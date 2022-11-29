На выставке BW Expo представили вахтовый автобус «КамАЗ-6250»

Полноприводная пассажирская машина «КамАЗ-6250» впервые представлена широкой публике на выставке Bus World Expo. Автобус был разработан камазовскими инженерами по заказу ПАО «Газпром», сообщил корреспондент «Известий» 29 ноября.

Машина сделана как автобус среднего класса с каркасно-панельным монокузовом, а не как грузовик с традиционной надстройкой вахтового типа. Кузов получил силовой каркас (сваренный из стальных труб) и внешнюю облицовку из композитных материалов, передняя маска автобуса по дизайну имеет общие черты с грузовыми автомобилями «КамАЗ» новейшего поколения К5. Автобус базируется на шасси «КамАЗ-43502» (4×4).

Автобус оснащен газовым двигателем мощностью 290 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Для плавности хода на автобусе применена передняя подвеска с длиннолистовыми рессорами, гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, задняя подвеска пневматическая — на четырех пневмоэлементах.

Базовая вместимость салона составляет 32 пассажира. В качестве опции предлагается вариант, рассчитанный на 23 пассажира и вместительные багажные отсеки. В автобусе установлены современные комфортабельные сиденья для водителя и пассажиров. Удобная посадка и высадка людей обеспечивается за счет автоматической выкатной подножки.

28 ноября КамАЗ сообщил, что планирует запустить производство грузовиков К5 с использованием локализованных компонентов в феврале 2023 года. Пресс-служба предприятия сообщила, что, несмотря на введенные против компании санкции, КамАЗ продолжает выпуск грузовиков поколения К4 и К5. Ежемесячный выпуск составляет не менее 100 и 150 штук соответственно. С февраля 2023 года планируется обеспечить полномасштабный выпуск грузовиков поколения К5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран.