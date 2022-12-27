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Мантуров заявил о производстве 600 тыс. автомобилей в России в 2022 году
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Мантуров заявил о производстве 600 тыс. автомобилей в России в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По итогам 2022 года в России будет произведено 600 тыс. автомобилей. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

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«Объемы производства перешагнут отметку в 600 тыс. автомобилей. Объем продаж новых автомобилей ожидается в районе 800 тыс. единиц», — заявил он ТАСС.

Мантуров отметил, что ситуация в автомобильной промышленности начала стабилизироваться к концу года.

Ранее в этот день сообщалось, что по итогам 2022 года КамАЗ выпустит более 900 газомоторных автомобилей и почти 800 автобусов на метане.

Ключевой задачей на 2023 год для завода станет запуск в серийное производство магистральных тягачей КамАЗ-54901 на сжиженном природном газе. В сфере пассажирской техники предприятие продолжит работу над созданием сочлененного автобуса особо большого класса, который будет работать на компримированном природном газе.

26 декабря Мантуров заявил, что к 2030 году планируется увеличить долю машин российского производства с 40 до 80%. Таких показателей планируется достичь благодаря целевому сценарию, который подразумевает увеличение объемов господдержки за счет увеличения втрое производства автокомпонентов в России до 2025 года и увеличения выпуска всех видов автомобилей в два раза.

До этого, 23 декабря, АвтоВАЗ выпустил тестовую версию обновленного седана Lada Vesta Sport NG. Серийное производство таких машин начнется после выпуска основной модели, которое должно произойти в первой половине 2023 года.

Днем ранее АвтоВАЗ официально сообщил о начале реализации проекта по производству автомобилей Lada на площадке в Санкт-Петербурге. Выпуск авто будет организован на мощностях бывшего петербургского завода Nissan. В рамках нового проекта АвтоВАЗ рассчитывает во втором полугодии 2023 года начать выпуск в Санкт-Петербурге новых автомобилей под брендом Lada.

Ранее, 14 декабря, компания «Рэнера», входящая в структуру госкорпорации «Росатом», открыла в Москве сборочное производство литийионных систем накопления энергии на территории Московского завода полиметаллов. Новое производство включает в себя участки монтажа электрокомпонентов, блоков и плат управления батареей, а также сборку накопителей энергии на основе литийионных аккумуляторных модулей.

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