 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии допустили начало мирных переговоров между Москвой и Киевом уже весной
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Общество
В российских школах выявили нехватку математиков и физиков
Мир
На Украине планируют отказаться от понятия «инвалидность»
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам в четверг дождь и до +15 градусов
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя
/

Нефть изменений: как повлияет на котировки решение ОПЕК+ о сохранении добычи

Каким странам выгодно придерживаться достигнутых ранее соглашений
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение стран ОПЕК+ о сохранении текущих объемов добычи позитивно повлияет на нефтяные котировки и позволит удержать их на уровне выше 90$ за баррель в ближайшие месяцы. Так считают опрошенные «Известиям» эксперты. 4 октября на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ альянсу было рекомендовано придерживаться принятых ранее договоренностей. В тот же день вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день. Намерение следовать договоренностям подтвердила и Саудовская Аравия.

Согласие и решение

Мониторинговый комитет ОПЕК+ 4 октября рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти.

— Решение стран ОПЕК+ о сохранении текущих объемов добычи позитивно повлияет на нефтяные котировки и позволит удержать их на высоком уровне — более 90$ за баррель в ближайшие месяцы, что выгодно странам — участницам организации, — сказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, сообщил в тот же день вице-премьер Александр Новак.

нефть
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры, принимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков, — пояснил Александр Новак.

В следующем месяце, по его словам, будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти.

— Это является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года, — отметил вице-премьер.

Ключ от мировой экономики: ОПЕК+ успешно взвинтила цены на нефть
На мировом рынке сложился рекордный дефицит черного золота

Весной Россия снизила добычу на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем февраля. По данным ОПЕК, в феврале РФ добывала 10 млн баррелей нефти в сутки.

Одновременно с Россией Саудовская Аравия 4 октября сообщила, что продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Решение будет пересматриваться ежемесячно с возможностью сокращения или увеличении производства, говорится в сообщении государственного агентства королевства. Фактический уровень производства нефти в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн баррелей в сутки.

нефть
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На новостях о рекомендации комитета ОПЕК+ сохранить текущие договоренности по добыче цена нефти марки Brent показала незначительное снижение — на 1,5% к уровню $89,4 за баррель по состоянию на 16:00 мск. К 18:00 мск она откатилась к отметке в $87,7 за бочку.

Текущая цена на нефть выгодна всем участникам ОПЕК+, и сейчас задача уже не в повышении цены на нефть, а в ее удержании на нынешнем уровне, сказал «Известиям» директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Быть или не добыть: почему ОПЕК+ сохранила параметры сделки
И будут ли участники придерживаться коридора в $80–100 за баррель

— Участники ОПЕК+ не хотят продавать много нефти по низким ценам. А вот по текущим готовы работать и наполнять бюджеты стран, — добавил эксперт.

Сокращение производства

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении о сокращении производства (ОПЕК+), по итогам прошедшей 4 июня встречи в Вене договорились снизить квоту на добычу на 1,6 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года, писали «Известия». Общий показатель этих государств в следующем году составит 40,46 млн баррелей в сутки. Тогда же была достигнута договоренность, что соглашение будет действовать до 31 декабря 2024-го. Ранее оно должно было завершиться в конце 2023 года.Графика

Новое решение ОПЕК+ сохранить неизменными текущие условия соглашения свидетельствуют о высокой степени неуверенности участников альянса в будущем состоянии спроса, считает аналитик ФГ «Финам» Оксана Лукичева.

нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Именно это считывает рынок, показывая умеренно негативную реакцию. Саудовская Аравия и Россия оставили возможность пересмотра размера добычи в ноябре и, вероятно, смогут увеличить размер сокращения, если понадобится. Ситуация в мире развивается стремительно, риски рецессии становятся всё очевиднее, и баланс рынка нефти может потребовать корректировки, — сказала эксперт.

Сейчас нет предпосылок для изменений условия сделки, так как мировые цены на нефть находятся на уровнях, комфортных для всех мировых экспортеров черного золота, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Польза воздержания: ограничения ОПЕК+ разогнали цены на нефть
Потребление углеводородов побило рекорд 2019 года

— При этом уже на следующей неделе есть вероятность роста мировых цен на нефть. В Китае закончится праздничная неделя, промышленные предприятия возобновят работы, и потребление нефтепродуктов увеличится вместе с мировым спросом на них и на сырую нефть для их производства, — сказал эксперт.

Также после недельного перерыва возобновят работу и китайские банки, через которые проводятся все оплаты за импорт черного золота, добавил аналитик.

нефть
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Стоимость нефти в течение текущей торговой недели будет консолидироваться возле $90 за баррель Brent, — отметил Владимир Чернов.

А уже на следующей неделе можно ожидать возобновления роста котировок в сторону $95 на фоне увеличения потребления нефтепродуктов в Китае, заключил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир