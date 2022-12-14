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«Росатом» открыл в Москве производство аккумуляторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Компания «Рэнера», входит в структуру госкорпорации «Росатом», открыла в Москве сборочное производство литий-ионных систем накопления энергии на территории Московского завода полиметаллов. Об этом сообщает 14 декабря корреспондент «Известий» с церемонии запуска производства.

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Новое производство включает в себя участки монтажа электрокомпонентов, блоков и плат управления батареей, а также сборка накопителей энергии на основе литий-ионных аккумуляторных модулей.

«Мы шаг за шагом движемся к созданию в России целой новой отрасли — масштабного вертикально интегрированного производства накопителей энергии. Это имеет ключевое значение для укрепления национального технологического суверенитета в области электротранспорта. В свою очередь, мы видим перспективы для еще более широкого участия «Росатома» в цепочке производства легкового электротранспорта, предприятия атомной отрасли уже сегодня способны производить 60% всех компонентов электромобиля», — отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

В 2025 году в Калининграде будет построена «гигафабрика» по производству батарей для электротранспорта и стационарных источников питания. Однако задача по обеспечению литий-ионными батареями производителей электротранспорта, представителей электросетевых компаний и крупных промышленных производств стоит уже сейчас, подчеркнул на мероприятии генеральный директор компании «Рэнера» Александр Камашев.

«Новая производственная площадка поможет нам в реализации поставленных целей», — указал он.

Мощность нового производства составляет около 2 тыс. батарей для электротранспорта. Первыми образцами, собранными на Московской площадке, стали тяговые аккумуляторные батареи для троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые работают в Санкт-Петербурге.

22 ноября в рамках международного форума «Атомэкспо», который проходил в Сочи, компания «Рэнера», дочерняя структура «Росатома», представила прототип нового батарейного модуля на литий-ионных ячейках. В октябре текущего года госкорпорация «Росатом» приступила к строительству «Гигафабрики» в Калининградской области по выпуску литий-ионных батарей для электромобилей. Она будет работать по полному циклу производства. Первые батареи сойдут с конвейера калининградского предприятия в 2025 году. На первом этапе мощность завода составит 50 тыс. батарей в год.

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