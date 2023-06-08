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Достатки сладки: фонды вернули в бюджет 122 млрд неиспользованных средств

Кто еще направлял деньги в казну и почему эти платежи в пять раз превысили прогноз
Фото: Getty Images/picture alliance/Contributor
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Безвозмездные платежи в бюджет в пять раз превысили прогноз. В мае их объем составил 188,8 млрд рублей, хотя всего за год ожидалось 36,1 млрд, следует из оперативных данных портала «Электронный бюджет», которые изучили «Известия». 121,9 млрд из общей суммы — возвращенные остатки межбюджетных трансфертов (втрое больше, чем годом ранее). Как заявили в Минфине, в основном деньги перечислял Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) — речь о средствах, которые были заложены на выплаты медработникам в период пандемии, но не потребовались. Также в безвозмездные платежи входят поступления от регионов неиспользованных денег и взносы уходящих из РФ иностранных компаний. Такие платежи составят ощутимую поддержку казне, сократив ее дефицит, считают эксперты.

Честные поступления

На 2023 год было запланировано 36,1 млрд рублей безвозмездных поступлений в федеральную казну, следует из данных портала «Электронный бюджет». При этом по состоянию на 27 мая зачислено уже 188,8 млрд таких платежей, то есть в пять раз больше прогнозируемого. Эта цифра втрое превышает и прошлогодний показатель — в конце мая 2022-го в бюджет поступило 60,2 млрд рублей.

Самая большая статья доходов по безвозмездным платежам — поступление от возвратов остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение. За пять месяцев 2023-го этот показатель достиг 121,9 млрд, хотя по прогнозам должен был составить 30,9 млрд.

монеты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В основном неизрасходованные средства возвращали из государственных внебюджетных фондов, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. В частности, речь идет о разовом платеже в 2023 году из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) — был перечислен остаток средств, заложенных на выплаты медицинским и иным работникам за деятельность в период пандемии Covid-19, добавили в ведомстве. В ФОМС в ответ на запрос «Известий» сообщили, что уточнят информацию.

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Резервы на оплату услуг медперсонала были созданы в условиях угрозы развития повторных волн коронавируса, объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Сейчас же такие риски снизились, и деньги направили обратно в казну, отметила она.

— Вероятно, возврат из внебюджетных фондов неиспользованных остатков прошлых лет произошел по инициативе Минфина, который заинтересован в консолидации финансовых ресурсов в условиях дефицита бюджета в этом году, — добавила эксперт.

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Фото: Getty Images/ridvan_celik

При этом бюджет ФОМС на ближайшую трехлетку запланирован дефицитным. Недостача в 2023-м прогнозируется на уровне 83,9 млрд, в 2024-м — 67,7 млрд, в 2025-м — 20,1 млрд. В пояснительных материалах к законопроекту о бюджете фонда, которые изучили «Известия», говорится, что нехватка будет покрыта переходящими остатками средств — деньгами, которые не были потрачены в предыдущие годы.

Другие источники безвозмездных поступлений — это доходы от региональных и местных бюджетов (34,9 млрд рублей) и от негосударственных организаций (30 млрд). С декабря 2022 года власти начали собирать добровольно направляемые средства со сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран. Доходы от этого взноса соответствуют бюджетной статье по безвозмездным поступлениям от негосударственных организаций, сообщали СМИ ранее. Прогноза по таким доходам на 2023-й на портале «Электронный бюджет» нет.

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Поддержка казне

Резкий рост безвозмездных платежей в федеральный бюджет РФ наблюдался еще с IV квартала прошлого года, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом в прошлые годы размер таких платежей был невелик и связан преимущественно с возвратом средств от регионов, если они по каким-либо целевым программам расходовали меньше, чем было выделено, добавила она.

купюра банкомат
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Рост безвозмездных доходов явно связан с какими-либо нетипичными для российской экономики факторами. В том числе и с добровольными взносами в бюджет иностранными компаниями, уходящими из России и продающими свои активы новым владельцам. Ставка такого взноса составляет 10% от суммы продажи активов, — рассказала эксперт.

Некоторые иностранные компании свой бизнес в РФ продали российским структурам за условный $1 с подтвержденной договором возможностью вернуться в страну, когда они сами этого захотят, продолжила Наталья Мильчакова. А когда активы продавали Shell и другие транснациональные корпорации, сумма была настолько значительной, что вызывала повышенный спрос на доллары и тем самым косвенно сыграла роль в обесценивании рубля.

— Российские власти посчитали логичным обложить неким одноразовым «налогом» покидающий Россию иностранный бизнес. В бюджет такие платежи попадают как безвозмездные поступления, — объяснила аналитик.

Эти доходы вряд ли сыграют большую роль в сокращении дефицита бюджета, считает Наталья Мильчакова. Но поскольку значительная часть нефтегазовых доходов РФ в этом году выпадет, то даже такие нетрадиционные способы привлечения дополнительных средств в казну приносят только пользу, заключила она.

минфин
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Безвозмездные платежи составляют не очень серьезную, но всё же ощутимую поддержку бюджету, сокращая его дефицит, считает Ольга Беленькая из «Финам». По ее словам, вряд ли получится прогнозировать дальнейшие поступления от возвратов остатков межбюджетных трансфертов, но можно ожидать, что Минфин продолжит консолидацию доходов из созданных ранее резервов.

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Как считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, растущая тенденция возврата неизрасходованных остатков вряд ли продолжится. Он ожидает, что в дальнейшем показатели вернутся к своим средним значениям.

Согласно закону о бюджете, доходы по итогам 2023 года ожидаются в размере 26,1 трлн рублей, расходы — 29 трлн. Соответственно, дефицит составит 2,9 трлн, или 2% ВВП. По данным Минфина, недостача бюджета РФ в январе-мае составил 3,4 трлн рублей.

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