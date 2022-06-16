Губернатор Ленобласти оценил заявление IKEA об уходе из России

Заявление руководства шведской компании IKEA об уходе с российского рынка может быть больше громким звуком, чем конкретным действием. Об этом в четверг, 16 июня, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью «Известиям» на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

«Объявить о закрытии — это просто объявить, а компания IKEA просто не заинтересована закрыть предприятие, потому что мы федеральным законодательством просто введем внешнее управление, и они это понимают», — пояснил он.

По его словам, завод IKEA в Тихвине Ленинградской области производит изделия из древесины, в том числе мебель в небольших объемах, а также имеет свою расчетную лесосеку.

«Честно говоря, у нас очередь выстроилась — и на производство, и на расчетную лесосеку. Вопрос в том, какие деньги хочет выручить компания за продажу, или она, возможно, пойдет по пути, по которому уже пошел ряд иностранных компаний в Ленинградской области», — заявил Дрозденко.

Губернатор отметил, что IKEA может передать на трех-пятилетний период управление компании своему же менеджменту, то есть создать юридическое лицо из нескольких топ-менеджеров, которые возьмут компанию в управление.

Ранее в этот день источники, близкие к компании рассказали «Известиям», что IKEA объявила своим сотрудникам о полной продаже своего бизнеса в России и роспуске всего персонала. По словам источников, на продажу пойдут не только четыре фабрики, но также все магазины компании, склады и логистическая инфраструктура, офисы и все их содержимое, в том числе выставочные примеры мебели.

15 июня IKEA объявила о продаже своих четырех фабрик в России. Сеть пообещала выплатить сокращенным сотрудникам компансацию в размере семимесячной зарплаты.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. Причиной указали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за санкций, введенных Западом на фоне спецоперации по защите Донбасса.