Восток — дело: западные санкции связали Иран с Россией

Иран в ближайшие годы может стать полноценным членом ЕАЭС, считают в экспертном сообществе. Сейчас пока планируется заключение соглашения о свободной торговле между союзом и республикой, сказал Владимир Путин во время встречи с иранским коллегой Эбрахимом Раиси 7 декабря. В целом отношения Москвы и Тегерана стабильно развиваются. В прошлом году товарооборот вырос на 20% и составил около $5 млрд, уточнил российский лидер. Президенты в Москве также обсудили ситуацию в секторе Газа. При этом иранский лидер назвал происходящее там геноцидом и преступлением против человечности.

Ближневосточное «турне» Путина

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с рабочим визитом в Москву днем 7 декабря. В центре внимания двух стран — реализация совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику, а также палестино-израильское урегулирование.

Это уже третья встреча российского лидера Владимира Путина с руководителем ближневосточной страны: до этого 6 декабря в ОАЭ он провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, а затем — с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом в Эр-Рияде. Путина с помпой встретили в Абу-Даби: президент прибыл на переговоры в сопровождении почетного кавалерийского эскорта, а улицы города были украшены российскими и эмиратскими флагами. Западные СМИ не смогли сдержать разочарование: изолировать Москву не удалось, а традиционные американские союзники ОАЭ и Саудовская Аравия стремятся сбалансировать свою внешнюю политику.

Впрочем, встреча с Раиси стала не единственным международным событием 7 декабря. Буквально за два часа до переговоров Путин провел короткий разговор с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Принц обсудил с российским руководителем проекты в финансовой и инвестиционной сферах. Обращаясь к Путину, он подчеркнул, что разделяет оценки России о необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и «засилья Запада».

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Кремле Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Эксперты отмечают, что связи РФ на Ближнем Востоке играют значимую роль для Москвы. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов при этом говорит, что укрепление связей с арабо-мусульманским миром — потенциально новое направление во внешней политике современной России.

— Эти визиты и переговоры подтверждают расширение сотрудничества России с этими странами, увеличение ее влияния и веса в регионе, а также имиджа РФ как великой державы, — отметил эксперт в разговоре с «Известиями».

Примечательно, что с 1 января 2024 года Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ станут полноценными членами БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, министр молодежи, культуры и спорта Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид во время беседы на полях инвестиционного форума «Россия зовет!» Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Вопросы экономического сотрудничества

Визит Эбрахима Раиси в Москву — уже второй его приезд в Россию с момента занятия им должности президента Ирана в августе 2021 года. В первый раз он посетил российскую столицу в январе 2022 года. Переговоры 7 декабря проходили в дружественной атмосфере. Президент Ирана заявил, что Тегеран был готов принять самолет Путина еще 6 декабря после его посещений Саудовской Аравии и ОАЭ. Российский лидер ответил, что «готов был приземлиться», но не стал этого делать, так как иранский президент уже собирался в Москву.

Что касается двусторонних отношений, то Владимир Путин отметил: Россия и Иран участвуют в реализации крупных инфраструктурных проектов. Так, в этом году было подписано соглашение о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания на территории Ирана железной дороги «Решт-Астара». Проект будет реализовываться в рамках развития перевозок по международному транспортному коридору Север – Юг. Не стоят на месте и торгово-экономические связи двух стран.

— У нас отношения развиваются очень хорошо, — отметил Путин. — В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов: где-то свыше $5 млрд у нас — мы вышли на $5 млрд.

Кроме того, президент РФ добавил, что в ближайшее время планируется заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

— Это создаст дополнительные возможности для расширения нашего взаимодействия, — заявил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Кремле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Эксперты отмечают, что долгое время экономические отношения России и Ирана развивались по остаточному принципу и потенциал взаимодействия не исчерпан. По оценке главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, в ближайшее время товарооборот РФ и Ирана может увеличиться до $40 млрд в год. Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров считает, что республика заинтересована стать полноценным членом ЕАЭС.

— Иран подписал с Евразийским экономическим союзом соглашение о свободной экономической зоне, но это не полноценное членство. Мы говорили с руководством Ирана, у них есть четкое понимание, что им надо двигаться в этом направлении. Я думаю, через два-три года, если не раньше, Иран станет членом ЕАЭС. Это увеличит экспорт республики минимум на 30%, а в некоторые страны — до 40%, — заявил он «Известиям».

По его оценке, экономическому сближению России и Ирана способствует усиление санкционного давления со стороны Запада. К слову, 5 декабря главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан подписали декларацию о средствах противодействия и компенсирования негативных последствий cанкций. По словам российского министра, это позволит усилить взаимодействие двух стран в борьбе с незаконными ограничениями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Конфликт Израиля и ХАМАС

Еще одной важной темой переговоров стал вопрос урегулирования палестино-израильского конфликта, обострившегося 7 октября после атаки ХАМАС на Израиль. В секторе Газе отмечают, что за два месяца практически непрерывных боев в анклаве погибло более 15 тыс. мирных жителей, еще 42 тыс. получили ранения.

— Вызывает огромные сожаления, что более 6 тыс. детей были убиты руками сионистского режима. И еще более печально, что все эти преступления поддерживаются Соединенными Штатами Америки, а также странами Запада, — заявил Эбрахим Раиси. — Еще более вызывает сожаления то, что международные организации и те организации, которые должны защищать права человека, потеряли свою эффективность. И это происходит на глазах у всего мирового сообщества.

По его словам, то, из-за чего сегодня человечество страдает, — это принятие односторонних мер и глобальная несправедливая система.

— Явное проявление того мы можем сегодня наблюдать в тех событиях, которые происходят на территории Газы. То, что происходит в Палестине, в Газе, — это, конечно же, геноцид и преступление против человечности, — добавил Эбрахим Раиси.

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

По словам иранского президента, вопрос Палестины касается не только Ближнего Востока, но и «всего человечества». Он призвал как можно скорее остановить бомбардировки. Россия не раз подчеркивала, что выступает за мирное разрешение конфликта, ключевым условием которого должно быть создание палестинского суверенного государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Иран имеет тесные политические связи с ХАМАС. При этом Тегеран вряд ли станет призывать палестинское движение прекратить сопротивление.

— Иран не может утихомирить ХАМАС, поскольку с его точки зрения они ведут себя героически. Народ в Иране бушует и негодует, поэтому каждый день там происходят многомиллионные демонстрации и стоят очереди, чтобы отправиться защищать интересы сектора Газа и даже вступить в ряды ХАМАС, — отметил эксперт.

По его оценке, Иран обсуждает вопросы оказания помощи ХАМАС, но так, чтобы избежать прямого столкновения с Израилем. Тегеран стремится не допустить разрастания конфликта, заключил Раджаб Сафаров.