Отсрочный вопрос: в России могут смягчить условия кредитных каникул

Кредитные каникулы могут оказаться доступными для существенно большего круга заемщиков . Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) направила в ЦБ предложения по усовершенствованию механизма льготы; регулятор пообещал их учесть («Известия» ознакомились с перепиской). Правозащитники призвали брать в расчет падение дохода не только самого должника, но и всех членов семьи, в том числе в случае появления ребенка. Также причиной для получения отсрочки может стать уровень долговой нагрузки, а не только ухудшение финансового положения. Кроме того, в КонфОП уверены, что необходимо ввести ответственность банков за неправомерные отказы в предоставлении кредитных каникул. По оценке правозащитников, сейчас проблемы с обслуживанием долга испытывают более 7 млн россиян.

Работа над ошибками

С марта этого года россияне снова, как и в разгар пандемии, могут воспользоваться кредитными каникулами по госпрограмме . Однако эксперты считают, что при внесении поправок в 106-ФЗ не были учтены узкие места, которые обнаружили себя во время первого применения. Как отмечено в письме КонфОП в ЦБ и правительство (есть у «Известий»), в необходимости такой меры поддержки нет никаких сомнений, поскольку сейчас более 7 млн заемщиков испытывают сложности с обслуживанием долга .

«Временная — на срок до полугода — передышка в ежемесячных платежах позволила бы части заемщиков восстановить свою платежеспособность и вернуться в график платежей», — указано в документе.

Отсрочный вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как отметили правозащитники, воспользоваться кредитными каникулами могут далеко не все нуждающиеся . Как уже писали «Известия», чаще всего отказ от банка люди получают из-за несоответствия требованиям, указанным в законе, а также из-за превышения суммы долга над лимитами, установленными правительством . Например, для необеспеченных потребкредитов сумма составляет 300 тыс. рублей . Причем имеется в виду не остаток долга, а общая сумма кредита. Если, допустим, человек брал у банка 500 тыс. рублей несколько лет назад и ему осталось выплатить 250 тыс., то ему в отсрочке откажут.

Справка «Известий» Действующие условия предоставления кредитных каникул: 1. Доход заемщика снизился более чем на 30% в 2022 году. 2. Размер кредита не превышает лимитные нормы (различаются в зависимости от типа кредита). 3. Кредит взят до 1 марта 2022 года. 4. Заявление на отсрочку направлено до 30 сентября 2022 года. 5. Кредитные каникулы предоставляются не бесплатно. За этот период начисляются проценты.

Одно из предложений КонфОП адресовано правительству. Как считают правозащитники, необходимо увеличить максимальные суммы кредитов, по которым можно взять каникулы. В первую очередь это касается автокредитов , средняя сумма по которым составляет 1,35 млн рублей, подчеркнуто в материалах КонфОП. Согласно правительственному постановлению, отсрочку могут получить те, кто занял до 700 тыс.

Семейное дело

Кроме того, ряд инициатив адресованы Центробанку. Правозащитники предложили :

• принимать во внимание совокупный семейный доход, а не только доходы заемщика . Например, если финансовое положение должника ухудшилось незначительно или осталось на прежнем уровне, а зарплата его супруга (супруги) сократилась более чем на треть и (или) в семье появились иждивенцы;

• рассмотреть возможность предоставления кредитных каникул тем заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки стал превышать 70% , даже если их доход упал менее чем на 30%;

• принимать во внимание остаток долга заемщика, а не изначальную сумму кредита ;

• установить ответственность банков за отказ в предоставлении кредитных каникул заемщикам, параметры заявки которых соответствуют требованиям закона;

• предусмотреть возможность подачи заявки на кредитные каникулы через портал госуслуг и автоматической отправки жалобы на отказ со стороны банков регулятору рынка.

Отсрочный вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Кредитные каникулы помогут заемщикам не наращивать свою закредитованность, а, взяв паузу, более грамотно распределить свои финансы. Возможно, им удастся отложить часть денег на будущие платежи банку, а также в более спокойном режиме заняться поиском работы или источника дополнительного заработка, — сказал «Известиям» предправления КонфОП Дмитрий Янин.

В своем ответе на обращение КонфОП ЦБ сообщил (письмо есть у «Известий»), что данные предложения будут приняты во внимание в ходе дальнейшей работы по совершенствованию механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг.

В пресс-службе Центробанка «Известиям» подтвердили, что по этим вопросам регулятор находится в диалоге со всеми заинтересованными организациями, включая КонфОП .

— В работе над законопроектом о «постоянных» кредитных каникулах мы стараемся учитывать интересы всех сторон, с учетом сложившейся практики правоприменения и ипотечных каникул, и кредитных каникул, введенных в пандемию и сейчас. Все поступившие предложения будут приняты во внимание для выстраивания наиболее эффективной системы защиты заемщика , — отметили в пресс-службе ЦБ.

Отложенный спрос

Как следует из обзора финансовой стабильности ЦБ, долговая нагрузка россиян в этом году достигла максимального за всю историю значения в 10,6% от располагаемых доходов , причем всего российского населения, а не только заемщиков. Пока ситуация со зрелой просрочкой (свыше 90 дней) не вызывает беспокойства у регулятора. Но как показал опрос банков, в марте-апреле зафиксирован рост доли потребкредитов, по которым был пропущен очередной платеж, то есть люди допустили первую просрочку, — с 5,3 до 7,5%, следует из обзора. Данный уровень примерно соответствует картине первых двух месяцев пандемического кризиса.

Данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), предоставленные «Известиям», свидетельствуют, что количество реструктуризированных кредитов в апреле этого года почти вдвое ниже, чем в этот же месяц 2020-го : 20 тыс. против 37,4 тыс. соответственно по всем видам заимствований. Из общей картины выделяется только ипотека. Если в апреле 2020-го льготой смогли воспользоваться заемщики по 882 кредитам, то в этом году — уже 6001.

Отсрочный вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В обзоре финстабильности ЦБ также указано, что «спрос на реструктуризацию кредитов в марте-апреле был умеренным и существенно уступал спросу в начале пандемии в 2020 году». Но в будущем в случае роста безработицы и снижения реальных доходов населения доля нуждающихся в поддержке может вырасти, спрогнозировал регулятор.

Как объяснил ЦБ, разница в спросе на льготу связана с различиями в сценариях двух кризисов. Так, во время пандемии, когда люди начали из-за локдауна терять заработок тут же, сейчас этот процесс может растянуться во времени. Понятно, что последствия санкций проявят себя уже во второй половине года.

При этом ЦБ допустил, что ухудшение качества кредитного портфеля сейчас может быть более значительным и гораздо более длительным, чем в 2020-м, поскольку экономике потребуется больше времени на адаптацию к новым внешнеэкономическим условиям и реализацию структурных изменений .

В этом случае большему числу заемщиков понадобится господдержка.

Нет предела усовершенствованию

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что механизм кредитных каникул, особенно при переводе его на постоянную основу, требует усовершенствований. Также они поддержали многие предложения КонфОП.

По мнению руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егора Кривошеи, любая адаптация законов к реальной жизни — это полезное изменение.

— Добавление параметров, которые помогают отразить реальный располагаемый доход, включая общий семейный бюджет, общий уровень долговой нагрузки и т.д., и изменения в нем, помогают выполнению этой задачи, — уверен эксперт.

По словам директора фонда «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, несправедливо, что лимиты по кредитным каникулам устанавливаются по всей сумме долга, а не по остатку.

— Многие заемщики, долгое время добросовестно исполняющие свои обязательства, получают отказ, даже если им осталось выплатить лишь десятую долю общей суммы кредита вместе с процентами, — отметила она.

Отсрочный вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кроме того, в фонде считают, что необходимо устранить проблемы с оформлением заявок и сбором документов, из-за чего банки часто находят формальную причину для отказа.

— Два года назад мы уже выступали с предложением оформлять льготный период и вести документооброт заемщиков и кредиторов через портал госуслуг. На наш взгляд, для обеспечения прозрачности процесса и устранения этих проблем использовать «Госуслуги» — единственно верный выход, — подчеркнула Евгения Лазарева.

Зампред экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финуслуг Эльман Мехтиев тоже поддержал предложение учитывать остаток задолженности, а не первоначальный размер кредита. Но ряд инициатив, например, определение падения доходов не только у заемщика, а в расчете на членов семьи, включение в механизм уровня долговой нагрузки, он считает малореализуемыми. При этом эксперт полагает, что нужно не просто добавлять критерии, а унифицировать их с постоянно действующими «ипотечными» каникулами.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков призвал не забывать, что убытки от реструктуризации кредитов одним заемщикам банки могут закладывать в процентные ставки для других. Поэтому стоит очень внимательно относиться к расширению круга возможных претендентов на льготу, призвал он.