На АвтоВАЗе собрали первую рестайлинговую Lada Vesta Sport NG

АвтоВАЗ выпустил тестовую версию обновленного седана Lada Vesta Sport NG. Об этом 23 декабря сообщила группа Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Компания Lada Sport, фирменное спортподразделение АвтоВАЗа, собрала тестовый прототип обновленной Lada Vesta Sport. Серийное производство таких машин начнется после выпуска основной модели, которое должно произойти в первой половине 2023 года.

Эксперты отметили, что у спортивной Vesta раздвоенные патрубки выхлопной системы, переработанный двигатель и иная ходовая часть. На фото видны стандартные бамперы, однако при запуске модели в серию их наверняка заменят на спортивные.

Специалисты, оценив опубликованные фотографии, считают, что рестайлинговая Vesta Sport изменится так же, как и ее стандартная версия. Наверняка появятся зауженные светодиодные фары и другие задние фонари, а в салоне, который пока оценить не удалось, наверняка будут и вертикальный планшет мультимедийной системы, и цифровая приборная панель.

Пока мало информации по технической части машины, однако в сообществе Avtograd News считают, что Lada Vesta Sport будет по-прежнему отличаться более жесткой подвеской и атмосферным мотором объемом 1,8 л мощностью 145 л.с., который будет работать в паре с модернизированной механической коробкой передач.

22 декабря АвтоВАЗ официально сообщил о начале реализации проекта по производству автомобилей Lada на площадке в Санкт-Петербурге. Выпуск авто будет организован на мощностях бывшего петербургского завода Nissan. В рамках нового проекта АвтоВАЗ рассчитывает во втором полугодии 2023 года начать выпуск в Санкт-Петербурге новых автомобилей под брендом Lada. Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов С и D, включая кроссоверы и седаны.