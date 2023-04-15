Дорогая передышка: как правильно оформлять кредитные каникулы

Многие заемщики мечтают хоть ненадолго приостановить выплаты по кредитам. Такую услугу — кредитные каникулы — можно получить у банков. Передышк а может длиться от нескольк их месяцев до полугода. Впрочем, кредитные каникулы способны обернуться непредвиденными расходами. Не преувеличены ли риски и как российские заемщики могут упростить себе жизнь — в материале «Известий».

Смена потребительской модели

Активно этой услугой пользовались в 2020 году в пандемию коронавируса из-за снижения расходов населения по всей стране. Сейчас кредитные каникулы доступны семьям участников СВО и ипотечны м заемщик ам.

Специалист — эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила о необходимости разделять понятия, которые нередко смешивают в обиходе. Законные кредитные каникулы назначаются отдельным постановлением правительства. А отдельные программы поддержки разрабатывают непосредственно банки. Организации вправе устанавливать свои условия для временной заморозки платежей.

Нередко заемщики путают эти понятия. После окончания каникул возможн о увеличени е ежемесячного платежа. Это банковские каникулы. В случае каникул от государства платеж остается прежним. Увеличивается лишь срок кредитного договора (речь не о кредитных картах). Также есть вероятность, что банк пересчитает долг по исходной процентной ставке, а не двух третей от среднерыночной — как ожидают заемщики.

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Уровень финансовой грамотности населения и понимания законов в России остается весьма низким, сетует доцент Школы финансов факультета экономических наук ВШЭ Сергей Гришунин.

— За кредитными каникулами обращаются граждане, изначально не оценившие свои силы. Они обладают более низким уровнем финансовой и юридической грамотности. Здесь ведущую роль должны взять на себя банки. Ведь большинство из них сейчас раскрывают в своих политиках устойчивого развития важность клиентского капитала и стремление к повышению этики продаж, — объясняет он.

По его словам, необходимо, с одной стороны, повышать финансовую и юридическую грамотность населения, а с другой — совершенствовать культуру этики продаж. В последнем годовом отчете Банка России указано, что регулятор озабочен этой проблемой и будет обращать на нее пристальное внимание. В последнее время отношение россиян к кредитам изменилось из-за развивающегося структурного кризиса , полагает эксперт.

— Сейчас главенствует сберегательная модель, в которой россияне откладывают крупные покупки и стараются избежать кредитов. Также мы видим, что динамика розничного кредитования в начале года замедлилась на фоне пониженного относительно прошлого объема выдач во всех основных сегментах. Наше ожидание — стагнация розничного кредитования в 2023 году, рост объема выдач вряд ли превысит 1%. В области ипотеки в начале года наблюдается существенное снижение спроса после изменения параметров программ льготной ипотеки, — подчеркивает аналитик.

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По прогнозу специалиста, в 2023 году при пессимистическом сценарии объем выдачи ипотеки может снизиться на 10%.

— Кроме того, Банк России недавно ужесточил макропруденциальные лимиты по необеспеченному потребительскому кредитованию и объявил «борьбу» с низкими процентными ставками от застройщиков. Вс ё это будет сдерживать кредитование , — подытоживает Сергей Гришунин.

В крайнем случае

Кредитные каникулы для заемщика — это крайняя мера, которая ухудшает его скоринг для следующих займов, напоминает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— При этом кредитные каникулы не снижают итоговый долг заемщика. Эта мера просто переносит проблему на будущее. В текущее нестабильное время, если есть возможность платить сейчас — лучше это делать. Пользоваться кредитными каникулами стоит только при реальных проблемах, — поясняет аналитик.

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Сами кредитные каникулы никак не улучшают долгосрочное финансовое положение заемщика. Гораздо эффективнее, по его словам, провести рефинансирование.

— То есть найти самый дешевый кредит на рынке и перекредитоваться там, погасив текущий долг. Например, долг по кредитной карте идет по 30–40%, в то время как кредит в банке можно взять по 12%. Это поможет снизить долг, — предполагает Тузов.

Преодолеть стресс

Кредитные каникулы — цивилизованная мера, предусмотренная для поддержки граждан, добавляет заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко. Она дает возможность передохнуть и решить проблемы, не связанные с кредитными обязательствами, а это особенно важно в условиях неопределенности.

— За полгода многое способно измениться: можно найти более высокооплачиваемую работу, повысить квалификацию или начать подрабатывать, выучиться на курсах и сменить сферу деятельности, можно успеть выйти из декрета (для семей, где во время отпуска по уходу за ребенком работает только муж), продать недвижимость и переехать в жилище поскромнее, вступить в наследство и так далее, — уточняет она.

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Каникулы — это способ сохранить хорошую кредитную историю: без этой меры ситуация в ряде случаев могла бы обостриться до крайней степени. Когда начинается просрочка, банк продает кредит коллекторской компании, а у должника растут пени.

— Человек не думает, ни о чем, кроме нависшей опасности, сильно нервничает. Вся семья оказывается в глубокой долговой яме, а там недалеко и до «быстрых займов», — замечает эксперт.

Разумеется, для банков невыгодны кредитные каникулы, особенно навязываемые сверху правительством и президентом.