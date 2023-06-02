На бывшей фабрике IKEA в Ленобласти перезапустили производство

На бывшей фабрике IKEA в Тихвине Ленинградской области перезапустили производство под новым брендом «Лузалес-Тихвин», сообщает «РИА Новости» в пятницу, 2 июня, со ссылкой на ООО «Лузалес».



«Мебельная фабрика в Ленинградской области перезапустила производство под новым брендом «Лузалес-Тихвин» <...> Перезапуск производства стартовал с выпуска совершенно новой продукции — кухонных столешниц из массива сосны», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что разные виды мебели, которые будут производиться на фабрике в Тихвине, получат названия на коми языке.

Ранее, 15 февраля, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал о том, что правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. Покупателями стали два крупных отечественных производителя мебели — «Слотекс» и «Лузалес».



IKEA приостановила работу своих магазинов в РФ с 4 марта 2022 года. В середине июня компания объявила сотрудникам о том, что продает бизнес в России и распускает персонал.



Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.