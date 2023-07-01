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Он им не светит: фирмам с «красным» уровнем риска вчетверо чаще отказывают в переводах

Как банки оценивают годовые итоги работы «светофора» ЦБ, который разделил компании на три группы
Фото: Getty Images/Atstock Productions
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За год с момента запуска платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) число отказов в транзакциях компаниям с высоким уровнем риска выросло в четыре раза, сообщили «Известиям» в Центробанке. Там подчеркнули: система помогла предотвратить вывод более 50 млрд рублей в теневой сектор экономики. В кредитных организациях эффективность «светофора» также оценивают высоко: у регулятора больше данных, поэтому его оценки более ценные. Однако многие предприниматели сталкиваются с некорректным определением уровня риска, поскольку для этого не обязательно совершать незаконные сделки — попасть в «красную» зону возможно за транзакции в адрес самозанятых и ИП, сообщили в «Опоре России».

Годовой отсчет

Благодаря платформе ЗСК банки повысили эффективность работы с клиентами с высоким уровнем риска — им стали в четыре раза чаще отказывать в проведении транзакций, сообщили в регуляторе «Известиям». Помимо этого, кредитные организации применяют предусмотренные антиотмывочным законодательством меры по прекращению операций по счетам «дважды красных» клиентов, уровень риска по которым подтвержден и ЦБ, и банками. За год работы системы «светофора» крайние меры применили в отношении 115 тыс. таких клиентов.

Работа платформы также позитивно сказалась на положении большинства (около 97%) клиентов банков, которые входят в «зеленую» зону, добавили в ЦБ. Доля отказов кредитных организаций в проведении транзакций компаниям с низким уровнем риска сократилась на 40%.

Спустя год работы платформы ЗСК объемы подозрительных операций продолжают снижаться, уточнили в Банке России. Помимо того, она предотвратила вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей.

банк россии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Справка «Известий»

Платформа ЗСК начала работу 1 июля 2022 года. Она позволяет банкам получать от ЦБ информацию о присвоенных юрлицам и ИП уровнях риска в части проведения подозрительных операций, целью которых может быть обналичивание или отмывание средств. К системе подключены все кредитные организации страны. База делит компании по принципу «светофора» — на группы с высоким («красный»), средним («желтый») и низким («зеленый») уровнями риска.

Для попавших в «красную» зону предусмотрены ограничения, по сути равнозначные блокировке счета, — банки могут отказывать им в проведении транзакций, запрещать списание средств и выдачу наличных. Банки имеют право их применить, но не обязаны это сделать. Если клиент получает оценку «высокого» уровня риска одновременно платформы ЗСК и хотя бы одного банка, его компания может быть исключена из Единого госреестра (ЕГРЮЛ).

Запуск системы «светофора» дал банкам дополнительное преимущество, заявили в пресс-службе ВТБ. В банке подчеркнули, что регулятору доступен существенно больший объем информации по операциям юрлиц и ИП, чем отдельной кредитной организации, поэтому его оценка особенно ценна.

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Информация платформы позволяет выделить клиентов, операциям которых следует уделять повышенное внимание, уже на этапе открытия счета, — уточнил директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Высокую оценку работе платформы ЗСК также дали Экспобанк, ПСБ и банк «Зенит». «Известия» направили запрос в Росфинмониторинг.

Настроенное регулирование

Банки учитывают уровни риска платформы ЗСК, однако эта информация — вспомогательная и сама по себе не влечет ограничений, пояснил адвокат КА Pen&Paper Роман Кузьмин. Использование системы «светофора» для оценки рисков — право, а не обязанность кредитных организаций. Реальные ограничения могут коснуться только «дважды красных» клиентов, добавил эксперт.

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При этом многие предприниматели отмечают небывалый всплеск ограничений по счету из-за операций, которые ранее расценивались как обычная финансово-хозяйственная деятельность, рассказала эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса МГО «Опора России» Лариса Науменко. По ее словам, однажды получившая отказ в транзакции компания сразу же попадает в группу риска, а уже в следующий раз банк расторгает с ней договор обслуживания и закрывает счет.

Компании совсем не обязательно совершать незаконные операции, чтобы получить высокий уровень риска. На практике банк может присвоить такой статус лишь потому, что, по его мнению, расчеты с контрагентом должны вестись другим образом, — уточнила Лариса Науменко.

Нередко кредитные организации присваивают высокий уровень риска из-за работы предпринимателя с самозанятыми и ИП, добавила эксперт. Она отметила, что зачастую банки не проводят объективную проверку своего клиента.

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для обжалования попадания в «красную» категорию и связанных с этим ограничительных мер клиенты имеют право обратиться в специальную межведомственную комиссию при Банке России, рассказал Роман Кузьмин. Ее решение, в случае отказа в понижении уровня риска, можно оспорить в судебном порядке. В крайнем случае компанию можно ликвидировать по инициативе учредителя, уточнил эксперт.

ЦБ совместно с ФНС еще в ноябре 2021-го года внес в Госдуму законопроект, который предполагает введение трехлетнего моратория на создание новых компаний для причастных к юрлицам, исключенным из-за ЕГРЮЛ из-за нарушений антиотмывочного законодательства.

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После введения в действие платформы «Знай своего клиента» статистика регистрации новых юрлиц резко возросла, рассказал Роман Кузьмин из Pen&Paper. По его словам, многие предприниматели, столкнувшись с присвоением «красного» уровня риска, попросту забрасывают действующую компанию и создают новую. В борьбе с подобными ситуациями инициатива ЦБ может помочь, но в корне это проблему не решит, ведь фирмы-однодневки могут регистрироваться и на номинальных лиц.

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