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АвтоВАЗ дал старт проекту производства Lada в Санкт-Петербурге

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Фото: Lada
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Компания АвтоВАЗ официально сообщила о начале реализации проекта по производству автомобилей Lada на площадке в Санкт-Петербурге. Выпуск авто будет организован на мощностях бывшего петербургского завода Nissan, сообщила 22 декабря пресс-служба предприятия.

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О старте нового для АвтоВАЗа проекта сотрудникам завода объявили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент АвтоВАЗа Максим Соколов, которые 21 декабря 2022 года посетили предприятие с рабочим визитом и провели встречи с руководством и трудовым коллективом.

«Одна из главных задач — сохранить коллектив предприятия, его кадровый и научно-технический потенциал, а также все социальные гарантии для двух тысяч работников. Решение найдено, уверен, что Минпромторг, АвтоВАЗ, Правительство Санкт-Петербурга сделают все необходимое, чтобы в самое ближайшее время запустить производство», — заявил Беглов.

«Текущие непростые условия являются уникальным шансом для развития. В линейке бренда Lada появятся автомобили более высоких сегментов, которые, уверен, будут по достоинству оценены нашими покупателями. Мы приложим все усилия для сохранения коллектива автозавода в Санкт-Петербурге, скорейшего старта выпуска автомобилей, роста объемов производства и поэтапной локализации с использованием в том числе петербургского кластера поставщиков», — отметил гендиректор автопредприятия Максим Соколов.

В рамках нового проекта АвтоВАЗ рассчитывает во II полугодии 2023 года начать выпуск в Санкт-Петербурге новых автомобилей под брендом Lada. Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов С и D, включая кроссоверы и седаны.

19 декабря АвтоВАЗ сообщил, что выпустил пробную партию автомобилей семейства Lada Granta с более мощным двигателем. Машина оснащена шестнадцатиклапанным двигателем 1.6 л мощностью 106 л. с. Всего сделано шесть авто с мощным мотором. Автомобили выпущены без системы ABS. Эта партия авто не предназначена для продажи. Автомобили будут отправлены в центр инжиниринга для тестов, чтобы понять, как будет вести себя автомобиль с более мощным двигателем, но без системы ABS.

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