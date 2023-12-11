В Польше прием Путина в ОАЭ назвали подтверждением отсутствия изоляции Москвы

Прием президента РФ Владимира Путина в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а также визит иранского лидера Эбрахима Раиси в Москву продемонстрировали, что ни о какой изоляции Москвы не может быть и речи. Об этом говорится в материале польского издания Gazeta Wyborcza 10 декабря.

«Путин в игре, и именно он раздает карты. Страна справилась с трудностями, она успешно развивается, в то время как те, кто ввел санкции, мучаются от застоя или даже рецессии», — сказано в материале.

В статье подчеркивается, что Путин ведет грамотную политику, которая позволяет расти экономике страны, и это дает российскому лидеру триумфальный старт на предстоящих президентских выборах.

Ранее, 7 декабря, политолог Марат Баширов рассказал «Известиям», что визит российского лидера в ОАЭ и Саудовскую Аравию является ярким подтверждением, что никакой изоляции России и уж тем более главы государства нет.

6 декабря Путин одним днем слетал в Абу-Даби и Эр-Рияд, где его встретили со всеми почестями. Путь к дворцу был украшен российскими флагами, вдоль дороги — кавалерия. Примечательным стало и то, что помимо лошадей на маршруте российскую делегацию встречали и верблюды. Финальным аккордом по случаю визита Путина стало появление над столицей ОАЭ российского триколора. Во время рабочего визита президент РФ заявил, что развитию дружеских контактов России и Саудовской Аравии ничто не способно помешать, а отношения РФ с ОАЭ и вовсе достигли беспрецедентно высокого уровня.