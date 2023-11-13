Бочки с запятой: цена на нефть может вернуться к $90 за баррель

По мере уменьшения рисков эскалации конфликта между Израилем и Палестиной участники рынка стали не так сильно опасаться сбоя поставок нефти на мировые рынки, из-за чего цена на сырье существенно снизилась, рассказали «Известиям» эксперты. Нефть марки Brent уже вторую неделю бьет антирекорды — стоимость черного золота за неделю снизилась почти на 7%, достигнув отметки $80,6 за баррель , хотя эксперты прогнозировали достижение планки $100 за бочку. Впрочем, аналитики отмечают: на фоне роста мирового спроса и политики альянса ОПЕК+ по ограничению добычи котировки всё же могут вновь вернуться к уровню $90 за баррель еще в этом году.

Состояние нормы

Цены на нефть постепенно возвращаются к своему нормальному состоянию, в котором они находились до начала войны Израиля и Палестины, так как фактически реализовался наиболее «мягкий» сценарий развития этого конфликта, сказал «Известиям» доцент Финансового университета при правительстве, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

— Да, число жертв в секторе Газа, увы, растет, но в военные действия не втянуты другие страны региона, и в первую очередь Иран. Несмотря на жесткую риторику ряда политиков из исламских государств, пока что нет признаков того, что регион может «полыхнуть» и будут прерваны поставки нефти с Ближнего Востока (в результате эмбарго или вследствие военных обстоятельств — к примеру, силового перекрытия Ормузского пролива). Поэтому мировые биржи «отрабатывают» этот новостной фон, играя на снижение нефтяных котировок , — пояснил эксперт.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Стоимость нефти марки Brent уже вторую неделю бьет антирекорды — черное золото за прошлую неделю подешевело почти на 7%, достигнув 10 ноября отметки $80,6 за баррель. Впрочем, к концу того же дня цены на сырье вновь восстановилась до уровня выше $81,5 за бочку.

Как писали «Известия», существенный рост цен на нефть произошел на фоне обострения палестино-израильского конфликта. 27 октября после заявлений руководства еврейского государства о расширении сухопутной операции в секторе Газа сырье за 15 минут подорожало на 3%, превысив уровень в $90,5 за бочку. При этом накануне обострения конфликта нефть торговалась по цене около $85.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары. Пострадали тысячи человек с обеих сторон.

Фото: TASS/Imago

Аналитики прогнозировали, что на фоне обострения конфликта Израиля и ХАМАС цена нефти может вырасти до $120 за баррель уже в ноябре. По словам специалистов, такой сценарий был возможен в случае эскалации конфликта и включения в него других ближневосточных государств , что могло привести к закрытию Ормузского пролива и массовому срыву поставок нефти на мировые рынки.

— С начала боевых действий Израиля в секторе Газа все трейдеры ожидали значительного ответа от исламских государств, особенно от Ирана. Участники рынка опасались включения его в боевые действия и более значительной поддержки. Однако дальше заявлений о поддержке дело не пошло, рынки поняли, что ни блокада перевозок, ни включение в войну Ирана или других исламских государств не грозят, и напряжение спало , — согласен зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Фото: ТАСС/Светлана Майорова

27 октября Израиль нанес по сектору Газа один из сильнейших ударов с начала обострения палестино-израильского конфликта — в анклаве оказались полностью парализованы система связи и интернет. После этого в ЦАХАЛ заявили, что израильская сторона расширяет наземную операцию в Газе. Официальные лица Саудовской Аравии сообщили газете The New York Times, что наземное вторжение Израиля в сектор Газа станет катастрофой для всего Ближнего Востока. Иран неоднократно угрожал присоединиться к войне против Израиля, если ЦАХАЛ продолжит реализацию планов вторжения в сектор Газа.

— При этом нынешний ближневосточный конфликт, хотя его прямое влияние на котировки, как было сказано, фактически обнуляется, в будущем останется важным фактором влияния. Он фактически напомнил рынку о существовании «политической составляющей» цен, о сохраняющихся геополитических угрозах, которые могут в любой момент выйти на авансцену, — отметил Валерий Андрианов.

Фактор влияния

Еще одним существенным фактором давления на нефтяной рынок стала политика стран ОПЕК, отметил секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин. По его словам, несоблюдение в полной мере квот некоторыми участниками альянса способствует снижению котировок.

— Ирак увеличил свою добычу на 90 тыс. баррелей в сутки, Ангола — на 30 тыс. баррелей, повышает добычу Иран. Также страны, не входящие в картель, такие как Мексика, Норвегия, нарастили свою добычу, — отметил Дмитрий Полохин.

По отдельности увеличение производства этими странами может быть не столь велико, но суммарно оно оказывает давление на цены , считает эксперт.

Фото: TASS/Zuma

СМИ писали, что добыча нефти ОПЕК в октябре оставалась относительно неизменной по сравнению с сентябрем, поскольку скромный рост среди африканских стран-членов был компенсирован снижением добычи в других государствах. Сообщалось, что в октябре ОПЕК добыла 28,08 млн баррелей нефти в день, что примерно на 50 тыс. баррелей в сутки больше, чем в сентябре.

6 ноября вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+, объявившие о дополнительных добровольных сокращениях добычи, продолжат исполнять свои обязательства. Саудовская Аравия дополнительно к основным соглашениям снизила добычу на 1 млн баррелей в сутки, а РФ сократила поставки нефти на экспорт еще на 300 тыс. Действие этих мер должно продлиться до конца года.

Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

В целом страны ОПЕК и другие нефтедобывающие государства, участвующие в соглашении о сокращении производства (ОПЕК+), по итогам прошедшей 4 июня встречи в Вене договорились снизить квоту на добычу на 1,6 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года, писали «Известия». Общий показатель этих государств в следующем году составит 40,46 млн баррелей в сутки.

Фактором, который будет способствовать росту котировок, останется состояние экономики Китая , считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Китай вопреки прогнозам о проблемах в экономике прекрасно на данный момент с ними справляется, — отметил он.

Фото: Global Look Press/Tang Ke/Cfoto