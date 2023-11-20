Насильно Милей не будешь: президент Аргентины не хочет вступать в БРИКС
Запрет абортов, роспуск Центробанка, минздрава и министерства науки, а также легализация продажи оружия и торговля органами — лишь малый список преобразований, который запланировал новоизбранный президент Аргентины. C результатом 56% голосов ультраправый кандидат Хавьер Милей обошел своего оппонента нынешнего министра экономики Аргентины Серхио Массу на президентских выборах 19 ноября. Милей собирается разорвать связи с «коммунистическими» правительствами Китая, Бразилии и РФ, а также отозвать заявку Аргентины на вступление в БРИКС. Этап дружеских отношений с Россией вряд ли продолжится, полагает шеф-редактор отдела политики ведущей аргентинской газеты La Nación Хорхе Лиотти. Правда, эксперты считают, что не всему запланированному суждено сбыться. Как изменится внешняя и внутренняя политика Аргентины со сменой хозяина Каса-Росада и что об этом говорят в России — в материале «Известий».
Как изменится вектор внешней политики Аргентины
19 ноября в Аргентине подвели итоги второго тура президентских выборов. Набравший большинство голосов кандидат от ультраправой партии «Свобода наступает» Хавьер Милей вступит в должность 10 декабря.
Сын водителя автобуса, уроженец Буэнос-Айреса, 53-летний Хавьер Милей не был лицом аргентинской политики до 2021 года.
В возрасте 12 лет, наблюдая за гиперинфляцией в Аргентине, он решил стать экономистом. Милей окончил университет Бельграно, получил две степени магистра в Институте экономического и социального развития Буэнос-Айреса и в университете Торкуато ди Телла. В юности был вратарем команды «Чакарита Джуниорс» и пел в рок-группе «Эверест».
Милей в течение 20 лет преподавал в различных университетах Аргентины и за рубежом. Известность ему принесла работа в качестве экономического эксперта на аргентинском телевидении. В 2021 году Милей был избран членом палаты депутатов Аргентины.
Из-за радикальных предложений реформ внутренней и внешней политики Аргентины Милея прозвали мини-Трампом. Одним из резонансных выступлений во время предвыборной кампании стал его выход с бензопилой на один из митингов в столице.
«Мы с уважением относимся к выбору аргентинского народа. <…> Мы обратили внимание на заявления в ходе избирательной кампании, ждем заявлений после инаугурации. Мы выступаем за дальнейшее развитие наших отношений с Аргентиной», — прокомментировал на пресс-конференции итоги выборов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Свою позицию по поводу сотрудничества с БРИКС после оглашения результатов голосования высказала старший экономический советник Хавьера Милея и вероятный кандидат на пост министра иностранных дел при новой администрации Диана Мондино. По ее словам, Аргентина не присоединится к альянсу с 1 января 2024 года.
Хавьер Милей
«Не знаю, почему такой интерес к БРИКС», — заявила Диана Мондино, отвечая на вопрос журналистов.
Во время своей предвыборной кампании Хавьер Милей выбросил резкое высказывание в адрес президента страны-соседки Бразилии, назвав Лула да Силву коррупционером и коммунистом. При этом Милей высказался за поддержку Аргентиной, страной с наибольшим процентом еврейского населения в Латинской Америке, политического курса Израиля, а также за взятие вектора на сближение с США.
Близкие связи с Россией вряд ли будут поддерживаться при новом президенте, считает шеф-редактор отдела политики ведущей аргентинской газеты La Nación Хорхе Лиотти.
— Связь с Россией всегда поощрялась приверженцами киршнеризма. Кристина Киршнер поддерживала личные связи с Владимиром Путиным. Под ее влиянием нынешний президент Альберто Фернандес совершил поездку в Россию незадолго до начала конфликта на Украине. С тех пор отношения охладились, и я считаю, что на данном этапе влияние киршнеризма будет еще менее значительным, — уверен Лиотти.
Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес в Кремле, февраль 2022 года
Радикальные идеи решения внутренних проблем
Новоизбранному президенту придется решать многочисленные внутренние проблемы Аргентины. ВВП не рос в течение последних трех месяцев, во втором триместре показатель упал на 2,8% по сравнению с первым и составил $163,109 млн.
На валютном рынке сосуществует более десятка котировок доллара, валовые резервы Центрального банка за последние четыре года сократились вдвое, а чистые международные резервы ЦБ — в минусе.
Одновременно с этим рост цен достиг 142% в годовом выражении. По прогнозам аналитиков, опрошенных Центральным банком Аргентины, годовая инфляция может подняться до отметки 185%.
40% населения аргентинцев, согласно данным испанской El País, живут на грани бедности, а суммы минимальной заработной платы ($412 по данным на ноябрь 2023-го) не хватает для оплаты базовой потребительской корзины ($975 по данным за этот же период).
— Главное требование к новому правительству — реформы в экономической сфере. Это подразумевает оживление экономики, снятие всех ограничений, которые существуют. Речь идет об ограничениях на импорт и на поддержание экономических связей с другими странами, — говорит Хорхе Лиотти.
Разделаться с экономическими проблемами Аргентины Милей собирается путем ликвидации Центробанка и перехода на расчеты в долларах вместо аргентинских песо. Кроме того, новоизбранный президент рассчитывает сократить число министерств с 18 до восьми (в том числе избавиться от министерства образования и здравоохранения), ликвидировать системы социальной помощи и сократить пенсионные фонды.
— Милей говорит о сокращении бюджетного дефицита, но не уточняет как именно. Народ опасается, что он может отменить субсидии на транспорт и энергетику, что приведет к резкому росту тарифов на проезд. Пока для одних долларизация экономики может звучать как противодействие инфляции, для других — это страх девальвации заработной платы, — рассуждает Лиотти.
Что касается изменений в сфере безопасности, Милей планирует рассмотреть снижение возраста наступления уголовной ответственности, запретить въезд иностранцев с криминальным прошлым, а также легализовать продажу огнестрельного оружия.
Милей выступает за отмену сексуального образования и за защиту детей с момента зачатия, тем самым планируя запретить аборты. Новоизбранный президент отрицает факт глобального потепления и настаивает на разрешении торговли органами.
Тем не менее привести в жизнь смелые идеи Милея может стать непростой задачей для его администрации. Партия президента получит менее 15% мест в палате депутатов и менее 10% в сенате аргентинского конгресса.
По словам аналитика Российского института стратегических исследований Дмитрия Бурых, не имея управленческого опыта и должных навыков, Милею будет сложно повлиять на несогласных с его политикой парламентариев. Программа, декларируемая новоизбранным президентом, может иметь далеко идущие негативные последствия для Аргентины, в том числе привести ее к утрате суверенитета в случае отказа от национальной валюты. Такие кардинальные решения встретятся с парламентской оппозицией, уверен Бурых.