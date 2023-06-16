Силуанов заверил в необходимости перераспределить «бюджетный пирог»

Министр финансов РФ Антон Силуанов 16 июня сообщил, что наилучшим путем финансирования возможного роста расходов бюджета может стать перераспределение «бюджетного пирога». Вторым и менее благоприятным вариантом является увеличение дефицита и повышение налогов.

«Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляция и ставки за это заплатят, население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги — за это тоже заплатят — не знаю какие налоги, можно обсуждать — и те и другие. Либо мы все-таки наши дополнительные расходы возьмем из действующего «бюджетного пирога», — сказал Силуанов в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

По его словам, самым правильным решением будет те траты, которые есть на сегодняшний день, перенести на потом и включить то, что необходимо в настоящее время.

Силуанов отметил, что на практике этот путь менее реализуем, чем остальные. Он подчеркнул, что в период с 2019 по 2022 год расходы выросли в 1,5 раза.

Ранее в этот день также в рамках ПМЭФ министр экономики РФ Максим Решетников в интервью «Известиям» заявил, что в России начиная со второго полугодия прошлого года идет рост ВВП. По его словам, текущий прогноз по росту экономики на этот год составляет пока 1,2%.

Накануне Силуанов сообщил, что перед экономикой России в текущих условиях стоит множество вызовов, но правительство понимает, как на них реагировать. По его словам, страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи введением западных санкций, и будет справляться и в будущем.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.