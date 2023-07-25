Глава Минфина Силуанов заявил об отсутствии беспокойства о дефиците бюджета

По итогам текущего года дефицит федерального бюджета России будет выше планового уровня и составит 2–2,5% ВВП. Однако для беспокойства поводов нет, так как у страны хватит ресурсов и на плановые, и на дополнительные расходы, заявил министр финансов Антон Силуанов 25 июля в интервью aif.ru.

«По этому году у нас нет беспокойства, потому что в целом доходы в бюджет поступают лучше, чем мы прогнозировали. Я имею в виду доходы от ненефтегазовой экономики. Примерно на 18% они превышают уровень прошлого года. НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц. Все основные доходные источники в плюсе», — отметил он.

В январе-феврале 2023 года, по словам министра, произошли большие авансовые расходы. Это нетипично для начала года и ускорило исполнение бюджета. Эти расходы предусмотрели в плане, однако основные траты в основном приходятся на четвертый квартал, а не на начало года. Из-за этого многие считали, что дефицит бюджета сильно увеличен.

«Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2–2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов для выполнения и плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года», — заверил Силуанов.

Глава Минфина добавил, что уже ведутся обсуждения ресурсного обеспечения задач на 2024 год. Правительство работает над этим, обсуждает меры наполнения бюджета источниками.

16 июня министр финансов РФ Силуанов сообщал, что наилучшим путем финансирования возможного роста расходов бюджета может стать перераспределение «бюджетного пирога». Вторым и менее благоприятным вариантом является увеличение дефицита и повышение налогов.

Днем ранее Силуанов заявлял, что перед экономикой России в текущих условиях стоит множество вызовов, но правительство понимает, как на них реагировать. По его словам, страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи с введением западных санкций, и будет справляться и в будущем.