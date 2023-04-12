Весеннее оживление: россияне вновь пошли занимать деньги у банков

В марте банки РФ выдали физическим лицам кредиты на 1,34 трлн рублей. Рост показали все сегменты: ипотека, автокредитование, POS-кредитование и кредиты наличными. Почему граждан охватил кредитный бум и какие сегменты стали драйверами рынка, выясняли «Известия».

Вошли во вкус

В 2022 году сектор потребительского кредитования пережил не лучшие времена: объем выдач упал на 27%, в нестабильной ситуации и в условиях высоких ставок россияне больше придерживались сберегательной модели.

Однако к весне граждане вновь почувствовали вкус к кредитам. В марте 2023 года банки выдали клиентам — физическим лицам кредиты на 1,34 трлн рублей. Это на 35% больше, чем в феврале, и на 109% выше прошлогоднего мартовского результата. Как выяснили в Frank RG по результатам экспресс-мониторинга, месячный прирост показали все продуктовые сегменты: ипотека, автокредитование, POS-кредитование и кредиты наличными. При этом во многих сегментах годовой прирост оказался трехзначным.

Кредиты наличными

Наибольший месячный прирост, по данным Frank RG, показал сегмент кредитов наличными. В марте банки выдали таких кредитов на 631,5 млрд рублей. Это на 38,7% больше, чем в феврале, и на 670% больше, чем год назад.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Такую динамику роста аналитики компании объясняют как увеличением средней суммы выдачи, так и большим количеством выданных кредитов.

Так, по итогам марта в количественном выражении банки выдали кредитов на 510% больше, чем в марте прошлого года, и на 33%, чем в феврале 2023 года. Постепенно растет и средний чек такого кредита. Для своих нужд в марте россияне брали в среднем 210,4 тыс. рублей — на 4% больше, чем месяцем ранее.

На то, что этот вид кредитования сейчас максимально востребован, указывает и исследование банка «Хоум Кредит».

— Самым популярным сейчас кредитом является нецелевой кредит наличными, его назвали 77,7% людей, которые планируют взять новый кредит. Основной целью получения кредита сейчас стало рефинансирование ранее взятых кредитов (35,4%). На втором месте — ремонт (30,4%). На третьем — крупная покупка (10,1%), — рассказал Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум Кредит».

Ипотека

На втором месте, по подсчетам Frank RG, ипотека. Здесь месячный прирост объемов выдач — 35,1% к февралю. За месяц банки прокредитовали покупку жилья на 573,5 млрд рублей. Год к году объем выдач вырос на 9,3%.

Аналитики поясняют, что в количественном выражении число ипотечных кредитов, выданных в марте год к году, упало — 154 тыс. против прошлогодних 162 тыс. Объемы выдач поддержала средняя сумма кредита. Если в марте прошлого года средний чек равнялся 3,2 млн рублей, то сейчас прибавил еще полмиллиона.

Эксперты констатируют: cохранение льготной ипотеки, хоть и несколько дороже, играет свою роль.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Рост ипотечного кредитования на фоне действия множества госпрограмм поддержки этого рынка является ожидаемым — заемщики, приобретающие первичное жилье, делают выбор в их пользу на фоне высоких ставок по рыночной ипотеке. Кроме того, в ипотеке присутствует и инвестиционный спрос — с целью сохранения накоплений люди по-прежнему стремятся вложиться в недвижимость, в том числе и за счет ипотеки. Третью часть спроса формируют заемщики, оформляющие ипотеку по собственным программам банка в целях решения жилищного вопроса или приобретения горящего варианта — прежде всего, на вторичное жилье, поскольку госпрограммы на него не распространяются, — указывает Инна Солдатенкова, ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг «Банки.ру».

По прогнозу банка «Открытие», в этом году ипотечный рынок вырастет на 15% к прошлому. Как рассказали в пресс-службе банка, большая часть новостроек с ипотекой сейчас приобретается именно по госпрограмме. Доля кредитов, выданных по льготным ипотечным программам в «Открытии», составляет две трети от общего объема выдач.

При этом существенного изменения ставок по ипотеке до конца II квартала аналитики не ждут. Сейчас ставка по потребительским кредитам колеблется в районе 10% с учетом приобретения пакета финансовой защиты.

Автокредитование

Всплеск спроса зафиксирован и на автокредиты. По оценкам Frank RG, рынок автокредитования, который из-за ухода зарубежных производителей из России и высоких ставок в 2022 году практически замер, уже вернулся к докризисным показателям.

По итогам месяца банки выдали автокредитов на 96,6 млрд рублей. Это на 21,5% больше, чем месяц назад, и на 364% больше, чем в марте 2022 года. В количественном выражении выдачи также достигли докризисных показателей: в марте россияне оформили 71,1 тыс. автокредитов — на 14% больше, чем в марте, и на 297% больше, чем год назад. Средний чек автокредита продолжает расти. По итогам марта россиянам требовалось 1,36 млн рублей для покупки автомобиля.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

При этом основная часть займов в автосфере сейчас приходится на вторичный рынок.

— Прирост выдачи автокредитов можно связать с сохраняющимся на авторынке дефицитом новых машин, ввиду чего заемщики стали интересоваться подержанными автомобилями и стремиться успеть купить горящий вариант, в том числе за счет использования кредита. Подогревает спрос здесь и рост стоимости машин, в связи с чем люди хотят успеть купить авто на текущих условиях. Третьим фактором является госпрограмма автокредитования, с помощью которой ряд заемщиков может получить скидку на оплату первоначального взноса при покупке нового автомобиля, — объясняет Инна Солдатенкова из «Банки.ру».

Как рассказали в банке «Открытие», программа льготного автокредитования частично обеспечивает поддержку спроса в сегменте продаж новых, прежде всего отечественных автомобилей. Однако господдержка практически закончилась, поэтому рынок вновь начал разворачиваться в сторону сегмента АСП. По итогам I квартала соотношение выдач по автокредитам на новые и подержанные авто составило 48% и 52% в пользу подержанного рынка.

В 2023 году в «Открытии» видят два основных сценария развития событий на рынке автокредитования. В случае продления программы льготного автокредитования рынок может прирасти на 30–35%. Без нее — прибавить порядка 20–25% к уровню 2022 года. В связи с продолжающимся дефицитом предложения на первичном рынке россияне продолжат активно брать кредиты на покупку подержанных машин. А на спрос продолжат оказывать влияние общая ситуация в авторитейле и геополитические тренды.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Причины бума

Несмотря на кредитный ажиотаж, массовой тенденции снижения банками ставок по розничным кредитам не наблюдается.

— Напротив, многие игроки на фоне регуляторного ужесточения со стороны ЦБ повышали и продолжают повышать ставки. А небольшие корректировки в сторону смягчения условий, которые осуществляли отдельные игроки в рамках разовых акций, на рыночную ситуацию не повлияли, — указывают в «Банки.ру».

На впечатляющую динамику розничного кредитования влияние оказали другие факторы. В первую очередь, сказался эффект низкой базы. В прошлом году в марте кредитование фактически остановилось из-за непомерных процентных ставок, устанавливаемых банками на фоне роста ключевой ставки.

Вдобавок население адаптировалось к новым экономическим условиям, а инфляция замедлилась. Выросла и потребительская активность.

В то же время, по оценкам «Банки.ру», в 2023 году потребительское кредитование в России вряд ли вернется к рекордной докризисной динамике. В условиях неопределенности банки будут продолжать удерживать повышенные ставки, а спрос со стороны населения будет оставаться нестабильным. Существенного оживления спроса на рынке аналитики ждут не ранее второй половины года — традиционно пиковые значения потребительской активности приходятся именно на этот период.