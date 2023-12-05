В Новом свете: почему Германия пошла на сближение с Бразилией

Германия ищет более тесных связей с Бразилией спустя восемь лет дипломатического затишья. Уже состоялись переговоры схожих в политических убеждениях Олафа Шольца и Лулы да Силвы на фоне стремления ЕС не упустить южноамериканский рынок сбыта и подорвать внутреннее единство в рамках БРИКС. С другой стороны, встреча политиков — последняя возможность бразильского президента заручиться поддержкой для подписания торгового соглашения между МЕРКОСУР и Евросоюзом. «Известия» разбирались в том, о чем смогут — и смогут ли — договориться Европа и Южная Америка.

Германия рассчитывает наладить отношения с Бразилией

Впервые за последние 11 лет президент Бразилии приехал с визитом в Германию. Луиса Инасиу Лулу да Силву с почестями встретили в Берлине 3 декабря, а уже на следующий день, в преддверии 200-летней годовщины бразильско-германских дипломатических отношений, состоялась его встреча с канцлером Олафом Шольцем.

Бразилия входит в узкий круг стран, с которыми у Германии есть соглашение о проведении регулярных межправительственных консультаций. По задумке Берлина такие встречи должны были проводиться каждые два года. Правда, через год после первой такой встречи в Бразилии сменилась власть, и в 2016 году консультации между этими странами приостановились.

С момента вступления в должность в январе этого года Лула пытается восстановить отношения с другими странами и укрепить позиции Бразилии на мировой арене — восстановить страну после четырехлетнего правления эксцентричного представителя ультраправых Жаира Болсонару.

Олаф Шольц стал первым зарубежным лидером, посетившим Бразилию спустя несколько недель после вступления Лулы в должность президента (визит состоялся в январе этого года). Лидеры двух стран давно знакомы, к тому же политические векторы СДПГ, к которой принадлежит Шольц, и бразильской Партии трудящихся, в которой должность почетного председателя занимает Лула да Силва, близки.

Олаф Шольц по итогам переговоров заметил, что Бразилия — главный торговый партнер Германии в Латинской Америке.

«Мы заинтересованы в высококвалифицированных сотрудниках Бразилии. Бразилия может доверять мне и Германии», — сказал канцлер ФРГ.

Германия — экспортно ориентированная страна и в условиях проблем с экономикой у Берлина особый интерес к потенциальным рынкам сбыта, объяснил «Известиям» депутат бундестага Евгений Шмидт.

В Бразилии действует около 1,5 тыс. немецких компаний, к тому же около 15% индустрии Бразилии контролируется выходцами из Германии, добавил он. Для Берлина южноамериканская страна — важный партнер в сфере энергетической безопасности.

Интерес к экономическому сотрудничеству с Бразилией имеет еще и политическую подоплеку, добавил Евгений Шмидт.

— Интерес Германии к странам БРИКС объясняется желанием подорвать внутреннее единство в набирающем популярность мировом блоке. Сотрудничество с Бразилией будет усиливаться для того, чтобы помешать восхождению этого конкурирующего с Западом геополитического объединения, — считает эксперт.

Торговое соглашение МЕРКОСУР – Евросоюз под угрозой срыва

Одной из тем переговоров Шольца с Лулой да Силвой стало торговое соглашение между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР (экономический и политический блок, в состав которого входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. — «Известия»). В ближайшее время к блоку также присоединится Боливия, сенат Бразилии в конце ноября одобрил ее вступление в МЕРКОСУР.

— Германия очень заинтересована в соглашении, потому что оно будет определять правила торговли с Латинской Америкой. Правда, я сомневаюсь, что договор между Евросоюзом и МЕРКОСУР будет быстро подписан. У Евросоюза есть много вопросов по поводу либеральных ценностей, свое видение экономики, своя правовая система, которая сильно отличается от той, что существует в странах Латинской Америки, — пояснил «Известиям» политолог из ФРГ Александр Рар.

В немецких СМИ утверждают, что если не будет заключено соглашение между ЕС и МЕРКОСУР, это мало повлияет на двусторонние отношения Бразилии и Германии. Но существует риск, что Бразилия станет сильнее ориентироваться на Китай.

— Германию привлекают ресурсы Бразилии, такие как зеленый водород и редкоземельные металлы. ФРГ опасается конкуренции за бразильский рынок с Китаем, США, Россией и другими странами, — отметил в разговоре с «Известиями» руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Ближайшая встреча стран МЕРКОСУР запланирована на 7 декабря в Рио-де-Жанейро. Главной интригой остается вопрос ратификации торгового соглашения между Европой и странами южноамериканского торгового блока, которое могло бы позволить ЕС экономить до €4 млрд в год за счет снижения тарифов на ввоз товаров, а странам МЕРКОСУР — нарастить объемы экспорта сельхозпродукции в Европу. Олаф Шольц по итогам переговоров в Берлине подчеркнул, что ФРГ поддерживает идею ратификации соглашения МЕРКОСУР – ЕС.

Переговоры по заключению сделки затянулись на несколько десятков лет. Сначала соглашению мешало несоответствие рынка стран МЕРКОСУР высоким стандартам Евросоюза (в частности, пестициды и удобрения, которые использовали латиноамериканские фермеры, были запрещены в Европе). Затем переговорам помешал предшественник Лулы Жаир Болсонару, который был готов вырубить леса Амазонии и выселить оттуда всех местных жителей в желании продать Европе как можно больше агротоваров. В Европе с таким подходом были не согласны.

Позиция других стран Латинской Америки

Вся ответственность за вступление торговых договоренностей в силу сейчас лежит на президенте Бразилии Луле да Силве, чья страна до 6 декабря председательствует в объединении.

Вслед за Бразилией председательство перейдет к Парагваю, правительство которого не готово продолжать затянувшиеся переговоры. А пост президента Аргентины 10 декабря займет Хавьер Милей, который если и не выведет свою страну из МЕРКОСУР, то определенно станет очередной помехой для торгового соглашения из-за схожих с Болсонару взглядов на экологическую повестку.

1 декабря Лула да Силва в соцсетях подтвердил, что МЕРКОСУР сейчас находится максимально близко к ратификации соглашения. Помогли этому продвижению активные переговоры бразильского президента с председателем испанского правительства Педро Санчесом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Дубае во время Конференции ООН по изменению климата.

Правда, вопрос ратификации вскоре вернулся под угрозу срыва — после переговоров Лулы с президентом Франции Эммануэль Макрон заявил, что продукты, экспортируемые из Латинской Америки, будут иметь «ужасный» углеродный след и это стало бы применением двойных стандартов разрешить МЕРКОСУР то, что запрещено европейским фермерам.

«Я не могу просить наших фермеров, наших промышленников во Франции, но также и во всей Европе, приложить усилия по декарбонизации, а затем внезапно сказать, что я снимаю все тарифы, чтобы разрешить ввоз товаров, на которые не распространяются эти правила», — заявил Макрон журналистам.

Вслед за таким заявлением французского президента еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис вдруг отменил свою поездку на ближайший саммит МЕРКОСУР в Рио-де-Жанейро.

Стороны на переговорах в Берлине обсудили и международные конфликты, в частности украинский кризис и войну в секторе Газа. Лула да Силва при этом раскритиковал ООН в неспособности выполнять свою главную функцию по обеспечению мира.