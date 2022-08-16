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IKEA не будет возобновлять работу трех заводов в России

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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IKEA Industry не будет возобновлять производство мебели на фабрике в городе Тихвин Ленинградской области. Об этом «Известиям» 16 августа сообщили в пресс-службе компании.

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То же самое относится и к другим принадлежащим IКЕА предприятиям в Новгороде и Вятке.

Как уточнили в компании, работники сосредоточатся на техническом обслуживании, уборке и обучении, чтобы «привести завод в наилучшую форму для нового владельца». Процесс продажи предприятия находится на начальной фазе. В IKEA Industry ожидают, что процесс продажи займет от четырех до шести месяцев.

Ранее в этот день стало известно о начале процесса ликвидации компании ООО «Икеа дом», управлявшей сетью магазинов IKEA в России. Решение принято учредителем компании — Ingka Holding Europe B.V, который входит в структуру IKEA и управляет работающей в России сетью ТЦ «Мега».

10 августа в профсоюзе завода IKEA в Тихвине сообщили о возобновлении работы фабрики с 1 сентября. Уточнялось, что 50% от общего числа сотрудников будет уволено, а остальным сохранят только 90% от оклада.

15 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Компания пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

В тот же день IKEA объявила о продаже своих четырех фабрик в России из-за отсутствия возможности в обозримом будущем возобновить деятельность на ее территории. Причиной послужило ухудшение ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта.

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