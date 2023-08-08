Минфин оценил объем доходов и расходов федерального бюджета за 7 месяцев

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе—июле текущего года составил 14 525 млрд рублей (14,525 трлн рублей), сообщили в пресс-службе Министерства финансов 8 августа.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 10 332 млрд рублей (10,332 трлн рублей), увеличившись на 19,8% год к году. В то же время нефтегазовые доходы составили 4 193 млрд рублей (4,193 трлн рублей), снизившись на 41,4% год к году.

При этом, по предварительной информации, объем расходов федерального бюджета за 7 месяцев достиг 17 341 млрд рублей (17,341 трлн рублей).

«Динамика поступления доходов и финансирования расходов свидетельствуют о продолжающейся нормализации исполнения федерального бюджета в течение января-июля текущего года и в целом соответствует целевым параметрам структурного баланса, утвержденным в законе о бюджете», — подчеркнули в министерстве.

Ранее, 25 июля, министр финансов Антон Силуанов, комментируя показатели бюджета, отметил, что беспокойств по этому году нет, «потому что в целом доходы в бюджет поступают лучше», чем прогнозировалось. Еще 19 июля Силуанов заявил журналистам, что ненефтегазовые доходы России существенно превысят план в 2023 и 2024 годах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 июня на заседании правительства сообщил, что бюджет России становится более устойчивым. Он уточнил, что серьезно изменилось соотношение источников поступления доходов, что свидетельствует об увеличении роли несырьевых частей экономики.