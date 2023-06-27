Мишустин заявил о становлении бюджета России более устойчивым

Бюджет России делается более устойчивым, всё больше доходов поступает от несырьевых отраслей. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Несмотря на непростые внешние условия, удалось сохранить значительную часть положительной динамики. Серьезно изменилось соотношение источников поступления доходов, что свидетельствует об увеличении роли несырьевых частей экономики», — сказал он.

Глава правительства указал на развитие реального сектора, сферы торговли и услуг. Отмечается, что за I квартал 2023 года приток доходов от них вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, таким образом превысив 70%.

«Это означает что отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают свыше 2/3 доходов, делая бюджет более устойчивым», — добавил он.

Мишустин подчеркнул, что за первые три месяца были профинансированы все необходимые меры поддержки людей и предприятий. Премьер-министр заявил о необходимости в дальнейшем также максимально эффективно расходовать бюджетные средства.

Ранее, 16 июня, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что наилучшим путем финансирования возможного роста расходов бюджета может стать перераспределение «бюджетного пирога». Вторым и менее благоприятным вариантом является увеличение дефицита и повышение налогов.

15 июня Силуанов сообщил, что перед экономикой России в текущих условиях стоит множество вызовов, но правительство понимает, как на них реагировать. По его словам, страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи введением западных санкций, и будет справляться и в будущем.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.