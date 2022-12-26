Долю российских авто к 2030 году планируется нарастить до 80%

Долю машин российского производства планируется увеличить с 40 до 80% к 2030 году. Об этом рассказал вице-премьер РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, его слова привело 26 декабря агентство ТАСС.

«За счет этого нарастим свою долю на внутреннем рынке с 40 до 80% к 2030 году», — заявил Денис Мантуров. Таких показателей планируется достичь благодаря целевому сценарию, который подразумевает увеличение объемов господдержки за счет увеличения втрое производства автокомпонентов в России до 2025 года и увеличения выпуска всех видов автомобилей в два раза, рассказал Мантуров.

По словам вице-премьера РФ — главы Минпромторга, стратегия будет учитывать условия участия иностранных партнеров в производстве автокомплектующих, где контрольный пакет и права на интеллектуальную собственность будут принадлежать России.

Что касается развития экологичного транспорта, то он будет поддержан в рамках программ, включая водородные авто.

«Расширение парка экологичного транспорта будет поддержано в рамках программ стимулирования спроса. Они сейчас работают в отношении классических машин, электромобилей и газомоторной техники. К ним добавим и водородный транспорт», — сообщил Мантуров.

14 декабря компания «Рэнера», входит в структуру госкорпорации «Росатом», открыла в Москве сборочное производство литийионных систем накопления энергии на территории Московского завода полиметаллов. Новое производство включает в себя участки монтажа электрокомпонентов, блоков и плат управления батареей, а также сборку накопителей энергии на основе литийионных аккумуляторных модулей. Мощность нового производства составляет около 2 тыс. батарей для электротранспорта. Первыми образцами, собранными на московской площадке, стали тяговые аккумуляторные батареи для троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые работают в Санкт-Петербурге.