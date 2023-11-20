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Аргентине всех Милей: кого страна выбрала президентом

Главой государства стал «экономист с бензопилой», который обещает изменить страну до неузнаваемости
Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Избрание Хавьера Милея на пост президента Аргентины стало международной сенсацией. Экономист, шоумен, палеолибертарианец и анархо-капиталист, он собирается провести в государстве такие реформы, каких не видела ни одна страна в истории. Кто такой Хавьер Милей и какие идеи он декларирует — в материале «Известий».

Хавьер Милей — кто это

Хавьер Милей родился 22 октября 1970 года в Буэнос-Айресе. После того как он окончил Университет Бельграно и Университет Торкуато-ди-Телла, более 20 лет занимался научной деятельностью и преподаванием в национальных и зарубежных вузах. За его авторством вышло 50 научных статей, 16 книг по темам макроэкономики, эконометрики и экономической теории, а также более 500 статей и авторских колонок в аргентинских СМИ. Кроме того, он некоторое время работал в крупных финансовых корпорациях: главным экономистом в пенсионной компании Maxima AFJP, Estudio Broda и международном холдинге Corporación América. Впоследствии Милей вошел в штат советников G20 и B20 («бизнес-двадцатки») и правительства Аргентины.

Хавьер Милей выступает на заключительном мероприятии кампании, 18 октября 2023 года

Хавьер Милей выступает на заключительном мероприятии кампании, 18 октября 2023 года

Фото: Global Look Press/dpa/Florencia Martin

Политическая карьера началась в 2012 году, когда Милей начал систематически выступать на национальном телевидении в качестве эксперта и быстро завоевал популярность благодаря максимально резкой — зачастую с использованием обсценных выражений — риторики в адрес оппонентов. В 2019 году он стал членом Либертарианской партии, еще через два года возглавил правоконсервативную коалицию «Свобода наступает» и стал депутатом Национального конгресса Аргентины.

Хавьер Милей — программа

Свои политические взгляды Милей описывает как палеолибертарианство, то есть возвращение к теоретическим истокам либертарианской идеологии. Они подразумевают сведение к минимуму участие государства не только в экономической, но и в социальной жизни общества, ограничивая его функции осуществлением правосудия и контролем за правопорядком. Всё остальное должно быть передано в частные руки, то есть приватизировано: от медицины до городских парков и национальных заповедников. Соответственно, надлежит радикально (как утверждает Милей, на 90%) снизить налоги и фактически упразднить институт Центрального банка. Функции последнего в этой конфигурации выполняют свободное рыночное регулирование и Федеральная резервная система США. Милей предлагает отказаться от использования аргентинского песо и полностью перейти на американский доллар и криптовалюту.

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Полная свобода от государственного вмешательства в понимании Милея также заключается в закрытии нескольких профильных министерств: науки и технологии, экономики, культуры, спорта и туризма, труда и социального развития, транспорта и здравоохранения.

В социальной сфере это, по его мнению, должно, в частности, выразиться в легализации проституции («плата за секс является нормальной транзакцией»), продажи человеческих органов («мое тело — моя приоритетная собственность») и введении принудительного труда для заключенных.

Сторонники избранного президента Аргентины Хавьера Милея собираются после его победы во втором туре президентских выборов в Аргентине, в Буэнос-Айресе, 19 ноября 2023 года.

Сторонники избранного президента Аргентины Хавьера Милея собираются после его победы во втором туре президентских выборов в Аргентине, в Буэнос-Айресе, 19 ноября 2023 года.

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

В то же время Милей является противником абортов, не признает глобальное потепление и активно выступает против гендерной повестки, поэтому планирует отменить в школах уроки полового воспитания. Кроме того, он не признает территориальные претензии, выдвигаемые представителями общин коренных народов Аргентины.

Что касается внешней политики, то Милей как типичный представитель «несистемных правых» собирается ориентироваться на политический курс Дональда Трампа, который, к слову, одним из первых поздравил его с победой. Отношения с БРИКС, куда Аргентина была официально приглашена, будут пересмотрены. Как заявила кандидат на пост главы МИД страны Диана Мондино, выгода Аргентины от присоединения к БРИКС «пока непонятна». Все «левые» правительства, к коим Милей причисляет также главного торгового партнера, Бразилию, и ключевого международного инвестора — Китай, он резко критикуют и намерен радикально сократить сотрудничество с ними. Вместе с тем Милей активно сотрудничает с представителями крайне правых партий Европы, например испанской Vox.

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей приветствует своих сторонников после победы во втором туре президентских выборов в Аргентине

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей приветствует своих сторонников после победы во втором туре президентских выборов в Аргентине, 19 ноября 2023 года

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Со всеми прочими аргентинскими политиками Милея связывает, пожалуй, лишь одно — позиция относительно территориальной принадлежности Фолклендских островов. «У нас была война, которую мы проиграли, и мы должны приложить все усилия, чтобы вернуть острова по дипломатическим каналам», — заявил он во время дебатов. Впрочем, это не мешает ему публично выражать восхищение фигурой Маргарет Тэтчер, которую политик сравнил с футболистами Йоханом Кройфом и Килианом Мбаппе: «Когда Германия (на самом деле это были Нидерланды. — Ред.) забила четыре гола в ворота Аргентины в 1974 году, Кройф был катастрофой. <…> Или, если говорить о голах Мбаппе в финале, то его нужно презирать, потому что он забил голы нам. Одно не имеет ничего общего с другим».

53-летний Хавьер Милей не женат и никогда не был. Зато, как он сам утверждает, он в прошлом, помимо преподавательской деятельности в высшей школе, также давал уроки тантрического секса. Следует отметить, что президент Аргентины неоднократно, публично и подробно рассказывал об имеющемся опыте в этой сфере отношений.

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Широкую известность получила история с собакой Хавьера Милея, мастифом по кличке Конан. Как пишет Хуан Луис Гонсалес, автор биографии политика, Милей был так потрясен смертью питомца, что обратился в специализированную клинику и клонировал Конана. Сейчас с политиком проживают четыре собаки: Лукас, Роберт, Милтон и Мюррей, названные так в честь четырех его любимых экономистов — Роберта Лукаса, Милтона Фридмана и Мюррея Ротбарда. С самим же Конаном, как сообщается в книге Гонсалеса, Милей общается посредством спиритических сеансов. Известно, что младшая сестра нового президента Аргентины и одна из руководителей его предвыборного штаба, Карина, также увлекается спиритизмом.

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