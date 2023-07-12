Токи роста: зарядки для электрокаров установят во дворах без согласия жильцов

Зарядки для электромобилей будут размещать рядом с домами без разрешения их жильцов. Такую возможность прорабатывает Минстрой, выяснили «Известия». Сейчас для этого требуется решение общего собрания собственников. Также девелоперов могут обязать устанавливать такие зарядные станции уже на этапе строительства домов. Эксперты опасаются, что платить за зарядку машин в таком случае придется всем жильцам. Избежать этого можно, оснастив станции специальными счетчиками, по которым владельцы электрокаров будут оплачивать заряд, говорят специалисты.

Без ограничений

Управляющие компании могут получить право устанавливать зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) на паркингах и придомовых территориях без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО). Этот вопрос прорабатывает Минстрой, говорится в письме ведомства предприятиям отрасли ЖКХ. С копией документа ознакомились «Известия». Кроме того, девелоперов могут обязать устанавливать зарядки уже на стадии строительства жилых домов.

Сейчас в России дефицит таких станций, владельцам электрокаров приходится специально искать их, планируя в зависимости от этого свои маршруты, рассказал основатель и генеральный директор Edison Technologies Михаил Крапивной. В июне Минпромторг сообщил, что до конца 2023 года в 32 регионах России планируется установить 659 быстрых ЭЗС для автомобилей вдобавок к уже существующим 4,4 тыс., но представители отрасли в разговоре с «Известиями» оценивали потребность в 18 тыс. зарядок.

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Удобнее всего, чтобы станция находилась на паркинге или во дворе рядом с домом, считает руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Но сейчас установку ЭЗС в таких местах требуется согласовывать — на собраниях собственников жилья и с РСО. Однако проводить такие собрания непросто. В результате установка даже самой простой зарядки превращается для владельца электромобиля в квест, отметил редактор сайта об электромобилях EV-Start Руслан Тарасов.

По мнению вице-президента НП «Национальный жилищный конгресс» Александра Гулылева, упрощение процедуры установки таких станций при домах — положительная инициатива. Но размещать их должны именно управляющие компании (УК), которые знают, какие мощности сможет выдержать дом , напомнил он.

— Иначе могут возникнуть проблемы с электроснабжением квартир, — добавил эксперт.

Сейчас прорабатываются технические и юридические нормы для этого, рассказала Ирина Булгакова. В частности, какое именно участие в процессе установки будут принимать УК, кто сможет пользоваться станциями — все желающие или только жильцы дома, как будет оплачиваться электроэнергия.

— Мы поддерживаем инициативу: такие станции не помешают жильцам пользоваться инфраструктурой, не создают бытовых неудобств, в том числе с точки зрения шума: зарядки его не производят, — сказал Михаил Крапивной.

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Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что если девелоперов обяжут размещать ЭЗС при стройке домов, они включат эти расходы в стоимость квадратного метра. Впрочем, в итоговой цене квартиры это крайне незначительная затратная статья, добавил депутат.

«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой прокомментировать инициативу.

В каждом доме

Зарядка для электромобилей должна появиться рядом с каждым многоквартирным домом, считает аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. Наличие доступной сети зарядных станций приведет к тому, что люди будут пересаживаться на более экологичные машины, уверен он.

Установка подобного рода зарядных станций для автомобилей — это необходимость, поскольку всё больше людей переходит на электрокары, согласен член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев. При этом необходимо решить вопрос оплаты электричества, чтобы эта статья расходов не легла на плечи всех жильцов, подчеркнул он.

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— Логично, если установку таких станций будут оплачивать владельцы электрокаров, а размещать и обслуживать их будут операторы ЭЗС , — полагает Александр Гулылев. — Также при станциях нужно установить счетчики электроэнергии, чтобы автовладельцы смогли оплачивать зарядку.

На каждую зарядку следует установить отдельный счетчик и сделать ее платной, согласен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Тогда и жильцы переживать не будут, и у всех желающих будет возможность пользоваться электромобилем, пояснил он. Подзаряжаться на станциях тогда смогут, например, и владельцы электросамокатов, добавил Павел Склянчук.

Чтобы нивелировать все возможные риски, необходимо предусмотреть обязательную установку счетчика на ЭЗС до ее ввода в строй, подчеркнул Александр Евсеев.

— Если все эти вопросы будут учтены, то идея здравая — как с точки зрения экологии, так и с точки зрения развития электротранспорта, — уверен эксперт.

Также следует предусмотреть правила размещения при домах станций разной мощности, считает Ирина Булгакова.

Несмотря на то что электромобили серийно выпускаются уже больше десяти лет, не существует общего стандарта станций для зарядки автомобилей, отметил Сергей Колунов. И сами станции, и разъемы отличаются от производителя к производителю. По типологии зарядки бывают медленные (мощность — до 6 кВт), средние (от 7 до 22 кВт), быстрые (50 до 100 кВт), ультрабыстрые (100 кВт и более), рассказал он.

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По словам Михаила Крапивного, медленная зарядка заряжает автомобиль в течение примерно восьми часов — это более безвредно для батареи. Например, некоторые производители электрокаров заявляют, что, если во время техобслуживания специалисты обнаружат, что быстрые зарядки использовались слишком часто, гарантия на автомобиль может быть аннулирована. Заряжаться постоянно через быстрые зарядки нежелательно, добавил он.