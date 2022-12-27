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В 2022 году КамАЗ выпустит более 1,7 тыс. машин на метане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По итогам 2022 года КамАЗ выпустит более 900 газомоторных автомобилей и почти 800 автобусов на метане. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба предприятия.

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На заводе в связи с этим сообщили, что с сентября текущего года возобновилось производство газомоторной техники на санкционно-устойчивой компонентной базе. Сроки разработки и освоения перспективного модельного ряда газомоторных автомобилей нового семейства К5 существенно не изменились. На IV квартал 2023 года запланирован старт производства магистрального тягача КамАЗ-54901, который будет оснащен газовым вариантом двигателя, который сделан на основе мотора КамАЗ Р6 мощностью 450 л.с.

В 2023-2025 годах КамАЗ планирует выпустить 420 вахтовых автобусов КамАЗ-6250 (4×4) и 80 передвижных мастерских КамАЗ-62501. Основная часть этой техники будет произведена в газомоторном исполнении и адаптирована для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

Ключевой задачей на 2023 год для завода станет запуск в серийное производство магистральных тягачей КамАЗ-54901 на сжиженном природном газе. В сфере пассажирской техники предприятие продолжит работу над созданием сочлененного автобуса особо большого класса, который будет работать на компримированном природном газе.

29 ноября КамАЗ на выставке Bus World Expo представил полноприводный пассажирский автобус КамАЗ-6250. Машина была разработана камазовскими инженерами по заказу ПАО «Газпром». Автобус оснащен газовым двигателем мощностью 290 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Базовая вместимость салона составляет 32 пассажира. В качестве опции предлагается вариант, рассчитанный на 23 пассажира, с вместительными багажными отсеками.

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