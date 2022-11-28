КамАЗ начнет выпуск локализованных грузовиков К5 в феврале 2023 года

КамАЗ планирует запустить производство грузовиков К5 с использованием локализованных компонентов в феврале 2023 года. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба предприятия.

О таких планах гендиректор КамАЗа Сергей Когогин сообщил главе Минпромторга Денису Мантурову, который побывал с рабочим визитом на предприятии.

«Несмотря на введенные против компании санкции, КамАЗ продолжает выпуск грузовиков поколения К4 и К5: ежемесячный выпуск составляет не менее 100 и 150 штук, соответственно. С февраля 2023 года планируется обеспечить полномасштабный выпуск грузовиков поколения К5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран», — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что компания в полном объеме исполняет все имеющиеся обязательства и обеспечивает транспортную безопасность страны.

18 ноября КамАЗ сообщил, что в 2022 году покажет беспилотный грузовик, который будут тестировать на трассе М-11 «Нева». На заводе ранее сообщали, что предприятие планирует в 2023 году предоставить для эксплуатации на трассе М-11 пять беспилотных машин, а к 2024 году довести количество такой техники до 50 грузовиков. Автомобили будут перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом.