Отсрочная служба: механизм «постоянных» кредитных каникул заработает в марте

Россияне смогут взять кредитные каникулы по любому виду потребзаймов с марта 2023 года. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков: закон планируется принять до конца зимы. Сейчас инструмент доступен только мобилизованным и ипотечным заемщикам. Механизм позволит гражданам получить передышку по обязательствам на полгода при снижении доходов на треть, однако сумма займа должна составлять от 450 тыс. до 1,6 млн рублей. Гражданам нужно дать возможность отсрочки платежей в случае болезни или потери работы, считают в ЦБ. Инструмент будет востребован среди заемщиков на фоне непростой экономической ситуации.

Каникулы постоянного режима

Механизм кредитных каникул по потребительским займам на постоянной основе начнет действовать с марта этого года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект уже рассмотрен в первом чтении. Крайний срок его принятия — февраль. Если это произойдет, поправки вступят в силу в марте.

Депутат подчеркнул: жизнь показала эффективность подобного механизма на примере действующей аналогичной меры по ипотечным ссудам, а также на практике отсрочки по потребкредитам, введенной в период пандемии. Подавляющее большинство заемщиков возвращаются к обслуживанию своих обязательств после передышки и восстановления платежеспособности.

Отсрочная служба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Принятие нововведений даст клиентам банков возможность оформить кредитные каникулы по потребзаймам до полугода при условии снижения их доходов более чем на 30% по сравнению со среднемесячным заработком за прошлый год. Правда, такую отсрочку заемщик может получить лишь единожды за время действия кредитного договора. Кроме того, сумма займа должна соответствовать лимиту в 450 тыс. — 1,6 млн рублей (до тех пор, пока правительство не установит других значений).

При этом кредитные каникулы не предполагают прощения долга гражданина, а лишь переносят сроки внесения им платежей без каких-либо штрафов и пеней. Однако за это время на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты, что позволит исключить риски недополучения доходов банков, говорится в проекте документа.

Центробанк выступил с предложением сделать механизм кредитных каникул постоянно действующим и распространить его на все потребительские кредиты и займы, опираясь на предыдущий опыт его применения, рассказали в регуляторе «Известиям». С 2019 года в России действует закон об ипотечных каникулах, который не только помог многим заемщикам решить свои проблемы, но и позволил банкам получить выплаты по долгу и сохранить лояльных клиентов. После отсрочки около 86% граждан вернулись к графику платежей, подчеркнули в ЦБ.

Этот опыт позволил применить аналогичный механизм в начале пандемии, весной 2022-го после введения санкций и осенью для военнослужащих, отметили в ЦБ. По итогам «ковидных» каникул 70–75% потребителей возобновили платежи по обязательствам, не испортив свою кредитную историю.

Очень важно, когда у гражданина есть законодательно закрепленное право получить отсрочку платежа в случае болезни, потери работы или иных сложных жизненных ситуаций, подчеркнули в ЦБ. Хотя практика показывает, что и банки нередко идут навстречу заемщикам, добавили там. По данным регулятора, за январь–ноябрь прошлого года доля необслуживаемых свыше 90 дней необеспеченных кредитов выросла с 7,7 до 8,8%.

Отсрочная служба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Известия» спросили мнение крупных банков о новом механизме в арсенале заемщиков. Кредитные каникулы — эффективный и востребованный инструмент для физлиц, считают в ВТБ, ПСБ, «Зените» и УБРиР. Это рабочий механизм, который помогает защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, снизить вероятность дефолтов заемщиков, а также кредитные риски банков, отметила директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова.

Аварийный выход

Кредитные каникулы — эффективный инструмент поддержки граждан, попавших в трудную ситуацию, согласен зампредседателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. По его оценкам, сейчас количество граждан с просроченной задолженностью перед банками варьируется в пределах 8–10 млн, то есть с трудностями фактически сталкивается каждый четвертый-пятый заемщик, что сопоставимо с пандемийными показателями.

Однако сейчас ситуация в экономике выглядит более стабильно по сравнению с 2020-м из-за продуманных действий регулятора, сдержанной политики кредиторов и перехода россиян к сберегательной модели поведения, отметил эксперт. Поэтому при отсутствии стрессов количество тех, кто воспользуется мерой, будет несущественным в объеме рынка, уверен Эльман Мехтиев.

По мнению замглавы Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Евгении Лазаревой, кредитные каникулы в целом оздоравливают рынок и дисциплинируют потребителя. Их введение в период пандемии, а затем в условиях санкций и с началом частичной мобилизации показало, что при угрозе финансовых шоков заемщики активно за ними обращаются. Поэтому нет никаких сомнений, что отсрочка на потребзаймы будет востребована на фоне роста закредитованности граждан и увеличения уровня просрочки, уверена она.

Отсрочная служба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— «Постоянные» кредитные каникулы направлены на улучшение финансового состояния заемщика. Однако не все подпадут под новый механизм, учитывая лимит займа в 450 тыс. — 1,6 млн рублей, — отметила старший управляющий партнер компании PG Partners Полина Гусятникова. — Также не помешало бы прописать в законе то, что отсрочка не ухудшает кредитную историю физлица, чтобы избежать казусов с получением займов в дальнейшем.

В банках не ожидают значительного роста спроса на кредитные каникулы по займам. Обращаться могут до 1–2% клиентов ежегодно в зависимости от закрепленных законом условий, оценил директор департамента розничных рисков «Зенита» Александр Шорников. В МТС Банке также считают, что спрос на такую услугу не будет массовым и составит не более 1% от кредитного портфеля.

Потребителям следует внимательно и взвешенно подходить к выбору таких «аварийных выходов», трезво оценивая свои возможности и вероятные последствия, рекомендует Евгения Лазарева. Она обратила внимание: иногда рынок пытается подзаработать, предлагая собственные программы реструктуризации, которые выгодны в первую очередь кредитору.