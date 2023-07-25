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Глава Минфина Силуанов заявил об отсутствии беспокойства о дефиците бюджета
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Глава Минфина Силуанов заявил об отсутствии беспокойства о дефиците бюджета

Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 году может превысить значение в 2% ВВП
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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По итогам текущего года дефицит федерального бюджета России будет выше планового уровня и составит 2–2,5% ВВП. Однако для беспокойства поводов нет, так как у страны хватит ресурсов и на плановые, и на дополнительные расходы, заявил министр финансов Антон Силуанов 25 июля в интервью aif.ru.

«По этому году у нас нет беспокойства, потому что в целом доходы в бюджет поступают лучше, чем мы прогнозировали. Я имею в виду доходы от ненефтегазовой экономики. Примерно на 18% они превышают уровень прошлого года. НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц. Все основные доходные источники в плюсе», — отметил он.

В январе-феврале 2023 года, по словам министра, произошли большие авансовые расходы. Это нетипично для начала года и ускорило исполнение бюджета. Эти расходы предусмотрели в плане, однако основные траты в основном приходятся на четвертый квартал, а не на начало года. Из-за этого многие считали, что дефицит бюджета сильно увеличен.

«Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2–2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов для выполнения и плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года», — заверил Силуанов.

Глава Минфина добавил, что уже ведутся обсуждения ресурсного обеспечения задач на 2024 год. Правительство работает над этим, обсуждает меры наполнения бюджета источниками.

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16 июня министр финансов РФ Силуанов сообщал, что наилучшим путем финансирования возможного роста расходов бюджета может стать перераспределение «бюджетного пирога». Вторым и менее благоприятным вариантом является увеличение дефицита и повышение налогов.

Днем ранее Силуанов заявлял, что перед экономикой России в текущих условиях стоит множество вызовов, но правительство понимает, как на них реагировать. По его словам, страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи с введением западных санкций, и будет справляться и в будущем.

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