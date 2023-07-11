Платежом труден: бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам в 2022-м

Налоговые долги компаний перед госказной в 2022-м выросли на треть, до 2,5 трлн рублей . Об этом сказано в заключении комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за прошлый год, с которым ознакомились «Известия». Эксперты пояснили, что в кризис компании столкнулись с проблемами из-за нехватки оборотного капитала, поэтому у них возникли долги по НДС, налогу на прибыль, а также по текущим платежам. В 2023-м положительно на сборах может сказаться улучшение экономических показателей компаний, которые начнут восстанавливаться .

Уход в долг

По состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 трлн рублей , отмечается в заключении комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за 2022-й. Показатель увеличился на 545 млрд рублей (или на 27,5%) по сравнению с суммой на 1 января 2022 года, сказано в документе.

Для сравнения — дефицит федерального бюджета в 2022 году достиг 3,3 трлн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В заключении комитета отмечается, что задолженность увеличивается :

— по НДС в связи с задержкой уплаты налога отдельными компаниями;

— по налогу на прибыль организаций в связи с доначислениями по результатам налоговых проверок;

— по неуплате текущих платежей отдельными юрлицами;

— по платежам за пользование природными ресурсами, преимущественно в части НДПИ на нефть в связи с неуплатой рядом компаний текущих платежей и вступлением в силу решений по результатам контрольных мероприятий.

Также увеличились неуплаты по налогам в рамках специальных режимов, по акцизам, по местным налогам и сборам, говорится в документе.

« В условиях дефицита бюджета рост объема задолженности вызывает обеспокоенность комитета . Следует при проведении налогового мониторинга прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе», — сказано в заключении.

Увеличение совокупной задолженности по доходам в 2022 году не превышает темп роста поступлений, заявили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— При этом причины роста дебиторской задолженности в номинальном выражении во многих случаях являются «разовыми» и связаны со временным отражением в учете отдельных сумм , — пояснили в ведомстве.

«Известия» направили запрос в ФНС.

Кризисная ситуация

В 80% случаев возникновение задолженности свидетельствует о проблемах в той или иной компании, которые нужно решать на месте , отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

— Ряд предприятий в кризис столкнулся с проблемами, и их система управления не справляется с изменениями внешней среды . У таких компаний возникает нехватка оборотного капитала, которая влечет рост просроченной задолженности для их контрагентов. После этого проблемы начинают нарастать клубком, — пояснил он.

Алексей Тараповский считает, что ситуация с долгами по итогам 2023 года будет зависеть от ответственности бизнеса .

Проблемы с поступлением НДС в первую очередь обусловлены сокращением нефтегазовых доходов, а также снижением импорта, отметил управляющий партнер Tax & Legal Management Василий Ваюкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сейчас ситуация с долгами не критична , считает он. При этом дополнительные сложности может внести переход бизнеса на Единый налоговый счет (ЕНС). В мае заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что около 1 трлн рублей, выплаченных налогоплательщиками, оказались не распределены по бюджетам.

— Сейчас ситуация выравнивается как за счет распределения средств с Единого налогового платежа (ЕНП) на счета бюджетов, так и за счет роста ненефтегазовых доходов , — отметил Василий Ваюкин.

Риски возникновения задолженности по налогам существуют всегда, поскольку основные причины ее образования — несвоевременное перечисление текущих платежей и доначисления по результатам контрольных мероприятий, заявили «Известиям» в Счетной палате.

В условиях введения с 1 января ЕНС и изменения порядка зачисления платежей контрольный орган не может точно оценить ситуацию с изменением общего объема налоговой задолженности, добавили там.

— В настоящее время налоговыми органами проводится анализ состояния задолженности по налоговым платежам с учетом изменений. В частности, актуализируются данные по отдельным регионам в связи с необходимостью распределения суммы ЕНП по принадлежности к уровням бюджетной системы , — подчеркнули в Счетной палате.

Прогнозировать, вырастут или снизятся долги бизнеса перед бюджетом в 2023 году сложно из-за высокой экономической и геополитической неопределенности, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он отметил, что компании постепенно гасят или реструктуризируют долги. Налоговая задолженность уменьшится, если будет улучшаться предпринимательский климат в стране , уверен эксперт. Кроме того, компании будут постепенно оправляться от кризиса прошлого года .

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Между тем в целом нагрузка на некоторые сегменты бизнеса вырастет, поскольку Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении с 2024 года налога на сверхприбыль компаний. Предполагается, что дополнительные доходы бюджета составят 300 млрд рублей.