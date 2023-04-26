Все и сразу: россиянам станет проще разобраться с кредитами

Одновременно реструктурировать кредиты, взятые в разных банках, — такой механизм взаимодействия для работы с заемщиками предложил банкам Центробанк. Сейчас кредиторы часто не имеют информации друг о друге — договориться о совместном снижении платежей затруднительно. Новая схема должна упростить процесс и позволить комплексно урегулировать задолженность, обратившись только в один из банков. В чем преимущества и недостатки такого механизма и будет ли он работать, выясняли «Известия».

Решить проблемы

Регулятор предложил банкам механизм взаимодействия для решения проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Часто бывает, что заемщик имеет потребительский кредит в том банке, где он получает зарплату, а ипотеку — в другом банке, аккредитованном застройщиком. В случае финансовых сложностей человек обычно старается платить по ипотеке, а по потребительскому кредиту может допускать просрочку. При этом кредиторы или не знают друг о друге, или не полностью доверяют друг другу и не могут договориться о временном совместном снижении платежей, чтобы заемщик мог обслуживать оба кредита. Один из банков взыскивает долг через суд, и иногда это приводит к тому, что заемщик теряет жилье и становится банкротом, отмечают ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Новый механизм позволит заемщику, столкнувшемуся с потерей работы, длительной болезнью и другими сложностями, обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности.

«В нем он укажет другие банки, которые выдали ему кредиты. Эти банки смогут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта, или назначить один из банков оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика», — пояснил представитель ЦБ.

Соблюдение стандарта на первом этапе будет добровольным, чтобы наработать достаточную практику применения.

Давняя идея

Как отмечают наблюдатели, идея централизации и ускорения реструктуризации кредитов не нова. Ее обсуждают в банковском сообществе уже достаточно давно, а потому предлагаемый механизм логичен.

Его ключевое преимущество — экономия времени заемщика и отсутствие необходимости предоставления подтверждающих документов во все банки, где у него есть кредитные обязательства, т. е. возможность закрыть вопрос в режиме «одного окна», указывает Ирина Солдатенкова, ведущий эксперт Аналитического центра Банки.ру.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако есть и подводные камни. Во-первых, не всем заемщикам механизм будет доступен. Как поясняет руководитель ипотечно-консультационного центра «ФинансКонсалтинг» Елена Молокова, банки при реструктуризации проводят финансовый анализ. Поэтому заемщики, получившие кредит без подтверждения дохода, могут столкнуться с проблемой доказательства ухудшения своего финансового положения и снижения доходов.

Техническая просрочка

Оперативность принятия решения банками остается под вопросом — особенно на начальном этапе введения подобной процедуры.

— Процесс может оказаться слишком сложным и методично направленным. А банки могут быть недовольны качеством информации, предоставляемой заемщиком или банком-партнером при урегулировании задолженности, что может привести к дополнительным затратам времени и средств на проверку данных, — указывает Лилия Алеева, директор по маркетингу и прямым продажам ICL Services.

«Неразберихе» может способствовать и то, что условия выданных кредитов могут по многим аспектам различаться. Например, некоторые кредиты могли быть выданы в иностранной валюте или в рамках льготных программ. Плюс — разные залоговое обеспечение, сроки и суммы задолженности, поясняет Исмаил Исмаилов, специалист в области банковского, валютного и финансового права.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Банкам потребуется время на совершенствование и синхронизацию бизнес-процессов с другими банками, указывает Ирина Солдатенкова из Банки.ру. Отсюда, по ее словам, вытекает риск выхода заемщиков на так называемую «техническую просрочку», когда заявление и документы о реструктуризации будут поданы, но банки могут не успеть обработать их вовремя.

Надо продумать

Таким образом, обеспечение эффективного межбанковского взаимодействия эксперты считают ключевой сложностью в реализации механизма, хотя и не единственной. Вопросы вызывает и назначение единого оператора реструктуризации совокупной задолженности.

Как подчеркивает Исмаил Исмаилов, в этом случае прослеживаются риски монополизации рынка — банк-оператор будет продвигать собственные программы реструктуризации, консолидируя реструктуризацию всех кредитов, и «перехватывать» клиентов, предлагая им другие услуги из собственной продуктовой линейки.

С другой стороны, кредитные организации могут, учитывая полученную информацию о закредитованности гражданина, ухудшить условия урегулирования задолженности, предупреждает Елен Баракина, преподаватель департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Документом в его нынешнем виде не слишком довольны и защитники прав потребителей. Как поясняет Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), в нем сохраняется достаточно невнятное определение «трудная жизненная ситуация». Именно она должна стать основанием для пересмотра условий кредитного договора.

Однако в качестве критерия этой трудной жизненной ситуации учитывается не снижение совокупного дохода домохозяйства, а только падение доходов конкретного заемщика. «То есть здесь, как и в законе о кредитных каникулах, в расчет принимается только сокращение зарплаты заемщика, а не тех, кто живет на эту зарплату или вносит существенный вклад в доходы семьи, при этом не являясь созаемщиком по кредиту», — заключил эксперт.