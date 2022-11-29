В Москве показали новый электробус «МАЗ-303Е20»

Минский автомобильный завод представил на выставке BW Expo электробус «МАЗ-303Е20» большого класса. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-центре международной выставки автобусной техники BW Expo.

Электробус «МАЗ 303Е20» собран из «антисанкционных» комплектующих белорусского и российского производства и оснащен тяговым оборудованием с системой управления двигателя, тяговыми аккумуляторными батареями и мультиплексной системой производства российской компании «Итэлма».

Каркас электробуса, передняя ось — производства МАЗ, алюминиевые профили, применяемый в обшивке пластик и облицовочные материалы, включая детали интерьера и экстерьера, — белорусского производства.

Второй новинкой, которую минчане показали на выставке в Москве, стал троллейбус «МАЗ-303Т20» большого класса пассажировместимостью 82 человека. Внешне троллейбус почти ничем не отличается от автобусов «МАЗ» третьего поколения и электробусов «МАЗ».

Модель оборудована асинхронным электродвигателем номинальной мощностью 155 кВт, емкость гибридных суперконденсаторов составляет 36кВт/ч. Специалисты определяют срок службы суперконденсаторов в 20 тыс. циклов.

25 октября МАЗ вывел на российский рынок свои легкие коммерческие автомобили — цельнометаллический фургон «МАЗ-365022» и микроавтобус «МАЗ-281040». В основе новых коммерческих автомобилей «МАЗ» лежит локализованный в Белоруссии китайский коммерческий автомобиль JAC Sunray. Обе модели оснащаются дизельным турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Машины имеют переднюю независимую и заднюю рессорную подвески, а также дисковые тормоза на всех колесах. Стоимость фургона «МАЗ-365022» начинается в России от 4 млн 120 тыс. рублей, а микроавтобуса — от 4 млн 540 тыс. рублей.