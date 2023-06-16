Глава Минэкономразвития сообщил о намерении ведомства улучшить прогноз по ВВП

В России начиная со второго полугодия прошлого года идет рост ВВП, заявил министр экономики РФ Максим Решетников в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2023.

По его словам, источником этого роста становится внутренний спрос. Это не только бюджетные расходы. Это активно растущее кредитование, нормализация сберегательной модели поведения: люди определенный период скорее восстанавливали сбережения, откладывали средства.

«Текущий прогноз по росту ВВП на этот год пока 1,2%, но явно мы его будем улучшать. Я думаю, что это будет видимая корректировка в плюс», — заявил Решетников.

Он разъяснил: в России меняется потребительская модель. Например, розничная торговля еще не восстановилась, а услуги уже ушли в плюс в том числе за счет того, что внутренний туризм активно развивается.

«Плюс к этому активно растут инвестиции: по прошлому году на 4,6%, по первому кварталу этого года — тоже в плюсе. А если мы возьмем первый квартал этого года к первому кварталу 2021-го, то есть за два года, то у нас рост плюс 15% в реальном выражении», — добавил министр.

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