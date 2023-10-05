Нефть изменений: как повлияет на котировки решение ОПЕК+ о сохранении добычи

Решение стран ОПЕК+ о сохранении текущих объемов добычи позитивно повлияет на нефтяные котировки и позволит удержать их на уровне выше 90$ за баррель в ближайшие месяцы. Так считают опрошенные «Известиям» эксперты. 4 октября на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ альянсу было рекомендовано придерживаться принятых ранее договоренностей. В тот же день вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день . Намерение следовать договоренностям подтвердила и Саудовская Аравия.

Согласие и решение

Мониторинговый комитет ОПЕК+ 4 октября рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти.

— Решение стран ОПЕК+ о сохранении текущих объемов добычи позитивно повлияет на нефтяные котировки и позволит удержать их на высоком уровне — более 90$ за баррель в ближайшие месяцы, что выгодно странам — участницам организации , — сказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день , которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, сообщил в тот же день вице-премьер Александр Новак.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры, принимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков, — пояснил Александр Новак.

В следующем месяце, по его словам, будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти.

— Это является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года, — отметил вице-премьер.

Весной Россия снизила добычу на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем февраля. По данным ОПЕК, в феврале РФ добывала 10 млн баррелей нефти в сутки.

Одновременно с Россией Саудовская Аравия 4 октября сообщила, что продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Решение будет пересматриваться ежемесячно с возможностью сокращения или увеличении производства, говорится в сообщении государственного агентства королевства. Фактический уровень производства нефти в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн баррелей в сутки.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На новостях о рекомендации комитета ОПЕК+ сохранить текущие договоренности по добыче цена нефти марки Brent показала незначительное снижение — на 1,5% к уровню $89,4 за баррель по состоянию на 16:00 мск. К 18:00 мск она откатилась к отметке в $87,7 за бочку.

Текущая цена на нефть выгодна всем участникам ОПЕК+, и сейчас задача уже не в повышении цены на нефть, а в ее удержании на нынешнем уровне , сказал «Известиям» директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Участники ОПЕК+ не хотят продавать много нефти по низким ценам. А вот по текущим готовы работать и наполнять бюджеты стран, — добавил эксперт.

Сокращение производства

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении о сокращении производства (ОПЕК+), по итогам прошедшей 4 июня встречи в Вене договорились снизить квоту на добычу на 1,6 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года, писали «Известия». Общий показатель этих государств в следующем году составит 40,46 млн баррелей в сутки. Тогда же была достигнута договоренность, что соглашение будет действовать до 31 декабря 2024-го. Ранее оно должно было завершиться в конце 2023 года.

Новое решение ОПЕК+ сохранить неизменными текущие условия соглашения свидетельствуют о высокой степени неуверенности участников альянса в будущем состоянии спроса , считает аналитик ФГ «Финам» Оксана Лукичева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Именно это считывает рынок, показывая умеренно негативную реакцию. Саудовская Аравия и Россия оставили возможность пересмотра размера добычи в ноябре и, вероятно, смогут увеличить размер сокращения, если понадобится. Ситуация в мире развивается стремительно, риски рецессии становятся всё очевиднее, и баланс рынка нефти может потребовать корректировки, — сказала эксперт.

Сейчас нет предпосылок для изменений условия сделки, так как мировые цены на нефть находятся на уровнях, комфортных для всех мировых экспортеров черного золота, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

— При этом уже на следующей неделе есть вероятность роста мировых цен на нефть. В Китае закончится праздничная неделя, промышленные предприятия возобновят работы, и потребление нефтепродуктов увеличится вместе с мировым спросом на них и на сырую нефть для их производства, — сказал эксперт.

Также после недельного перерыва возобновят работу и китайские банки, через которые проводятся все оплаты за импорт черного золота, добавил аналитик.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Стоимость нефти в течение текущей торговой недели будет консолидироваться возле $90 за баррель Brent, — отметил Владимир Чернов.