Насильно Милей не будешь: президент Аргентины не хочет вступать в БРИКС

Запрет абортов, роспуск Центробанка, минздрава и министерства науки, а также легализация продажи оружия и торговля органами — лишь малый список преобразований, который запланировал новоизбранный президент Аргентины . C результатом 56% голосов ультраправый кандидат Хавьер Милей обошел своего оппонента нынешнего министра экономики Аргентины Серхио Массу на президентских выборах 19 ноября. Милей собирается разорвать связи с «коммунистическими» правительствами Китая, Бразилии и РФ, а также отозвать заявку Аргентины на вступление в БРИКС . Этап дружеских отношений с Россией вряд ли продолжится, полагает шеф-редактор отдела политики ведущей аргентинской газеты La Nación Хорхе Лиотти. Правда, эксперты считают, что не всему запланированному суждено сбыться . Как изменится внешняя и внутренняя политика Аргентины со сменой хозяина Каса-Росада и что об этом говорят в России — в материале «Известий».

Как изменится вектор внешней политики Аргентины

19 ноября в Аргентине подвели итоги второго тура президентских выборов. Набравший большинство голосов кандидат от ультраправой партии «Свобода наступает» Хавьер Милей вступит в должность 10 декабря .

Сын водителя автобуса, уроженец Буэнос-Айреса, 53-летний Хавьер Милей не был лицом аргентинской политики до 2021 года .

В возрасте 12 лет, наблюдая за гиперинфляцией в Аргентине, он решил стать экономистом . Милей окончил университет Бельграно, получил две степени магистра в Институте экономического и социального развития Буэнос-Айреса и в университете Торкуато ди Телла. В юности был вратарем команды «Чакарита Джуниорс» и пел в рок-группе «Эверест».

Фото: REUTERS/Mariana Nedelcu

Милей в течение 20 лет преподавал в различных университетах Аргентины и за рубежом. Известность ему принесла работа в качестве экономического эксперта на аргентинском телевидении . В 2021 году Милей был избран членом палаты депутатов Аргентины.

Из-за радикальных предложений реформ внутренней и внешней политики Аргентины Милея прозвали мини-Трампом . Одним из резонансных выступлений во время предвыборной кампании стал его выход с бензопилой на один из митингов в столице.

« Мы с уважением относимся к выбору аргентинского народа . <…> Мы обратили внимание на заявления в ходе избирательной кампании, ждем заявлений после инаугурации. Мы выступаем за дальнейшее развитие наших отношений с Аргентиной», — прокомментировал на пресс-конференции итоги выборов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Свою позицию по поводу сотрудничества с БРИКС после оглашения результатов голосования высказала старший экономический советник Хавьера Милея и вероятный кандидат на пост министра иностранных дел при новой администрации Диана Мондино. По ее словам, Аргентина не присоединится к альянсу с 1 января 2024 года.

Хавьер Милей Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

« Не знаю, почему такой интерес к БРИКС », — заявила Диана Мондино, отвечая на вопрос журналистов.

Во время своей предвыборной кампании Хавьер Милей выбросил резкое высказывание в адрес президента страны-соседки Бразилии, назвав Лула да Силву коррупционером и коммунистом . При этом Милей высказался за поддержку Аргентиной, страной с наибольшим процентом еврейского населения в Латинской Америке, политического курса Израиля, а также за взятие вектора на сближение с США.

Близкие связи с Россией вряд ли будут поддерживаться при новом президенте, считает шеф-редактор отдела политики ведущей аргентинской газеты La Nación Хорхе Лиотти.

— Связь с Россией всегда поощрялась приверженцами киршнеризма. Кристина Киршнер поддерживала личные связи с Владимиром Путиным . Под ее влиянием нынешний президент Альберто Фернандес совершил поездку в Россию незадолго до начала конфликта на Украине. С тех пор отношения охладились, и я считаю, что на данном этапе влияние киршнеризма будет еще менее значительным , — уверен Лиотти.

Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес в Кремле, февраль 2022 года Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Радикальные идеи решения внутренних проблем

Новоизбранному президенту придется решать многочисленные внутренние проблемы Аргентины. ВВП не рос в течение последних трех месяцев, во втором триместре показатель упал на 2,8% по сравнению с первым и составил $163,109 млн .

На валютном рынке сосуществует более десятка котировок доллара, валовые резервы Центрального банка за последние четыре года сократились вдвое, а чистые международные резервы ЦБ — в минусе.

Одновременно с этим рост цен достиг 142% в годовом выражении. По прогнозам аналитиков, опрошенных Центральным банком Аргентины, годовая инфляция может подняться до отметки 185% .

40% населения аргентинцев, согласно данным испанской El País, живут на грани бедности , а суммы минимальной заработной платы ($412 по данным на ноябрь 2023-го) не хватает для оплаты базовой потребительской корзины ($975 по данным за этот же период).

Фото: REUTERS/Mariana Nedelcu

— Главное требование к новому правительству — реформы в экономической сфере . Это подразумевает оживление экономики, снятие всех ограничений, которые существуют. Речь идет об ограничениях на импорт и на поддержание экономических связей с другими странами, — говорит Хорхе Лиотти.

Разделаться с экономическими проблемами Аргентины Милей собирается путем ликвидации Центробанка и перехода на расчеты в долларах вместо аргентинских песо . Кроме того, новоизбранный президент рассчитывает сократить число министерств с 18 до восьми (в том числе избавиться от министерства образования и здравоохранения), ликвидировать системы социальной помощи и сократить пенсионные фонды.

— Милей говорит о сокращении бюджетного дефицита, но не уточняет как именно. Народ опасается, что он может отменить субсидии на транспорт и энергетику, что приведет к резкому росту тарифов на проезд. Пока для одних долларизация экономики может звучать как противодействие инфляции, для других — это страх девальвации заработной платы , — рассуждает Лиотти.

Что касается изменений в сфере безопасности, Милей планирует рассмотреть снижение возраста наступления уголовной ответственности, запретить въезд иностранцев с криминальным прошлым, а также легализовать продажу огнестрельного оружия.

Фото: REUTERS/Adriano Machado

Милей выступает за отмену сексуального образования и за защиту детей с момента зачатия , тем самым планируя запретить аборты. Новоизбранный президент отрицает факт глобального потепления и настаивает на разрешении торговли органами .

Тем не менее привести в жизнь смелые идеи Милея может стать непростой задачей для его администрации. Партия президента получит менее 15% мест в палате депутатов и менее 10% в сенате аргентинского конгресса .