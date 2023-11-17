«Мы ждем председательства России в БРИКС для вступления в альянс»

Венесуэла надеется вступить в БРИКС в течение 2024 года. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям»‎ сообщил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто. 16 ноября Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы. Это первый его официальный визит в Россию с момента назначения на должность в январе этого года. Стороны обсудили возможности расширения торговых и инвестиционных связей между государствами, придав особое значение созданию механизмов противодействия западным санкциям.

Сергей Лавров во время пресс-конференции после встречи за закрытыми дверями сообщил о договоренностях нарастить темпы российско-венесуэльского сотрудничества в сфере энергетики. Иван Хиль Пинто обратил внимание на движение стран в сторону дедолларизации и рассказал намерении в дальнейшем перейти на расчеты в национальных валютах. Он также отметил распространение на территории Венесуэлы российской платежной системы «Мир». По словам Хиля Пинто, эти карты принимаются в 40% пунктов продаж по всей стране.

После официальной встречи с Сергеем Лавровым Иван Хиль Пинто отправился возлагать цветы к памятнику лидеру борьбы за независимость испанских колоний в Латинской Америке Симону Боливару. «Известия» пробыли с венесуэльским министром весь день и смогли задать несколько вопросов по итогам его визита.

— Считаете ли вы, что Венесуэла войдет в состав БРИКС в 2024 году?

— На встрече в Йоханнесбурге в Африке Венесуэла выступила в качестве партнера БРИКС. Сейчас мы ожидаем председательства России в БРИКС в 2024 году, чтобы сделать еще один шаг к вступлению в альянс. Венесуэла должна быть частью БРИКС. У нее есть энергетический и экономический потенциал. Венесуэла обладает влиянием в латиноамериканском регионе. Мы верим в то, что она станет частью БРИКС, хотя уже сейчас мы работаем со странами объединения и наше сотрудничество будет только усиливаться.

Мы надеемся, что под председательством России нас ожидает значительное продвижение, в частности в решении геополитических проблем, присутствующих в мире в данный момент.

— Какие есть перспективы взаимодействия Венесуэлы с Россией в военной сфере?

— Россия и Венесуэла имеют соглашение о техническом и военном взаимодействии. С начала 2000-х годов мы в уверенном ритме развиваем наши взаимоотношения в этой сфере и будем продолжать это делать. И я думаю, что это хороший пример выстроенного партнерства. Мы будем продолжать наше взаимодействие в этой сфере.

— Может ли тот факт, что США смягчили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы, повлиять на связи и соглашения, которые есть у нее с Россией в этой сфере?

— США были обязаны смягчить санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы. Они были незаконными, криминальными и противоречащими нормам международного права. Снятие этих санкций — это возвращение к нормальной реальности в рамках закона. Это никак не влияет на наше взаимодействие с другими странами.

Венесуэла продолжает работать, чтобы двигаться вперед, — независимо, под санкциями или без них. Венесуэла продолжает работать со своими партнерами и союзниками.