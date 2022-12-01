Следует без остановок: пассажирский транспорт не заметил санкций

В отличие от рынка легковых автомобилей, который с начала года упал более чем на 60%, рынок автобусов, напротив, увеличился на 6,9%. Снижение на 31% зафиксировано только в сегменте микроавтобусов. Основной проблемой российского парка эксперты называют очень большой возраст автобусов. В ближайшей перспективе он будет только увеличиваться, полагают они. Подробности — в материале «Известий».

Россия впереди

С начала года в России было продано более 9,5 тыс. автобусов разных классов (без учета микроавтобусов), что на 6,9% больше, чем за январь–октябрь 2021 года. Об этом на форуме UrbanTrans Mobility в рамках проходящей в Москве международной выставки Bus World Expo заявил директор по развитию Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Александр Козлов. Он подчеркнул, что по итогам 10 месяцев доля отечественных производителей на рынке автобусов сократилась на 9,8%. Однако она всё еще существенная — 89,4%.

Следует без остановок Производство новых автобусов «ЛиАЗ» на Ликинском автобусном заводе в Подмосковье Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Свою долю на российском рынке автобусов активно увеличивают китайские и белорусские производители: их продажи выросли на 150 и 105% соответственно. При этом продажи автобусов европейских брендов сократились более чем на 82%, — отметил Александр Козлов.

По данным НАПИ, белорусский МАЗ, продавший с начала года в нашей стране 956 автобусов, занял третью строчку в общих объемах продаж, уступив только российским ПАЗу (3820 автобусов) и НЕФАЗу (1201 штука).

Самым успешным китайским производителем автобусов стал Yutong, расположившийся на пятой строчке с результатом 604 автобуса. Эта марка уступила только ЛиАЗу (866 машин) и Volgabus (857 автобусов), опередив КаВЗ (351 экземпляр) и КамАЗ (154 штуки).

С микроавтобусами сложнее

Иная картина складывается на рынке микроавтобусов (модели до 15–17 мест). По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, в этом сегменте рынка с начала года продажи сократились на 31,4%. За 10 месяцев было реализовано около 3,6 тыс. микроавтобусов, отметил он.

Наибольший рост, по данным «Автостата», показали микроавтобусы Gazelle NN — в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также «Газель Бизнес» (+71%). При этом продажи Gazelle Next снизились на 38%.

Следует без остановок Микроавтобус Gazelle City на выставке «Иннопром» в 2022 году Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Введение санкций сильнее сказалось на рынке микроавтобусов в сравнении с большими автобусами. Прекращение производства Ford Transit в Елабуге привело к сокращению объема продаж этой модели на 39%, а из-за остановок поставок из других стран продажи микроавтобусов Volkswagen, Mercedes-Benz, Iveco, Peugeot упали на 45–93% в зависимости от бренда.

— Сейчас дилеры продают небольшие остатки микроавтобусов, которые были ввезены в нашу страну в начале года. В условиях, когда новые машины к нам не поставляются, продажи этих брендов будут стремиться к нулю, — отметил Сергей Удалов.

При этом на рынке появляются новые игроки. По его словам, недавний запуск производства микроавтобусов Sollers Atlant позволит этой модели занять нишу, которую прежде занимали фактически ушедшие из России марки, считает Удалов.

Больше независимости

Эксперты объясняют хорошие показатели производства и продаж автобусов в сравнении с рынком легковых автомобилей меньшей зависимостью этого сегмента от зарубежных производителей и поставщиков, комплектующих для производства.

— Традиционные российские производители автобусов уже давно занимают львиную долю рынка. Поэтому уход с рынка ряда брендов и прекращение поставок из-за рубежа не сильно сказались на продажах этой техники, — заявил «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Следует без остановок Стенд с двигателями автозавода «Соллерс» на территории особой экономической зоны «Алабуга» Фото: ТАСС/Егор Алеев

Кроме того, в отличие от производителей легковых автомобилей российские заводы, собирающие автобусы, меньше зависят от импорта комплектующих. Значительная часть узлов и агрегатов для них выпускается в нашей стране, отметил он.

Преклонный возраст

По данным НАПИ и «Автостата», в российском автопарке насчитывается около 461 тыс. автобусов и почти 286 тыс. микроавтобусов. При этом основной проблемой специалисты называют их большой возраст.

— Доля автобусов старше 20 лет составляет почти 40%. На модели от 16 до 20 лет приходится 14% автобусов, 18% — на автобусы в возрасте от 11 до 15 лет. На относительно «свежую» технику, до 10 лет, приходится всего около 30% всех российских автобусов, — заявил директор по развитию НАПИ Александр Козлов.

По мнению директора по маркетингу дивизиона «Автобусы» Группы «ГАЗ» Максима Карова, для поддержания парка в рабочем состоянии и снижения их среднего возраста необходимо, чтобы он ежегодно обновлялся не менее чем на 10%. При этом данный показатель соблюдается далеко не везде, подчеркнул он.

— Только несколько российских регионов ежегодно обновляют свой парк городских автобусов на уровне 8–16%. Более чем в 60 субъектах федерации этот показатель с 2019 года составляет около 5%, а 15 регионов вообще не обновляют свой парк, — заявил Каров.

Следует без остановок Автобусы Мострансавто ЛиАЗ-5250 во время планового технического обслуживания Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

В качестве примера он привел Москву и Санкт-Петербург, которые в этом году закупили более 2 тыс. новых автобусов и электробусов, Волгоградскую область, получившую около 400 новых машин, и Новосибирск, в котором появилось около 100 новых автобусов.

По его словам, при нынешних темпах обновления парка автобусов проблема их старения будет только усугубляться. Он отметил, что за последние 20 лет резкий рост количества проданных автобусов был зафиксирован в 2007 и 2012 годах. Соответственно, на дорогах много автобусов, с момента выпуска которых прошло 10 или 15 лет. В обозримом будущем они потребуют замены, считает Каров.

Есть на что посмотреть

Несмотря на непростую ситуацию в экономике, производители автобусов не только не приостанавливают производство, но и разрабатывают новые модели. Так, на выставке Bus World Expo КамАЗ показал широкой публике полноприводный вахтовый автобус КамАЗ-6250. В отличие от многих «вахтовок», представляющих собой обычный грузовик, на шасси которого установлен пассажирский модуль, представленный образец имеет каркасно-панельный монокузов со сварным силовым каркасом.

Следует без остановок Мини-электробус на базе электрической «Газель e-City» на выставке Bus World Expo Фото: Кирилл Сазонов

Группа ГАЗ показала на выставке мини-электробус, построенный на базе электрической «Газель e-City». Шестнадцатиместная модель с запасом хода в 150 км оснащена изменяемым клиренсом и пандусом, которые облегчают заезд пассажиров с детскими колясками и пассажиров с ограниченными возможностями. Тестовая эксплуатация электробуса продлится в Москве до августа 2023 года. После окончания испытаний будет принято решение о возможности его постоянной эксплуатации на столичных маршрутах.

В выставке приняли участие и зарубежные производители автобусов. Белорусский МАЗ привез в Москву сразу две новинки: электробус МАЗ-303Е20 и троллейбус МАЗ-303Т2. А дилер китайского Yutong показал туристический автобус, приспособленный для работы на метане.