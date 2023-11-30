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Приняли меру: почему ОПЕК+ усилит ограничения нефтедобычи

Как это повлияет на рынок и котировки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Решение стран ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти показывает, что альянс продолжает «играть на опережение», не дожидаясь снижения цен на сырье из-за недостаточно быстрого роста спроса, рассказали «Известиям» эксперты. Россия по итогам министерского комитета организации 30 ноября согласилась ввести дополнительное ограничение производства нефти в 200 тыс. баррелей в сутки, а Саудовская Аравия продлила принятые ранее добровольные обязательства. Действия ОПЕК+ позволят закрепить котировки на уровне выше $80, говорят аналитики.

Нефть разногласий

Страны ОПЕК+ на заседании министерского комитета 30 ноября приняли решение дополнительно сократить добычу нефти. Так, Россия углубит добровольное сокращение производства сырья еще на 200 тыс. баррелей в день (чтобы достичь уровня дополнительного сокращения добычи до 500 тыс. бочек в сутки) и продлит это ограничение до конца первого квартала 2024 года в координации с некоторыми государствами альянса, сообщил об итогах встречи вице-премьер Александр Новак. Сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 года и составит 300 тыс. баррелей в сутки нефти и 200 тыс. баррелей в сутки нефтепродуктов, пояснил он.

По словам Александра Новака, в дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок темпами, зависящими от рыночной конъюнктуры. Сокращение призвано усилить превентивные меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков, добавил он.

ОПЕК+
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Franz Perc

Россия также провела встречу с пятью утвержденными вторичными источниками, которые оценивают соответствие производства соглашению ОПЕК+, и пятью агентствами, специализирующимися на экспорте, чтобы обеспечить точность и надежность их оценок, которые будут проводиться на ежемесячной основе, сообщил Александр Новак.

Саудовская Аравия решила продлить дополнительные добровольные сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, начатые в июле, до конца первого квартала 2024 года, сообщило саудовское государственное агентство новостей SPA со ссылкой на официальный источник в министерства энергетики страны.

Решение России в рамках договоренностей ОПЕК+ дополнительно ограничить нефтедобычу связано со стремлением стран-поставщиков укрепить нефтяные котировки на фоне сезонного снижения, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. При этом другой крупнейший производитель нефти в альянсе, Саудовская Аравия, сохранила действующие ограничения без изменений, так как ранее брала на себя более жесткие ограничения, чем РФ, добавил эксперт. По его словам, в условиях новых договоренностей объемы добычи двух стран будут примерно равны. Как писали «Известия», фактический уровень производства нефти в Саудовской Аравии составляет около 9 млн баррелей в сутки.

нефтедобыча
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Дополнительное сокращение добычи сырья подтверждает, что альянс продолжает «играть на опережение», не дожидаясь того, что цены начнут падать из-за недостаточно быстрого роста спроса, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов.

Это говорит о том, что единство в рядах ОПЕК+ сохраняется и страны-члены готовы жертвовать своими баррелями для поддержания стабильных цен на нефть, подчеркнул Валерий Андрианов.

Динамика рынка

ОПЕК+ в рамках сделки с ноября 2022 года сокращает добычу на 2 млн баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 млн баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверхквот, суммарно на 1,66 млн баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года.

Кроме того, у Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 млн баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц — на 500 тыс. баррелей в сутки, а с сентября — на 300 тыс. баррелей в сутки. Теперь этот показатель вернулся к 500 тыс.

нефтедобыча
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом накануне встречи динамика нефтяных котировок оказалась изменчива: в начале недели, 27 ноября цена февральских фьючерсов Brent составила около $80, а уже 30 ноября примерно в 13:30 мск этот показатель превысил $84 за баррель. В тот же день на фоне появления информации о возможных решениях ОПЕК+ стоимость сырья вновь снизилась к уровню около $80 в районе 19:00 мск и после официальных заявлений стран восстановилась до $81,5, свидетельствуют данные торгов ICE.

Действия ОПЕК+ по ограничению добычи обусловлены снижением мировых цен на нефть на фоне ожидания падения спроса на нефтепродукты из-за замедления глобальной экономики, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

— Замедление глобальной экономики прогнозируется на фоне высоких процентных ставок мировых ЦБ и медленного восстановления китайской экономики после отмены антиковидных ограничений,— сказал аналитик.

Меры ОПЕК+ приведут к падению предложения на мировом рынке нефти и, как следствие, к росту цен на черное золото, полагает Владимир Чернов.

танкеры
Фото: Global Look Press/Juan Carlos Hernandez

Но в связи с тем, что нефтяной картель искусственно добивается создания дефицита нефти на мировом рынке, котировки могут в ближайшее время подняться в район $86–88 за баррель, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Без мер ОПЕК+ котировки Brent могли опуститься к $75–78, добавил он.

Ситуация на мировом рынке нефти в целом неблагоприятна для роста цен в ближайшие месяцы, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Основные причины — ожидаемое замедление экономики и спроса на фоне довольно высокого предложения, сказал он.

По-прежнему основным фактором влияния на цены остается спрос на нефть со стороны стран Запада и Китая, отметил Валерий Андрианов. Поступающие из КНР сигналы крайне противоречивы и пока не позволяют точно определить, сможет ли Пекин в 2024 году встать на траекторию устойчивого роста и стабильно наращивать потребление энергоресурсов в высоких темпах, заключил специалист.

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