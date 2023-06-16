«Электромобиль должен стоить около 2,5 млн рублей»

В 2023 году в России произведут около 11 тыс. электрокаров вместо запланированных ранее 7,5 тысяч. Об этом в интервью «Известиям» в рамках ПМЭФ-2023 заявил замминистра экономического развития России Максим Колесников. По его словам, в ближайшее время начнется производство и отечественных батарей для таких машин — сейчас они, как правило, китайские. Меры поддержки владельцев электротранспорта — обнуление транспортного налога, бесплатные парковочные места — внедрили уже 40 регионов, и к концу года их число увеличится. Максим Колесников также высказал свое мнение о приемлемых ценах на новые электрокары, рассказал, как идет эксперимент с использованием беспилотных такси в Москве и какие регионы обогнали столицу по использованию электротранспорта.

«План будет перевыполнен»

— Согласно концепции развития производства и использования электротранспорта в России, к концу 2024 года планируется произвести не менее 25 тыс. электрокаров. Это реально в наше непростое время?

— Уже сейчас мы видим, что план будет перевыполнен, в том числе благодаря тому, что на отечественный рынок приходят новые игроки. Например, на ПМЭФ свою версию электромобиля представил «АвтоВАЗ».

У «КаМАЗа» и «Автотора» существуют планы по производству и использованию электродвигателей. Есть и «Москвич», который представил свой электрический модельный ряд. Мы надеемся превысить целевой показатель концепции.

— И на какие цифры планируете выйти к концу этого года?

— Согласно задачам концепции, в этом году мы должны произвести около 7,5 тыс. электромобилей, но ожидаем, что выйдем на отметку около 11 тысяч.

— Кто еще кроме «Москвича» и «АвтоВАЗа» занимается производством электромобилей в России?

— «Моторинвест», «Электромобили Мануфэктеринг Рус» и Группа ГАЗ, — всё это основные производители электромобилей на российском рынке.

— В подавляющем большинстве автомобилей в России устанавливают китайские батареи. Производим ли мы свои, есть ли у нас для этого возможности?

— Большинство электромобилей, которые производятся на территории России — это крупноузловая сборка, что соответствует первому этапу внедрения электротранспорта в отечественную инфраструктуру. То есть мы сначала формируем спрос, а затем те компании, которые хотят производить автомобили у нас, подписывают контракты, в рамках которых берут определенные обязательства по локализации узлов и агрегатов.

И у одной из компаний, не буду пока ее называть, уже есть обязательства по созданию отечественного электродвигателя в 2024-2025 годах. Поэтому, да, у нас есть возможность производить свои батареи, и в скором времени мы это реализуем.

— Как поощряют россиян переходить на электротранспорт? С одной стороны, он пока дороже, чем машины с двигателями внутреннего сгорания, а с другой, — экономичнее в использовании.

— В России действуют федеральные и региональные меры. Среди федеральных — скидка на покупку электротранспорта: 625 тыс. для физических лиц и 925 тыс. — для юридических, если речь идет о лизинге. Кроме того, водители электрокаров имеют право на бесплатный проезд по платным участкам дорог. Что касается региональных мер, то это скидка или обнуление транспортного налога, бесплатные парковочные места.

— В каких регионах пока нет таких мер?

— Меры внедрили в более чем 40 субъектах. Это хороший результат. Мы знаем, что коллеги продолжают разрабатывать региональные меры поддержки, и я думаю, что к концу года число субъектов с преференциями для владельцев электротранспорта увеличится.

— Как эти меры отразились на популярности электротранспорта?

— Мы наблюдаем существенный рост приобретения новых электромобилей. Если в прошлом году было зарегистрировано 24 тыс. таких машин, то по состоянию на 14 июня 2023 года — уже 30 тысяч. То есть мы идем с опережением показателей концепции более чем в два раза, и это еще только середина года.

— В России уже десятки тысяч электромобилей, но всего около 4,5 тыс. электрических зарядных станций (ЭЗС). Сколько ЭЗС необходимо для комфортного использования такого транспорта?

— Пока на территории России много медленных ЭЗС, а мы считаем только быстрые. Сейчас именно быстрых зарядных станции установлено 439 штуки, а до конца 2023 года установят еще 1,7 тысяч. К концу 2024 у нас будет порядка 3 тысяч.

Более того, ряд субъектов реализуют свои планы по строительству ЭЗС, в том числе и быстрых. Например, у Москвы есть программа «Энергия Москвы», в рамках которой планируется создавать определенный объем зарядных станций.

Я думаю, что и в плане создания инфраструктуры мы идем опережающими темпами. Пока она недозагружена, но ее уже необходимо субсидировать. К 2024-2025 годам объем приобретенных электромобилей подтянется, зарядная инфраструктура начнет окупаться.

— В Москве и Санкт-Петербурге инфраструктура для электротранспорта есть и продолжает развиваться, а что насчет других регионов?

— На самом деле, лидерами по использованию электромобилей является далеко не Москва, а Дальний Восток. Поэтому наша задача — создать инфраструктуру, которая позволит путешествовать на электроткаре по всей России.

«За беспилотной доставкой грузов будущее»

— В Нижнем Новгороде в этом году запустили электротакси. Планируется ли распространять этот проект на другие субъекты?

— Наша задача, чтобы электромобили были доступны каждому, в том числе и в каршеринге. Мы видим, что они появляются в Москве, и они востребованы. Поэтому я думаю, что эта практика распространится и на другие регионы.

— Доступность подразумевает и низкую стоимость электромобилей. К какой ценовой политике вы будете стремиться?

— У нас есть некий целевой ориентир, от которого мы сейчас считаем скидку. Общая стоимость электромобиля должна составить около 2,5 млн рублей.

— В московском районе Ясенево запустили тестовый проект использования беспилотных такси. Почему именно там? И каковы предварительные результаты тестов?

— Беспилотное такси запущено в рамках экспериментально–правового режима компании «Яндекс». Она очень долго к этому шла и проводила опытную эксплуатацию только со своими специалистами на закрытых полигонах. И сейчас это стало доступно в Ясенево для рядовых граждан.

В вызываемой машине пока находится и водитель-испытатель для большей безопасности движения. И сейчас очень важно накатать определенный объем километров без инцидентов и рисков, чтобы перейти на следующий этап развития беспилотного такси — когда в салоне не будет водителя в принципе. Вместо него может быть просто оператор, осуществляющий дистанционное наблюдение.

За этим будущее, и весь мир также пытается интегрировать беспилотные транспортные средства в свою инфраструктуру. И в этом плане мы вполне конкурентоспособны. Я надеюсь, что по итогам эксперимента беспилотное такси будет полностью внедрено в российское законодательство и появится в других городах.

— Когда начнется следующий этап эксперимента?

— Я думаю, что через год-два будут подведены итоги эксперимента, при необходимости проведена корректировка. И если он будет успешен, можно будет внедрять беспилотное такси в инфраструктуру Москвы. Но есть нюанс — необходимо, чтобы количество этих машин было достаточно для оказания услуг на всей территории столицы. «Яндекс» работает в этом направлении. Ищет способы создания оригинальных радаров и других систем наблюдения. Понятно, что софт изначально тестировался на импортном оборудовании. Сейчас коллеги озаботились тем, чтобы заместить ушедшие компании на наши отечественные.

— Буквально вчера из Петербурга в Москву по трассе М-11 приехали первые беспилотные грузовики. Какие маршруты у них запланированы, и каков объем перевозок?

— За беспилотной доставкой грузов будущее. Мы проводим еще один эксперимент уже с другим конгломератом инициаторов, там задействовано около 40 субъектов России. Он был утвержден в начале года, но демонстрировать там пока нечего. И пока могу сказать, что мы продолжим тестировать грузы на трассе М-11. Это очень важная история, потому что в перспективе беспилотные грузы будут намного дешевле обычных.