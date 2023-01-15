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Поддержи мою «Ниву»: как будут работать льготные кредиты и лизинг

Какие новые модели могут подпасть под госпрограммы поддержки спроса на автомобили
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В прошлом году по госпрограммам льготного автокредитования и лизинга в общей сложности было продано около 70 тыс. автомобилей. Правительство продлило действие этих программ на 2023 год. Предполагается, что в нынешнем году по ним можно будет приобрести ряд новых моделей. Однако не все машины российского производства, появление которых запланировано в течение года, подпадают под действие этих госпрограмм, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Финансирование могут увеличить

С середины июля, когда кабинет министров возобновил на новых условиях действие программы льготного автокредитования, по ней было продано около 50 тыс. новых автомобилей. Еще около 20 тыс. машин было приобретено по программе льготного лизинга. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Автомобиль LADA Niva Travel в Санкт-Петербургском дилерском салоне LADA
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Эти программы действовали до 20 декабря прошлого года, однако правительство продлило их еще на год. Так, на льготное автокредитование в 2023 году выделено 5,1 млрд рублей, льготный лизинг — 2 млрд рублей, а на субсидирование покупки газомоторной техники — 2,7 млрд рублей. При этом не исключено, что в дальнейшем финансирование этих программ может быть увеличено.

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— Минпромторг РФ отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности, уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о дофинансировании программ стимулирования спроса в течение года, — отметили в пресс-службе ведомства.

На каких условиях

Согласно программе «Льготный автокредит», государство компенсирует покупателю до 20% (но не более 500 тыс. рублей) от стоимости машины российского производства не дороже 2 млн рублей. По обновленным правилам, для жителей Дальнего Востока размер этой субсидии составляет 25% от стоимости машины вместо 35% ранее. Под действие программы подпадают модели «УАЗ», Lada, «ГАЗ», а также выпускаемые в Тульской области кроссовер Haval Jolion.

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Haval Jolion
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Что касается программы «Льготный лизинг», то скидка по ней составляет 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей. Она распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили «УАЗ», Lada, «ГАЗ», «КамАЗ» и «Урал».

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Кроме того, с использованием субсидируемого кредита и лизинга можно приобрести электрокар Evolute. На эту модель по обеим программам скидка составляет 25% от стоимости автомобиля, но не более 625 тыс. рублей. Раньше было до 35% и 925 тыс. рублей.

Приобрести автомобиль по программе льготного кредитования смогут заемщики, имеющие хотя бы одного ребенка, сотрудники государственных медучреждений, люди, которые впервые приобретают машину. Также воспользоваться ей могут военнослужащие и члены из семей, а также мобилизованные граждане и военные пенсионеры.

Кроме того, с использованием субсидируемого кредита и лизинга можно приобрести российские электрокары Evolute. На них по обеим программам скидка составляет 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.

«Москвич» и другие льготники

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Часть новинок также может подпасть под действие правительственных госпрограмм поддержки спроса. Один из главных претендентов — кроссовер «Москвич 3». Как заявил Денис Мантуров во время церемонии запуска производства модели, это произойдет после внесения соответствующих изменений в специнвестконтракт (СПИК) КамАЗа, который является технологическим партнером «Москвича».

По словам главного редактора издания «За рулем» Максима Кадакова, другим потенциальным участником правительственных программ может стать новая Lada Vesta NG.

— Этот автомобиль будет стоить меньше 2 млн рублей, поэтому есть все шансы, что он также будет доступен для приобретения по госпрограммам, — заявил он «Известиям».

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Lada Vesta NG
Фото: Дром/Николай Марков

Новые кроссоверы и седаны классов С и D под брендом Lada вряд ли подпадут под действие субсидированных автокредитов, считает эксперт. По словам Кадакова, эти модели будут дороже установленной госпрограммой планки в 2 млн рублей. Их производство анонсировано на бывшем заводе Nissan под Санкт-Петербургом.

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Что касается «льготного лизинга», то с большой долей вероятности в эту программу могут подпасть коммерческие модели Sollers Atlant и Argo (их производство началось в конце прошлого года в Татарстане), считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

— В прошлом году были подготовлены изменения в постановление правительства, позволяющие учитывать приобретение лицензий на выпуск автомобилей при определении степени локализации той или иной модели. Поскольку в Елабуге осуществляется именно лицензионное производство фургонов, вполне вероятно, что они также подпадут под действие госпрограммы льготного лизинга, — рассказал он «Известиям».

Нужны прямые субсидии

Эксперты в целом положительно оценивают эффект от действия правительственных программ поддержки спроса на российские автомобили. Однако Игорь Моржаретто считает, что госпрограммы во многом помогают не столько автопрому, сколько банкам и страховым компаниям.

— Для получения льготы необходимо оформить кредит. В итоге субсидия в значительной мере «съедается» процентами по ссуде, а также затратами на обязательное при автокредитовании оформление страховки. Эффект мог быть гораздо больше, если бы речь шла о прямой скидке от государства на приобретение автомобиля российского производства, — считает он.

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Покупка машины
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Иной точки зрения придерживается Максим Кадаков. Госпрограммы, безусловно, оказывают поддержку также банкам и страховщикам. Однако и для автопрома они являются существенным подспорьем, уверен он.

— Примерно половина покупателей всё равно оформляла бы кредит на приобретение автомобиля. При этом деньги, потраченные на госпрограммы, в конечном счете всё равно возвращаются в бюджет в виде налогов от автопроизводителей. Правительственные субсидии на приобретение машин позволяют им поддерживать необходимый уровень производства, тем самым обеспечивая рабочие места не только на своих заводах, но и на предприятиях-смежниках, — отметил он.

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