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Программы поддержки спроса на авто в РФ могут получить допфинансирование

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Программы поддержки в России спроса на отечественные автомобили могут получить дополнительное финансирование. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга, сообщает 30 декабря агентство «РИА Новости».

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«Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования, — это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг РФ отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о дофинансировании программ стимулирования спроса в течение года», — заявили в Минпромторге.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году на программу льготного автокредитования выделят 5,1 млрд рублей, льготного лизинга — 2 млрд рублей, а на программу субсидирования покупки газомоторной техники — 2,7 млрд рублей.

Действие программы льготного автокредитования на 2023 год будет распространяться на легковые машины стоимостью до 2 млн рублей, а скидка по ней составит 20% или 25% (для регионов Дальнего Востока). Приобрести с госсубсидией можно будет новые автомобили «Группы ГАЗ», УАЗ, Lada, а также китайский кроссовер Haval Jolion, который выпускается на предприятии в Тульской области. Его осенью текущего года опустилась ниже требуемого порога.

В Минпромторге также напомнили, что власти в 2022 году направили на программы стимулирования спроса на отечественные автомобили 20,7 млрд рублей.

27 декабря вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что по итогам 2022 года в России будет произведено 600 тыс. автомобилей. Объемы производства перешагнут отметку 600 тыс. автомобилей, а объем продаж новых автомобилей ожидается в районе 800 тыс. единиц, рассказал он. Мантуров также отметил, что ситуация в автомобильной промышленности начала стабилизироваться к концу 2022 года.

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