает порядка 20 тысяч рабочих. Для их привлечения даже запустили программу «Петербург заводской», куда входит переобучение или обучение на производстве. Как в Ленинградской области планируют привлекать сотрудников?

— Во-первых, мы работаем с профессионалитетом, как я его называю. Мы выбрали 50 самых востребованных для Ленобласти профессий и предлагаем ребятам учиться в наших техникумах и училищах. Гарантируем, что всех трудоустроим. Во-вторых, приходится привлекать сотрудников из других регионов страны и иностранцев — в основном из СНГ. А в-третьих, при комитете по труду Ленобласти действует система переобучения для тех, кто готов освоить новое производство, новую профессию. У нас привлекательная заработная плата: здесь конкурируем только с Санкт-Петербургом.

Отмечу, что сегодня заработная плата в Ленинградской области растет чуть быстрее, чем в Петербурге, но пока остается ниже, чем в городе. Это как раз говорит о том, что мы подтягиваем свою заработную плату под средний уровень «северной столицы», а в отдельных районах, например, Кингисеппском, уже обогнали город. Но это нормально.

— Сколько, Александр Юрьевич?

— В среднем зарплата в Ленинградской области около 50 тыс. рублей. Сегодня уже 62,5 тыс. рублей. А в Кингисеппском районе — под 80 тыс. рублей. Это сопоставимо с Санкт-Петербургом.

— Вы упомянули высокие темпы строительства, но нельзя не сказать и о проблемах, которые были вызваны этими высокими темпами — замороженных стройках и обманутых дольщиках. Как решается этот вопрос?

— В решении проблем молодых дольщиков мы вошли в зеленую зону. Согласно статистике Минстроя, Ленинградская область занимает третье место в ТОП-10 регионов страны по темпам ликвидации очереди из обманутых дольщиков. Конечно, это огромные затраты для бюджета области, инвестиции в восстановление замороженных строек превысили 15 млрд рублей. Еще примерно столько же добавили из федерального бюджета. Проблема будет решена, мы не сомневаемся. Другое дело, что сегодня обманутые дольщики не могут появиться уже на законодательном уровне. Именно Ленинградская области выступила с этой инициативой, в том числе предложила создавать эскроу-счета.

— Что касается ПМЭФ-2023, на какое количество соглашений вы планируете выйти в этом году?

— Ожидаем порядка 30 соглашений, из них около 20 — это инвестиционные соглашения. Цифра еще может измениться, поскольку мы подписываем только документы высокой степени готовности, чтобы отчитаться о результатах уже на ближайших форумах. Благодаря такому подходу у Ленобласти эффективность исполнения соглашений — более 80%, это один из лучших показателей на ПМЭФ.

— Можете привести примеры объектов, которые возникли после соглашений в рамках ПМЭФ?

— Тот же Тихвинский вагоностроительный завод, еще промышленный технопарк «Мариенбург», ЕвроХим, ФосАгро, Cormatex, «Полипласт», технопарк «Федоровское». Это все соглашения, которые были подписаны в прошлом или позапрошлом году, а сегодня они уже реально исполняются.

— Вы сегодня в рамках ПМЭФ представляете туристический потенциал Ленобласти. Какие ожидаете результаты?

— Я рад, что туристическую отрасль передали Минэкономразвития. Значит, поняли, что туризм — это прежде всего про экономику, а потом уже про впечатления. Мы делаем ставку на развитие туризма, поскольку он может стать одним из драйверов роста экономики Ленинградской области на ближайшие несколько лет. Рассчитываем на развитие малого и среднего бизнеса, особенно местного. начиная от народных промыслов и заканчивая индустрией гостеприимства. За последние пять лет туристический поток в регион вырос вдвое. Если в 2017 году к нам приехало 3 млн человек, то в 2022 год — уже 6 млн! И это с учетом всего 2 млн человек местного населения.

Конечно, половина этих туристов приезжает сначала в Петербург, а потом выезжает к нам в область. Например, на «Ласточке» на один день в Выборг. Но наша задача — поймать туриста не на один день, а оставить его на два-три дня. Чтобы человек у нас побыл, переночевал, посмотрел. Для этого сейчас создана Тропа 47 — новый туристический продукт, 47 экотроп в заповедниках и особо охраняемых природных территориях. Мы первыми стали открывать эти территории, создавать условия для пешего и велотуризма.

Есть еще проект «Курорт 47», связанные с развитием глемпингов, кемпингов, санаториев и баз отдыха в Ленобласти. Или совсем новый проект «Авто 47» — для туриста-автомобилиста. Это автокемпинги по лучшим мировым образцам, которые позволяют комфортно путешествовать по Ленинградской области.

— Напоследок спрошу о рукопожатиях. В том году в рамках ПМЭФ у вас было 199 рукопожатий, планируете побить этот рекорд?

— Ключевое, конечно, это не число рукопожатий, а объем инвестиций. Вот в прошлом году удалось привлечь рекордный триллион инвестиций. В этом году рекорд побить будет сложно, но рассчитываем привлечь около 700 млрд рублей инвестиций.