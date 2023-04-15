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Дорогая передышка: как правильно оформлять кредитные каникулы

Невнимательное чтение документов может привести к лишним расходам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Многие заемщики мечтают хоть ненадолго приостановить выплаты по кредитам. Такую услугу — кредитные каникулы — можно получить у банков. Передышка может длиться от нескольких месяцев до полугода. Впрочем, кредитные каникулы способны обернуться непредвиденными расходами. Не преувеличены ли риски и как российские заемщики могут упростить себе жизнь — в материале «Известий».

Смена потребительской модели

Активно этой услугой пользовались в 2020 году в пандемию коронавируса из-за снижения расходов населения по всей стране. Сейчас кредитные каникулы доступны семьям участников СВО и ипотечным заемщикам.

Специалист — эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила о необходимости разделять понятия, которые нередко смешивают в обиходе. Законные кредитные каникулы назначаются отдельным постановлением правительства. А отдельные программы поддержки разрабатывают непосредственно банки. Организации вправе устанавливать свои условия для временной заморозки платежей.

Нередко заемщики путают эти понятия. После окончания каникул возможно увеличение ежемесячного платежа. Это банковские каникулы. В случае каникул от государства платеж остается прежним. Увеличивается лишь срок кредитного договора (речь не о кредитных картах). Также есть вероятность, что банк пересчитает долг по исходной процентной ставке, а не двух третей от среднерыночной — как ожидают заемщики.

кошелек с деньгами
Фото: ТАСС/Елена Афонина

Уровень финансовой грамотности населения и понимания законов в России остается весьма низким, сетует доцент Школы финансов факультета экономических наук ВШЭ Сергей Гришунин.

За кредитными каникулами обращаются граждане, изначально не оценившие свои силы. Они обладают более низким уровнем финансовой и юридической грамотности. Здесь ведущую роль должны взять на себя банки. Ведь большинство из них сейчас раскрывают в своих политиках устойчивого развития важность клиентского капитала и стремление к повышению этики продаж, — объясняет он.

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По его словам, необходимо, с одной стороны, повышать финансовую и юридическую грамотность населения, а с другой — совершенствовать культуру этики продаж. В последнем годовом отчете Банка России указано, что регулятор озабочен этой проблемой и будет обращать на нее пристальное внимание. В последнее время отношение россиян к кредитам изменилось из-за развивающегося структурного кризиса, полагает эксперт.

Сейчас главенствует сберегательная модель, в которой россияне откладывают крупные покупки и стараются избежать кредитов. Также мы видим, что динамика розничного кредитования в начале года замедлилась на фоне пониженного относительно прошлого объема выдач во всех основных сегментах. Наше ожидание — стагнация розничного кредитования в 2023 году, рост объема выдач вряд ли превысит 1%. В области ипотеки в начале года наблюдается существенное снижение спроса после изменения параметров программ льготной ипотеки, — подчеркивает аналитик.

люди в банкомате
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По прогнозу специалиста, в 2023 году при пессимистическом сценарии объем выдачи ипотеки может снизиться на 10%.

Кроме того, Банк России недавно ужесточил макропруденциальные лимиты по необеспеченному потребительскому кредитованию и объявил «борьбу» с низкими процентными ставками от застройщиков. Всё это будет сдерживать кредитование, — подытоживает Сергей Гришунин.

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В крайнем случае

Кредитные каникулы для заемщика — это крайняя мера, которая ухудшает его скоринг для следующих займов, напоминает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

При этом кредитные каникулы не снижают итоговый долг заемщика. Эта мера просто переносит проблему на будущее. В текущее нестабильное время, если есть возможность платить сейчас — лучше это делать. Пользоваться кредитными каникулами стоит только при реальных проблемах, — поясняет аналитик.

десятирублевые монеты и часы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Сами кредитные каникулы никак не улучшают долгосрочное финансовое положение заемщика. Гораздо эффективнее, по его словам, провести рефинансирование.

— То есть найти самый дешевый кредит на рынке и перекредитоваться там, погасив текущий долг. Например, долг по кредитной карте идет по 30–40%, в то время как кредит в банке можно взять по 12%. Это поможет снизить долг, — предполагает Тузов.

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Преодолеть стресс

Кредитные каникулы — цивилизованная мера, предусмотренная для поддержки граждан, добавляет заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко. Она дает возможность передохнуть и решить проблемы, не связанные с кредитными обязательствами, а это особенно важно в условиях неопределенности.

За полгода многое способно измениться: можно найти более высокооплачиваемую работу, повысить квалификацию или начать подрабатывать, выучиться на курсах и сменить сферу деятельности, можно успеть выйти из декрета (для семей, где во время отпуска по уходу за ребенком работает только муж), продать недвижимость и переехать в жилище поскромнее, вступить в наследство и так далее, — уточняет она.

клиент банка получает консультацию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Каникулы — это способ сохранить хорошую кредитную историю: без этой меры ситуация в ряде случаев могла бы обостриться до крайней степени. Когда начинается просрочка, банк продает кредит коллекторской компании, а у должника растут пени.

— Человек не думает, ни о чем, кроме нависшей опасности, сильно нервничает. Вся семья оказывается в глубокой долговой яме, а там недалеко и до «быстрых займов», — замечает эксперт.

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Разумеется, для банков невыгодны кредитные каникулы, особенно навязываемые сверху правительством и президентом.

— Однако это вынужденная мера, которую нужно просто перетерпеть, поскольку заемщика защищает закон. Кроме того, подход по-человечески сыграет и как маркетинговый инструмент. Гражданин, который получил без проблем отсрочку по платежу в своем банке и где продолжил платить по истечении каникул, скорее посоветует организацию родственникам и знакомым, а рейтинг банка только вырастет, — резюмирует Юлия Макаренко.

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