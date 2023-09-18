Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики

Этап восстановления российской экономики завершен, заявил 18 сентября в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

«Мы выдержали беспрецедентное внешнее давление. Санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке, некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными», — сказал Путин.

По его словам, на данный момент ВВП вышел на уровень 2021 года. Теперь стоит цель сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного его развития, указал глава государства.

До этого, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о профиците бюджета в 230 млрд рублей. Он отметил, что показатели ВВП превысили 2%, что указывает на закрепление экономического роста РФ. Прогнозируется, что в 2024 году ситуация с бюджетом РФ улучшится, добавил Мишустин.

Ранее, 8 августа, Министерство финансов раскрыло цифры поступлений в бюджет от разного вида деятельности. Так, ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 10 332 млрд рублей, нефтегазовые доходы — 4193 млрд рублей.