 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Британии назвал американский пакет помощи Украине стимулом для Европы
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с дипломатами ОАЭ урегулирование конфликта в Газе
Спорт
Теннисист Надаль заявил о возможном завершении карьеры в 2024 году
Мир
Президент Бразилии призвал не допустить войны в Латинской Америке
Мир
ВОЗ сообщила о более 610 тыс. случаев заболевания холерой в 2023 году
Мир
Посольство РФ назвало востребованным решение Дании о запрете на сожжение Корана
Армия
Минпромторг и Народный фронт передадут на передовую 1500 автомобилей УАЗ
Экономика
Цена нефти Brent упала ниже $74 впервые с 29 июня
Мир
Азербайджан освободит 32 армянских военнослужащих
Мир
Более 750 сотрудников The Washington Post объявили забастовку
Мир
На Украине нашли способ частичного обхода блокады на границе
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Мир
Наследный принц Омана призвал прекратить засилье Запада в мировом порядке
Мир
Генпрокуратура РФ запросила экстрадицию экс-бойца СС Гунько у Канады
Экономика
Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик
/

Восток — дело: западные санкции связали Иран с Россией

Президент республики прилетел в Москву обсуждать совместные проекты и палестино-израильское урегулирование
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иран в ближайшие годы может стать полноценным членом ЕАЭС, считают в экспертном сообществе. Сейчас пока планируется заключение соглашения о свободной торговле между союзом и республикой, сказал Владимир Путин во время встречи с иранским коллегой Эбрахимом Раиси 7 декабря. В целом отношения Москвы и Тегерана стабильно развиваются. В прошлом году товарооборот вырос на 20% и составил около $5 млрд, уточнил российский лидер. Президенты в Москве также обсудили ситуацию в секторе Газа. При этом иранский лидер назвал происходящее там геноцидом и преступлением против человечности.

Ближневосточное «турне» Путина

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с рабочим визитом в Москву днем 7 декабря. В центре внимания двух стран — реализация совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику, а также палестино-израильское урегулирование.

Это уже третья встреча российского лидера Владимира Путина с руководителем ближневосточной страны: до этого 6 декабря в ОАЭ он провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, а затем — с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом в Эр-Рияде. Путина с помпой встретили в Абу-Даби: президент прибыл на переговоры в сопровождении почетного кавалерийского эскорта, а улицы города были украшены российскими и эмиратскими флагами. Западные СМИ не смогли сдержать разочарование: изолировать Москву не удалось, а традиционные американские союзники ОАЭ и Саудовская Аравия стремятся сбалансировать свою внешнюю политику.

Королевский прием: Путин одним днем слетал в Абу-Даби и Эр-Рияд
Встречей президента РФ арабские страны подчеркнули пренебрежение к западным санкциям и попыткам изолировать Россию

Впрочем, встреча с Раиси стала не единственным международным событием 7 декабря. Буквально за два часа до переговоров Путин провел короткий разговор с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Принц обсудил с российским руководителем проекты в финансовой и инвестиционной сферах. Обращаясь к Путину, он подчеркнул, что разделяет оценки России о необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и «засилья Запада».

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси (справа налево) во время встречи в Кремл

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Кремле

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Эксперты отмечают, что связи РФ на Ближнем Востоке играют значимую роль для Москвы. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов при этом говорит, что укрепление связей с арабо-мусульманским миром — потенциально новое направление во внешней политике современной России.

— Эти визиты и переговоры подтверждают расширение сотрудничества России с этими странами, увеличение ее влияния и веса в регионе, а также имиджа РФ как великой державы, — отметил эксперт в разговоре с «Известиями».

Примечательно, что с 1 января 2024 года Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ станут полноценными членами БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, министр молодежи, культуры и спорта Омана Зиязан Бен Хейсам Аль Саид во время беседы на полях инвестиционного форума «Россия зовёт!»

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, министр молодежи, культуры и спорта Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид во время беседы на полях инвестиционного форума «Россия зовет!»

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Вопросы экономического сотрудничества

Визит Эбрахима Раиси в Москву — уже второй его приезд в Россию с момента занятия им должности президента Ирана в августе 2021 года. В первый раз он посетил российскую столицу в январе 2022 года. Переговоры 7 декабря проходили в дружественной атмосфере. Президент Ирана заявил, что Тегеран был готов принять самолет Путина еще 6 декабря после его посещений Саудовской Аравии и ОАЭ. Российский лидер ответил, что «готов был приземлиться», но не стал этого делать, так как иранский президент уже собирался в Москву.

Что касается двусторонних отношений, то Владимир Путин отметил: Россия и Иран участвуют в реализации крупных инфраструктурных проектов. Так, в этом году было подписано соглашение о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания на территории Ирана железной дороги «Решт-Астара». Проект будет реализовываться в рамках развития перевозок по международному транспортному коридору Север – Юг. Не стоят на месте и торгово-экономические связи двух стран.

— У нас отношения развиваются очень хорошо, — отметил Путин. — В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов: где-то свыше $5 млрд у нас — мы вышли на $5 млрд.

Кроме того, президент РФ добавил, что в ближайшее время планируется заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

— Это создаст дополнительные возможности для расширения нашего взаимодействия, — заявил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Кремл

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Кремле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Эксперты отмечают, что долгое время экономические отношения России и Ирана развивались по остаточному принципу и потенциал взаимодействия не исчерпан. По оценке главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, в ближайшее время товарооборот РФ и Ирана может увеличиться до $40 млрд в год. Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров считает, что республика заинтересована стать полноценным членом ЕАЭС.

— Иран подписал с Евразийским экономическим союзом соглашение о свободной экономической зоне, но это не полноценное членство. Мы говорили с руководством Ирана, у них есть четкое понимание, что им надо двигаться в этом направлении. Я думаю, через два-три года, если не раньше, Иран станет членом ЕАЭС. Это увеличит экспорт республики минимум на 30%, а в некоторые страны — до 40%, — заявил он «Известиям».

По его оценке, экономическому сближению России и Ирана способствует усиление санкционного давления со стороны Запада. К слову, 5 декабря главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан подписали декларацию о средствах противодействия и компенсирования негативных последствий cанкций. По словам российского министра, это позволит усилить взаимодействие двух стран в борьбе с незаконными ограничениями.

контейнеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Конфликт Израиля и ХАМАС

Еще одной важной темой переговоров стал вопрос урегулирования палестино-израильского конфликта, обострившегося 7 октября после атаки ХАМАС на Израиль. В секторе Газе отмечают, что за два месяца практически непрерывных боев в анклаве погибло более 15 тыс. мирных жителей, еще 42 тыс. получили ранения.

— Вызывает огромные сожаления, что более 6 тыс. детей были убиты руками сионистского режима. И еще более печально, что все эти преступления поддерживаются Соединенными Штатами Америки, а также странами Запада, — заявил Эбрахим Раиси. — Еще более вызывает сожаления то, что международные организации и те организации, которые должны защищать права человека, потеряли свою эффективность. И это происходит на глазах у всего мирового сообщества.

По его словам, то, из-за чего сегодня человечество страдает, — это принятие односторонних мер и глобальная несправедливая система.

— Явное проявление того мы можем сегодня наблюдать в тех событиях, которые происходят на территории Газы. То, что происходит в Палестине, в Газе, — это, конечно же, геноцид и преступление против человечности, — добавил Эбрахим Раиси.

Сектор Газа
Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

По словам иранского президента, вопрос Палестины касается не только Ближнего Востока, но и «всего человечества». Он призвал как можно скорее остановить бомбардировки. Россия не раз подчеркивала, что выступает за мирное разрешение конфликта, ключевым условием которого должно быть создание палестинского суверенного государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Йеменские музыканты: как хуситы влияют на мировое судоходство
Атаки на израильские суда отразятся не только на войне в секторе Газа

Иран имеет тесные политические связи с ХАМАС. При этом Тегеран вряд ли станет призывать палестинское движение прекратить сопротивление.

— Иран не может утихомирить ХАМАС, поскольку с его точки зрения они ведут себя героически. Народ в Иране бушует и негодует, поэтому каждый день там происходят многомиллионные демонстрации и стоят очереди, чтобы отправиться защищать интересы сектора Газа и даже вступить в ряды ХАМАС, — отметил эксперт.

По его оценке, Иран обсуждает вопросы оказания помощи ХАМАС, но так, чтобы избежать прямого столкновения с Израилем. Тегеран стремится не допустить разрастания конфликта, заключил Раджаб Сафаров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир