В Москве появится мини-электробус

Мосгортранс начинает тестовую эксплуатацию электробуса малого класса — ГАЗель e-City. Машина представлена на проходящей в Москве выставке Bus World Expo, сообщил 29 ноября корреспондент «Известий».

Электробус малого класса оснащен 13 креслами, три из которых откидываются, освобождая место для маломобильных пассажиров. Пассажирская машина оснащена выдвижным пандусом и системой изменения клиренса для облегчения заезда пассажиров с детскими колясками и пассажиров с ограниченными возможностями.

Запас хода компактного электробуса составляет 150 км. Тестовая эксплуатация электробуса продлится в столице до августа 2023 года. За это время специалисты Мосгортранса проверят эксплуатационные качества миниэлектробуса в различных погодных условиях. После окончания испытаний будет принято решение о возможности его постоянной эксплуатации в городе.

18 ноября власти Санкт-Петербурга приступили к тестированию на улицах города нового электробуса «Синара». Модель «Синара-6253» может преодолевать до 250 км без подзарядки за счет восьми мощных батарейных модулей. Отличительная особенность машины заключается в увеличенной пассажировместимости. Электробус вмещает до 90 пассажиров. В салоне размещены USB-слоты для подзарядки гаджетов, в электробусе есть Wi-Fi, климат-контроль салона и система информирования пассажиров.